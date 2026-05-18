TV & Media 18.05.2026

YFSF: Το εντυπωσιακό act της Μαριλού Κατσαφάδου – Η στιγμή που η Ιουλία Καλλιμάνη εισέβαλε στο πλατό

Η Μαριλού Κατσαφάδου ανέβηκε στη σκηνή του YFSF και με μια εκρηκτική μεταμόρφωση σε Ιουλία Καλλιμάνη απογείωσε το πλατό με το «7/7»
Πόπη Βασιλείου

Μία από τις πιο διασκεδαστικές και απρόβλεπτες στιγμές του «Your Face Sounds Familiar» εκτυλίχθηκε στο πέμπτο επεισόδιο του show που προβλήθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου, όταν η Μαριλού Κατσαφάδου ανέβηκε στη σκηνή και μεταμορφώθηκε σε Ιουλία Καλλιμάνη, ερμηνεύοντας το viral hit «7/7» σε μια εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, κέφι και τηλεοπτική ένταση.

Η Μαριλού Κατσαφάδου μπήκε στο πλατό με αυτοπεποίθηση και προσπάθησε να αποδώσει όσο πιο πιστά γίνεται το ύφος της γνωστής τραγουδίστριας, χαρίζοντας στο κοινό ένα act που συνδύαζε χιούμορ, ρυθμό και αυθεντική σκηνική διάθεση. Παρότι υπήρξε μια μικρή στιγμή απώλειας στίχων λίγο πριν το πρώτο ρεφρέν, η ίδια επανήλθε άμεσα, συνεχίζοντας την εμφάνισή της χωρίς να χάσει τον παλμό της σκηνής.

Το κοινό αντέδρασε θερμά, στηρίζοντας τη διαγωνιζόμενη σε κάθε της βήμα, ενώ η συνολική της παρουσία εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο απολαυστικά στιγμιότυπα του επεισοδίου, επιβεβαιώνοντας γιατί το YFSF παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα entertainment shows της τηλεόρασης.

Η μεγάλη ανατροπή, όμως, ήρθε στο τέλος της εμφάνισης, όταν η ίδια η Ιουλία Καλλιμάνη εμφανίστηκε ξαφνικά στο πλατό, προκαλώντας ενθουσιασμό τόσο στη Μαριλού Κατσαφάδου όσο και στους κριτές. Οι δύο γυναίκες τραγούδησαν μαζί το ρεφρέν του «7/7», δημιουργώντας μια αυθόρμητη και ιδιαίτερα τηλεοπτική στιγμή που αποθεώθηκε από το κοινό.

Η απρόσμενη αυτή συνάντηση εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο viral highlights της βραδιάς, με τα social media να γεμίζουν με αποσπάσματα και σχόλια για το ξεχωριστό αυτό crossover στη σκηνή του show.

