Συγκίνηση στο τελευταίο δελτίο της Σίας Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ

Η Σία Κοσιώνη αποχαιρέτησε το δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια με έντονη συγκίνηση και μία απρόσμενη οικογενειακή έκπληξη
Ειρήνη Στόφυλα

Μια από τις πιο φορτισμένες τηλεοπτικές στιγμές των τελευταίων ετών εκτυλίχθηκε στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη να αποχαιρετά το κοινό της μετά από μια πορεία δύο δεκαετιών στο κανάλι. Η μακροχρόνια παρουσιάστρια του σταθμού έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας της με εμφανή συγκίνηση, σε ένα δελτίο γεμάτο συναισθήματα, λόγια καρδιάς και μια απρόσμενη οικογενειακή έκπληξη στο φινάλε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Σία Κοσιώνη εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, απευθυνόμενη για τελευταία φορά στους τηλεθεατές του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Με σταθερή αλλά συγκινημένη φωνή, ανέφερε πως η στιγμή του αποχαιρετισμού είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς για χρόνια το πρόσωπό της και η φωνή της έγιναν μέρος της καθημερινότητας του κοινού.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Κυρίες και κύριοι, ήρθε αυτή η στιγμή τόσο δύσκολη για μένα… τόσα χρόνια με βλέπετε και ακούτε τη φωνή μου, ίσως και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά». Με αυτά τα λόγια, η δημοσιογράφος σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής, καθώς αποχωρεί μετά από 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο δελτίο.

Στη συνέχεια, η Σία Κοσιώνη εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς το κανάλι και τους συνεργάτες της, σημειώνοντας πως στάθηκε απέναντι στο κοινό με σεβασμό, συνέπεια και προσήλωση στις δημοσιογραφικές της αρχές. Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όσους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια, τονίζοντας πως χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα ήταν εφικτό.


Σε μια πιο προσωπική στιγμή, δήλωσε πως το ταξίδι της στον ΣΚΑΪ ολοκληρώνεται, εκφράζοντας βαθιά ευγνωμοσύνη προς την ιδιοκτησία του σταθμού για την εμπιστοσύνη που της έδειξε. Όπως ανέφερε, προσπάθησε όλα αυτά τα χρόνια να υπηρετήσει την ενημέρωση με αξιοπιστία και σεβασμό προς τους τηλεθεατές, τους οποίους δεν αντιμετώπισε ποτέ ως απλούς αριθμούς, αλλά ως πολίτες που αξίζουν υπεύθυνη πληροφόρηση.

Μετά το τέλος του δελτίου, η ίδια προχώρησε και σε δηλώσεις, περιγράφοντας τη στιγμή ως έναν «ξεριζωμό», καθώς τα 20 χρόνια παρουσίας της αποτελούν μια ολόκληρη ζωή. Παραδέχτηκε πως στην τηλεόραση οι δημοσιογράφοι συχνά φορούν «μάσκες», όμως εκείνη ένιωσε την ανάγκη να τις αφήσει για λίγο στην άκρη και να μιλήσει αληθινά από καρδιάς.

«Φεύγω τρομερά υπερήφανη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η απόφασή της δεν αλλάζει το συναίσθημα ευγνωμοσύνης για όλα όσα έζησε στον ΣΚΑΪ, χωρίς όμως να μπει σε λεπτομέρειες για τους λόγους αποχώρησής της.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν ο δημοσιογράφος Βασίλης Χιώτης την αποχαιρέτησε on air, σηκώθηκε από τη θέση του και με μια κίνηση σεβασμού της είπε: «Εγώ ευχαριστώ, Σία μου, τιμή μου». Η ίδια εμφανώς συγκινημένη αντέδρασε, ζητώντας μάλιστα συγγνώμη από την παραγωγή για τη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής.

Μετά το τέλος της εκπομπής, ακολούθησε μια ιδιαίτερα τρυφερή σκηνή έξω από το στούντιο, όταν η Σία Κοσιώνη δέχτηκε έκπληξη από την οικογένειά της. Ο σύζυγός της, Κώστας Μπακογιάννης, και ο γιος τους, Δήμος, την περίμεναν κρατώντας μια ανθοδέσμη και ένα μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς, σε μια από τις πιο ανθρώπινες στιγμές της βραδιάς. Η οικογένεια αποχώρησε αγκαλιασμένη, ολοκληρώνοντας με ζεστασιά το τηλεοπτικό της αντίο.

Παράλληλα, ο ΣΚΑΪ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, στην οποία αναγνώρισε τη μακρά και σημαντική προσφορά της Σίας Κοσιώνη στο κανάλι. Τόνισε ότι για 20 χρόνια συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας σημαντικά γεγονότα με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται πως η παρουσία της ως παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στην ενημέρωση. Ο σταθμός την ευχαρίστησε θερμά για την προσφορά της και της ευχήθηκε καλή συνέχεια στα επόμενα βήματά της.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και από τον ιδιοκτήτη του Ομίλου ΣΚΑΪ, Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος σημείωσε ότι η Σία Κοσιώνη αποτέλεσε σταθερό σημείο αναφοράς για την ενημέρωση του σταθμού, διαχειριζόμενη απαιτητικές ειδησεογραφικές συνθήκες με ψυχραιμία και ευθύνη.

