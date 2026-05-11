Celeb News 11.05.2026

«Σηκώνομαι τη νύχτα να δω αν αναπνέει το μωρό μου»: H εξομολόγηση της Κατερίνας Καινούριου

Οι αποκαλύψεις της Κατερίνας Καινούργιου για τη μητρότητα που συζητήθηκαν όσο τίποτα στην πρώτη της εκπομπή μετά την επιστροφή
Πόπη Βασιλείου

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και απόλυτη ειλικρίνεια μίλησε στην πρώτη της εκπομπή μετά την επιστροφή της η Κατερίνα Καινούργιου, περιγράφοντας τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα και τα συναισθήματα που τη συνοδεύουν μετά τη γέννηση της κόρης της. Τα άγχη, τις ανησυχίες και τις έντονες στιγμές αγωνίας που βιώνει καθημερινά, καθώς όπως παραδέχτηκε, το μυαλό της βρίσκεται συνεχώς στο παιδί της, ακόμη και όταν βρίσκεται στη δουλειά ή μακριά του. Η ίδια μίλησε ανοιχτά για το πόσο βαθιά έχει αλλάξει η ζωή της, λέγοντας πως πλέον κάθε της σκέψη περιστρέφεται γύρω από το μωρό της, με τη μητρότητα να έχει γίνει το κέντρο της καθημερινότητάς της.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως βιώνει έντονο άγχος για το παιδί της, ειδικά τις νυχτερινές ώρες. «Πολλές φορές σηκώνομαι μέσα στη νύχτα και πηγαίνω να δω αν το μωρό κοιμάται και αν αναπνέει», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την αγωνία που νιώθει κάθε νέα μητέρα για την ασφάλεια του παιδιού της.

Παρά το άγχος, τόνισε πως η καθημερινότητά της έχει αλλάξει προς το καλύτερο, καθώς νιώθει μεγαλύτερη ηρεμία όταν γνωρίζει ότι το παιδί της βρίσκεται «σε καλά χέρια» όταν εκείνη λείπει για τη δουλειά της. Όπως είπε, αυτό της επιτρέπει να επιστρέφει στα επαγγελματικά της καθήκοντα με περισσότερη συγκέντρωση και λιγότερη ανησυχία.


Η ίδια σημείωσε επίσης πως η επιστροφή της στην τηλεόραση λειτουργεί θετικά και για την ψυχολογία της, καθώς την βοηθά να βρίσκει ισορροπία ανάμεσα στη μητρότητα και την επαγγελματική της ζωή.

Η εξομολόγησή της προκάλεσε έντονη ανταπόκριση στα social media, με πολλούς τηλεθεατές να σχολιάζουν ότι τα λόγια της αντικατοπτρίζουν τα συναισθήματα και τις αγωνίες που βιώνουν χιλιάδες νέες μητέρες στην καθημερινότητά του.

Κατερίνα Καινούργιου: Το λευκό look-δήλωση και το κόσμημα για την κόρη της

Η τιμητική πλακέτα της Minos EMI στους Metallica για το άλμπουμ «Reload»

Συγκίνηση στο τελευταίο δελτίο της Σίας Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ
Συγκίνηση στο τελευταίο δελτίο της Σίας Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ

Dua Lipa: Το σκάνδαλο με τη Samsung που τη φέρνει σε δικαστική μάχη
Dua Lipa: Το σκάνδαλο με τη Samsung που τη φέρνει σε δικαστική μάχη

Κατερίνα Καινούργιου: Το λευκό look-δήλωση και το κόσμημα για την κόρη της
Κατερίνα Καινούργιου: Το λευκό look-δήλωση και το κόσμημα για την κόρη της

«Ήταν μονόδρομος»: Η νέα εξομολόγηση της Αθηνάς Κλήμη για την κατάψυξη ωαρίων και τη στήριξη του συντρόφου της
«Ήταν μονόδρομος»: Η νέα εξομολόγηση της Αθηνάς Κλήμη για την κατάψυξη ωαρίων και τη στήριξη του συντρόφου της

Κατερίνα Καινούριου: «Έχω κυτταρίτιδα»: Η αλλαγή στο σώμα της μετά τη γέννηση της κόρης της
Κατερίνα Καινούριου: «Έχω κυτταρίτιδα»: Η αλλαγή στο σώμα της μετά τη γέννηση της κόρης της

Επέστρεψε η Κατερίνα Καινούργιου στο πλατό του Super Kατερίνα- Η θερμή υποδοχή και τα σχόλια
Επέστρεψε η Κατερίνα Καινούργιου στο πλατό του Super Kατερίνα- Η θερμή υποδοχή και τα σχόλια

Ανάρτηση «ύμνος» στη μητρότητα: Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράζεται αδημοσίευτο στιγμιότυπο από τον τοκετό
Ανάρτηση «ύμνος» στη μητρότητα: Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράζεται αδημοσίευτο στιγμιότυπο από τον τοκετό

Η Taylor Swift στην Ελλάδα: H διεθνής σταρ στο γάμο του Γιώργου Καρλαύτη με τον Travis Kelce
Η Taylor Swift στην Ελλάδα: H διεθνής σταρ στο γάμο του Γιώργου Καρλαύτη με τον Travis Kelce

«Η πιο τρυφερή επιστροφή»: Η Κατερίνα Καινούργιου ξανά στο πλατό μετά τη γέννηση της κόρης της
«Η πιο τρυφερή επιστροφή»: Η Κατερίνα Καινούργιου ξανά στο πλατό μετά τη γέννηση της κόρης της

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

