Από πρωταθλητής – επιχειρηματίας: To νέο επαγγελματικό εγχείρημα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Μονακό

Από τα κορτ στο Μονακό και στον επιχειρηματικό κόσμο - Το νέο μεγάλο βήμα του Τσιτσιπά που αλλάζει την καριέρα του

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες τενίστες με σημαντική πορεία στο παγκόσμιο τέννις και διακρίσεις σε κορυφαίες διοργανώσεις, επεκτείνει τη δραστηριότητά του πέρα από τα κορτ και μπαίνει δυναμικά στον επιχειρηματικό κόσμο, ξεκινώντας τρεις νέες δραστηριότητες στο Μονακό υπό την επωνυμία «Iconico».

Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή Super Κατερίνα, ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά, Αθανάσιος Παπαθανασίου, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πολυδιάστατο επιχειρηματικό εγχείρημα με διεθνή προσανατολισμό, που φιλοδοξεί να συνδυάσει τον αθλητισμό, την ψυχαγωγία, τη δημιουργία περιεχομένου και τη σύγχρονη τεχνολογία. Η βάση του project θα είναι το Μονακό και στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ενιαίου δημιουργικού οικοσυστήματος που θα ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, η πρώτη δραστηριότητα αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση ταλέντων από τον χώρο του αθλητισμού και της τέχνης. Μέσα από αυτή την πλατφόρμα, το εγχείρημα θα λειτουργεί ως agency που θα αναλαμβάνει την προώθηση, την καθοδήγηση και την επαγγελματική εξέλιξη αθλητών και καλλιτεχνών, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο.





Η δεύτερη δραστηριότητα επικεντρώνεται στην παραγωγή podcast, ντοκιμαντέρ και ψηφιακού περιεχομένου. Μέσα από σύγχρονες μορφές αφήγησης και media παραγωγής, το «Iconico» στοχεύει στη δημιουργία πρωτότυπων projects που θα συνδυάζουν τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τις προσωπικές ιστορίες ανθρώπων από διαφορετικούς χώρους, δίνοντας έμφαση στην αυθεντικότητα και την ψηφιακή καινοτομία.

Η τρίτη και πιο εντυπωσιακή δραστηριότητα αφορά τη δημιουργία θεαμάτων με χρήση drone, με στόχο εντυπωσιακά shows υψηλής τεχνολογίας που θα είναι ταυτόχρονα θεαματικά αλλά και φιλικά προς το περιβάλλον. Όπως τονίστηκε, η συγκεκριμένη κατεύθυνση εντάσσεται σε μια πιο «πράσινη» και βιώσιμη προσέγγιση στη σύγχρονη ψυχαγωγία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όλο εγχείρημα δεν περιορίζεται σε μια απλή επιχειρηματική κίνηση, αλλά αποτελεί μια στρατηγική προσπάθεια δημιουργίας ενός πολυεπίπεδου brand που θα γεφυρώνει τον αθλητισμό με τη δημιουργική βιομηχανία και την τεχνολογική καινοτομία, δίνοντας στον Τσιτσιπά έναν νέο ρόλο πέρα από το επαγγελματικό τέννις.

