Ο μυστικός γάμος του Jesse Williams με την Alejandra Onieva που «ταρακούνησε» το Hollywood

Ο Jesse Williams παντρεύτηκε μυστικά την Alejandra Onieva σε μια διακριτική τελετή που δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι σήμερα

Ο Jesse Williams φαίνεται πως έκλεισε ένα σημαντικό κεφάλαιο της προσωπικής του ζωής, καθώς σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, παντρεύτηκε μυστικά την ηθοποιό Alejandra Onieva. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από επιβεβαίωση πηγών με άμεση γνώση της υπόθεσης, οι οποίες αναφέρουν ότι ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε πριν από μερικούς μήνες, σε μια ιδιαίτερα διακριτική τελετή που πέρασε εντελώς απαρατήρητη από τα media.

Το ζευγάρι φαίνεται πως επέλεξε συνειδητά να κρατήσει τη σχέση και τον γάμο του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφεύγοντας κάθε είδους δημόσια προβολή μέχρι να γίνει η αποκάλυψη. Παρ’ όλα αυτά, από τις αρχές του φθινοπώρου του 2025, οι δύο τους άρχισαν να εμφανίζονται πιο συχνά μαζί σε δημόσιους χώρους, κάτι που τελικά επιβεβαίωσε έμμεσα τη σχέση τους.

Συγκεκριμένα, εθεάθησαν αρχικά να περνούν χρόνο μαζί στη Μαδρίτη, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκαν χέρι-χέρι σε πρεμιέρα ταινίας στη Ρώμη, αλλά και σε εκδηλώσεις στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, επιβεβαιώνοντας ότι η σχέση τους είχε προχωρήσει σε πιο σοβαρό επίπεδο.

Για τον Jesse Williams, αυτή είναι μια νέα αρχή μετά το διαζύγιό του το 2017 από την Aryn Drake-Lee, με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Η νέα αυτή εξέλιξη σηματοδοτεί ένα πιο ήρεμο και ιδιωτικό κεφάλαιο στη ζωή του, μακριά από την έντονη δημοσιότητα που τον συνόδευε τα προηγούμενα χρόνια.

Μέχρι στιγμής, οι εκπρόσωποί τους δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση, καθώς τα σχόλια που ζητήθηκαν από τα media παραμένουν αναπάντητα.

