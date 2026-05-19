«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ένα 6ωρο χωρίς κινητά φέρνει το απόλυτο χάος στο επεισόδιο της Τρίτης 19/5

Η καθημερινότητα των τριών αγαπημένων μπαμπάδων δεν είναι ποτέ εύκολη, αλλά στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» (στις 21:00 στον Alpha), τα πράγματα ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο. Αυτή τη φορά, η πρόκληση είναι σύγχρονη και σκληρή: οι πρωταγωνιστές καλούνται να αποχωριστούν κάθε είδους ηλεκτρονική συσκευή για 6 ολόκληρες ώρες. Στόχος; Να δώσουν το καλό παράδειγμα στα παιδιά τους. Οι συνέπειες, ωστόσο, αυτού του «αναλογικού εξάωρου» θα αποδειχθούν εντελώς απρόβλεπτες για όλους.

Στο 40ό επεισόδιο με τίτλο «Ήρωες της καθημερινής ζωής κι άλλα παραμύθια», ο Δημήτρης βρίσκεται μπροστά σε ένα τεράστιο ηθικό και επαγγελματικό δίλημμα. Ενώ έχει υποσχεθεί στον Βίκτωρα να κλείσει το κινητό του για να τον βοηθήσει με την εξάρτησή του από τις οθόνες, ένα τηλεφώνημα της τελευταίας στιγμής ανατρέπει τα πάντα. Του ανακοινώνεται ότι πρέπει να υποβάλει άμεσα αίτηση για τη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή στο Λονδίνο, μια δουλειά που ονειρευόταν όλη του τη ζωή. Τώρα, πρέπει να επιλέξει αν θα κυνηγήσει την καριέρα του ή αν θα κρατήσει τον λόγο του στον γιο του.

Την ίδια ώρα, η δράση μεταφέρεται και στους υπόλοιπους ήρωες. Ο Ηρακλής λαμβάνει ένα ανησυχητικό μήνυμα από τη Μαίρη και σπεύδει να τη βοηθήσει, προσπαθώντας να τη «σώσει» από ένα αρκετά περίεργο πάρτι. Η κίνησή του αυτή, όμως, παρεξηγείται και ο πεθερός του βρίσκει ξανά την ευκαιρία να του επιρρίψει ευθύνες.

Παράλληλα, οι εξελίξεις στο μέτωπο των σχέσεων είναι καταιγιστικές. Η Βιργινία και ο Νίκος έρχονται αντιμέτωποι με το παρελθόν τους και ανακαλύπτουν τον πραγματικό λόγο για τον οποίο χώρισαν, ο οποίος δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όσα πίστευαν μέχρι σήμερα. Η μεγάλη ανατροπή, όμως, έρχεται από τη Στέλλα, η οποία αποφασίζει να μιλήσει ανοιχτά στη Βιργινία και να της αποκαλύψει την αλήθεια για τις ψεύτικες συνομιλίες του Νίκου που η ίδια είχε κατασκευάσει. Αυτή η εξομολόγηση θα οδηγήσει τις δύο γυναίκες σε μια βαθιά, ειλικρινή συζήτηση γεμάτη εκπλήξεις που θα αλλάξει τις ισορροπίες.

