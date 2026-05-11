«Σηκώνομαι τη νύχτα να δω αν αναπνέει το μωρό μου»: H εξομολόγηση της Κατερίνας Καινούριου

Οι αποκαλύψεις της Κατερίνας Καινούργιου για τη μητρότητα που συζητήθηκαν όσο τίποτα στην πρώτη της εκπομπή μετά την επιστροφή

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και απόλυτη ειλικρίνεια μίλησε στην πρώτη της εκπομπή μετά την επιστροφή της η Κατερίνα Καινούργιου, περιγράφοντας τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα και τα συναισθήματα που τη συνοδεύουν μετά τη γέννηση της κόρης της. Τα άγχη, τις ανησυχίες και τις έντονες στιγμές αγωνίας που βιώνει καθημερινά, καθώς όπως παραδέχτηκε, το μυαλό της βρίσκεται συνεχώς στο παιδί της, ακόμη και όταν βρίσκεται στη δουλειά ή μακριά του. Η ίδια μίλησε ανοιχτά για το πόσο βαθιά έχει αλλάξει η ζωή της, λέγοντας πως πλέον κάθε της σκέψη περιστρέφεται γύρω από το μωρό της, με τη μητρότητα να έχει γίνει το κέντρο της καθημερινότητάς της.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως βιώνει έντονο άγχος για το παιδί της, ειδικά τις νυχτερινές ώρες. «Πολλές φορές σηκώνομαι μέσα στη νύχτα και πηγαίνω να δω αν το μωρό κοιμάται και αν αναπνέει», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την αγωνία που νιώθει κάθε νέα μητέρα για την ασφάλεια του παιδιού της.

Κατερίνα Καινούριου: «Έχω κυτταρίτιδα»: Η αλλαγή στο σώμα της μετά τη γέννηση της κόρης της

Παρά το άγχος, τόνισε πως η καθημερινότητά της έχει αλλάξει προς το καλύτερο, καθώς νιώθει μεγαλύτερη ηρεμία όταν γνωρίζει ότι το παιδί της βρίσκεται «σε καλά χέρια» όταν εκείνη λείπει για τη δουλειά της. Όπως είπε, αυτό της επιτρέπει να επιστρέφει στα επαγγελματικά της καθήκοντα με περισσότερη συγκέντρωση και λιγότερη ανησυχία.





Η ίδια σημείωσε επίσης πως η επιστροφή της στην τηλεόραση λειτουργεί θετικά και για την ψυχολογία της, καθώς την βοηθά να βρίσκει ισορροπία ανάμεσα στη μητρότητα και την επαγγελματική της ζωή.

Η εξομολόγησή της προκάλεσε έντονη ανταπόκριση στα social media, με πολλούς τηλεθεατές να σχολιάζουν ότι τα λόγια της αντικατοπτρίζουν τα συναισθήματα και τις αγωνίες που βιώνουν χιλιάδες νέες μητέρες στην καθημερινότητά του.

