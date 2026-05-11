TV 11.05.2026

YFSF: Η Μαριάντα Πιερίδη «σάρωσε» ως JJ και πήρε τη νίκη στο Eurovision special επεισόδιο

Η Μαριάντα Πιερίδη εντυπωσίασε ως JJ στο Your Face Sounds Familiar με θέμα τη Eurovision και αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια
Το Your Face Sounds Familiar επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής 10 Μαΐου με ένα ξεχωριστό τέταρτο επεισόδιο αφιερωμένο αποκλειστικά στη Eurovision. Μέσα από τη συχνότητα του ANT1, οι 10 διαγωνιζόμενοι ανέβηκαν στη σκηνή και παρουσίασαν εντυπωσιακές μεταμορφώσεις εμπνευσμένες από ιστορικές συμμετοχές του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού. Η βραδιά είχε έντονο παλμό, νοσταλγία, χιούμορ και δυνατές ερμηνείες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι το δημοφιλές show παραμένει μία από τις πιο θεαματικές παραγωγές της ελληνικής τηλεόρασης.

Στην παρουσίαση βρέθηκε οΣάκης Ρουβάς, ο οποίος με την εμπειρία και τη σκηνική του άνεση κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Οι παίκτες κλήθηκαν να υποδυθούν καλλιτέχνες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στη Eurovision, προσφέροντας απαιτητικές ερμηνείες τόσο σε φωνητικό όσο και σε υποκριτικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα ήταν ένα επεισόδιο γεμάτο εντυπωσιακές στιγμές και υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Οι μεταμορφώσεις του 4ου επεισοδίου:

  • Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης έγινε Koza Mostra feat. Αγάθωνας Ιακωβίδης – «Alcohol Is Free»
  • Ο Μέμος Μπεγνής μεταμορφώθηκε σε Γιώργο Αλκαίο – «OPA»
  • Ο Biased Beast υποδύθηκε τον Käärijä – «Cha Cha Cha»
  • Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης έγινε Ακύλας – «Ferto»
  • Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ενσάρκωσε τον Tommy Cash – «Espresso Macchiato»
  • Η Αφροδίτη Χατζημηνά μεταμορφώθηκε σε Klavdia – «Αστερομάτα»
  • Η Μαριάντα Πιερίδη υποδύθηκε τον JJ – «Wasted Love»
  • Η Μαριλού Κατσαφάδου έγινε Baby Lasagna – «Rim Tim Tagi Dim»
  • Η Ίντρα Κέιν μεταμορφώθηκε σε Αλέξια – «Άσπρο Μαύρο»
  • Η Δωροθέα Μερκούρη ενσάρκωσε την Καίτη Γαρμπή – «Ελλάδα χώρα του φωτός»

Κάθε εμφάνιση είχε το δικό της ξεχωριστό ύφος, με τους διαγωνιζόμενους να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Άλλοι εντυπωσίασαν με την ακρίβεια της φωνής, άλλοι με την κίνηση και τη σκηνική παρουσία, ενώ δεν έλειψαν οι συγκινητικές και νοσταλγικές στιγμές που θύμισαν αξέχαστες συμμετοχές της Eurovision.

Η μεγάλη νικήτρια του 4ου επεισοδίου

Η εμφάνιση που ξεχώρισε περισσότερο ήταν εκείνη της Μαριάντας Πιερίδη, η οποία μεταμορφώθηκε στον JJ και ερμήνευσε το «Wasted Love», το τραγούδι που χάρισε στην Αυστρία τη νίκη στη Eurovision 2025. Η τραγουδίστρια απέσπασε διθυραμβικά σχόλια από την κριτική επιτροπή, με τον Γιώργο Θεοφάνους να δηλώνει πως πρόκειται για μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του φετινού κύκλου.

Συγκινημένη, η Μαριάντα Πιερίδη αναφέρθηκε στη μητέρα της, η οποία ήταν η πρώτη της δασκάλα φωνητικής και παρακολουθούσε από το κοινό. Η ερμηνεία της συνδύασε τεχνική αρτιότητα, συναίσθημα και εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, χαρίζοντάς της επάξια τη νίκη στο επεισόδιο.

Οι μεταμορφώσεις του επόμενου επεισοδίου:

Στο φινάλε της βραδιάς πραγματοποιήθηκε, όπως πάντα, η κλήρωση για τις μεταμορφώσεις της επόμενης εβδομάδας. Οι διαγωνιζόμενοι θα επιστρέψουν με νέες απαιτητικές εμφανίσεις, υποδυόμενοι αγαπημένους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες.

  • Ο Μέμος Μπεγνής θα μεταμορφωθεί σε Mina
  • Η Μαριάντα Πιερίδη θα υποδυθεί τον Γιώργο Ζαμπέτα
  • Η Αφροδίτη Χατζημηνά θα γίνει Rosalia
  • Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης θα μεταμορφωθεί σε Γιώργο Νταλάρα
  • Η Δωροθέα Μερκούρη θα ενσαρκώσει την Dolly Parton
  • Η Ίντρα Κέιν θα γίνει Cardi B
  • Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης θα υποδυθεί τον Κώστα Μοναχό
  • Η Μαριλού Κατσαφάδου θα μεταμορφωθεί σε Ιουλία Καλλιμάνη
  • Ο Biased Beast θα γίνει Πέτρος Ιακωβίδης
  • Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας θα ενσαρκώσει τον David Bowie

Με αυτές τις νέες μεταμορφώσεις, το επόμενο επεισόδιο αναμένεται να προσφέρει ακόμη περισσότερες εκπλήξεις, δυνατές ερμηνείες και μοναδικές στιγμές στη σκηνή του Your Face Sounds Familiar.

Η συγκινητική εξομολόγηση του Αντώνη Ρέμου πριν τη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη

Μαριάντα Πιερίδη: Η εμφάνιση που απογείωσε το Eurovision special του YFSF

«Your Face Sounds Familiar»: 10 αξέχαστες εμφανίσεις που έγραψαν ιστορία

Grand Hotel spoiler: Ο Πέτρος επιστρέφει και τίποτα δεν μένει ίδιο

«Moments» με την Ζέτα Μακρυπούλια: Ο Τάκης Ζαχαράτος σε ένα επεισόδιο «γιορτή»

GNTM 7: Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει στην κριτική επιτροπή και αλλάζει τα δεδομένα

«Ο τελευταίος χορός» – Η Σία Κοσιώνη «αποχαιρετά» τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια συνεργασίας

«Μου λείψατε» – Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει και επίσημα στο Super Katerina

Ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» Celebrity Edition: Αυτό το Σάββατο το ραδιόφωνο γίνεται τηλεόραση

Ο Άγγελος Μπράτης στο GNTM: Η επιστροφή που ανεβάζει το επίπεδο του show

