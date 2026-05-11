Celeb News 11.05.2026

Dua Lipa: Το σκάνδαλο με τη Samsung που τη φέρνει σε δικαστική μάχη

Η Dua Lipa καταθέτει αγωγή κατά της Samsung για φερόμενη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εικόνας της σε διαφημιστική καμπάνια τηλεοράσεων
Μαρία Χατζηγιάννη

Στα δικαστήρια των ΗΠΑ φαίνεται πως οδηγείται η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Dua Lipa και τη Samsung, καθώς η διάσημη ποπ σταρ κατέθεσε αγωγή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων, κατηγορώντας την εταιρεία για μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εικόνας της σε διαφημιστική καμπάνια τηλεοράσεων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η πλευρά της τραγουδίστριας υποστηρίζει ότι η φωτογραφία της χρησιμοποιήθηκε εμπορικά χωρίς καμία ενημέρωση ή συγκατάθεση. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, η εικόνα της εμφανίστηκε σε μεγάλη προωθητική ενέργεια προϊόντων, χωρίς να έχει δοθεί άδεια, χωρίς αμοιβή και χωρίς κανέναν έλεγχο από την ίδια ή την ομάδα της.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με την αγωγή, η χρήση της εικόνας συνεχίστηκε ακόμη και μετά από αίτημα για απόσυρσή της, κάτι που χαρακτηρίζεται ως αδιαφορία απέναντι στα δικαιώματα της καλλιτέχνιδας. Η φωτογραφία φέρεται να έχει τραβηχτεί στα παρασκήνια του Austin City Limits Festival το 2024, με τη Dua Lipa να διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα της εικόνας.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης αναφορές και αναρτήσεις χρηστών στα social media, τις οποίες η νομική ομάδα της τραγουδίστριας χρησιμοποιεί ως ένδειξη ότι η εικόνα επηρέασε καταναλωτική συμπεριφορά και πιθανόν συνέβαλε στην αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων της εταιρείας.

Η αγωγή βασίζεται σε κατηγορίες για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παράνομη εμπορική εκμετάλλευση της εικόνας της και παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές. Η υπόθεση έχει κατατεθεί στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Καλιφόρνια και αναμένεται να εξεταστεί το επόμενο διάστημα, ενώ μέχρι στιγμής η Samsung δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια.

