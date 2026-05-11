Μουσικά Νέα 11.05.2026

Η τιμητική πλακέτα της Minos EMI στους Metallica για το άλμπουμ «Reload»

Η Minos EMI απένειμε στους Metallica τιμητική πλακέτα για το άλμπουμ «Reload», με αφορμή την επανακυκλοφορία του στις 26 Ιουνίου
Ειρήνη Στόφυλα

Η Minos EMI, a Universal Music Company, είχε την τιμή να απονείμει στους θρυλικούς Metallica τιμητική πλακέτα, αναγνωρίζοντας τις πλατινένιες πωλήσεις του εμβληματικού άλμπουμ τους «Reload», με αφορμή την πολυαναμενόμενη επανακυκλοφορία του σε remastered και deluxe edition μορφή, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 26 Ιουνίου.

Η ξεχωριστή αυτή απονομή πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, λίγες μόλις ώρες πριν από τη μεγάλη εμφάνιση του συγκροτήματος στην Ελλάδα, την πρώτη στάση της νέας παγκόσμιας περιοδείας τους.

Στην απονομή παρευρέθηκαν η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Minos EMI, Μαργαρίτα Μάτσα, ο Διευθυντής Ξένου Ρεπερτορίου, Αλέξης Πατάκης, ο Jim Varounis από το International Promotions Dep., καθώς και η Φιλίτσα Βουλιώτη, υπεύθυνη Lives & Commercial Sponsorships.

Η βράβευση αυτή αποτελεί έναν συμβολικό φόρο τιμής στη διαχρονική επιρροή των Metallica στην παγκόσμια μουσική σκηνή, αλλά και στην τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία του Reload ενός άλμπουμ που συνεχίζει να εμπνέει γενιές ακροατών, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη του κυκλοφορία.

Η μουσική ιστορία συνεχίζει να γράφεται και οι Metallica παραμένουν στην κορυφή της.

