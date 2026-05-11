Ο έρωτας που οδήγησε σε γάμο: Παντρεύτηκαν η Άννα Μαρία Βέλλη και ο Άκης Σβολάκης

Η Άννα Μαρία Βέλλη και ο Άκης Σβολάκης παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο
Ειρήνη Στόφυλα

Μια από τις πιο όμορφες, χαρμόσυνες και ταυτόχρονα ιδιαίτερα προσωπικές στιγμές της ζωής τους έζησαν η Άννα Μαρία Βέλλη και ο Άκης Σβολάκης, καθώς το ζευγάρι αποφάσισε να προχωρήσει στο επόμενο μεγάλο βήμα της σχέσης του και να επισημοποιήσει τη μακροχρόνια κοινή του πορεία. Μετά από αρκετά χρόνια μαζί, γεμάτα εμπειρίες, εξελίξεις και κοινές στιγμές, οι δυο τους επέλεξαν να κάνουν τον πολιτικό τους γάμο σε ένα ζεστό, λιτό και χαμηλών τόνων περιβάλλον, δίνοντας έμφαση στο συναίσθημα και όχι στη δημοσιότητα.

Η Άννα Μαρία Βέλλη και ο σύντροφός της, Άκης Σβολάκης, παντρεύτηκαν την Παρασκευή 8 Μαΐου, επιλέγοντας μια τελετή που κινήθηκε σε απολύτως προσωπικό και διακριτικό ύφος. Το ζευγάρι αποφάσισε να έχει δίπλα του μόνο λίγους, πολύ κοντινούς φίλους και συγγενείς, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα οικειότητας, αγάπης και συγκίνησης, μακριά από τη λάμψη και την υπερβολή ενός παραδοσιακού γάμου.

Η συγκεκριμένη ημέρα είχε ξεχωριστή σημασία και για τους δύο, καθώς αποτέλεσε την επιβεβαίωση μιας σχέσης που χτίστηκε σταδιακά μέσα στον χρόνο. Η Άννα Μαρία Βέλλη είχε μιλήσει και στο παρελθόν για το πώς φανταζόταν αυτή τη στιγμή της ζωής της, ξεκαθαρίζοντας πως δεν την ενδιέφερε ένας μεγάλος, θεαματικός γάμος, αλλά μια πιο απλή, ουσιαστική τελετή, που θα αντικατόπτριζε τον χαρακτήρα και των δύο. Όπως είχε αποκαλύψει, ήθελε η διαδικασία να γίνει σε ένα δημαρχείο, παρουσία των κουμπάρων τους, και στη συνέχεια να ακολουθήσει ένα πιο χαλαρό και γιορτινό κλίμα, σαν ένα όμορφο πάρτι με αγαπημένα πρόσωπα.

Η γνωστή YouTuber είχε επιλέξει για μεγάλο χρονικό διάστημα να κρατήσει τη σχέση της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και από τα media, προστατεύοντας την προσωπική της ζωή. Η πρώτη τους γνωριμία είχε γίνει αρκετά χρόνια πριν στη Θεσσαλονίκη, όμως οι δρόμοι τους συναντήθηκαν ξανά στα τέλη του 2020, όταν και ξεκίνησε επίσημα η σχέση τους, η οποία εξελίχθηκε με σταθερά βήματα και οδήγησε τελικά στον γάμο.

Λίγες ώρες μετά την τελετή, η Άννα Μαρία Βέλλη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, επιβεβαιώνοντας το χαρμόσυνο γεγονός και δεχόμενη πλήθος μηνυμάτων αγάπης, ευχών και θετικών σχολίων από το κοινό που την ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Ο πολιτικός γάμος πραγματοποιήθηκε σε πολύ στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, ακριβώς όπως το είχε επιλέξει το ζευγάρι εξαρχής, ώστε να διατηρήσει τη στιγμή όσο πιο προσωπική και αυθεντική γίνεται. Παράλληλα, είχε ήδη προγραμματιστεί ένα μεγαλύτερο και πιο χαλαρό γιορτινό πάρτι για το Σάββατο 9 Μαΐου στον Πειραιά, όπου η Άννα Μαρία Βέλλη και ο Άκης Σβολάκης θα γιορτάσουν τη νέα αυτή αρχή της ζωής τους μαζί με περισσότερους φίλους και αγαπημένα πρόσωπα, σε ένα πιο εορταστικό και ανεπιτήδευτο κλίμα.

Φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον του «Στούντιο 4» – Ποια είναι τα νέα σενάρια

Από πρωταθλητής – επιχειρηματίας: To νέο επαγγελματικό εγχείρημα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Μονακό

