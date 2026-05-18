Your Face Sounds Familiar: Η μεταμόρφωση του Παναγιώτη Ραφαηλίδη σε Γιώργο Νταλάρα που «κέρδισε» το κοινό

Το «Your Face Sounds Familiar» του ΑΝΤ1 χάρισε ακόμη μία εκρηκτική τηλεοπτική βραδιά, με τους δέκα διαγωνιζόμενους να γεμίζουν τη σκηνή με ενέργεια, χιούμορ και εντυπωσιακές ερμηνείες. Το κοινό στο πλατό, αλλά και οι τηλεθεατές από το σπίτι, απόλαυσαν ένα επεισόδιο με υψηλό επίπεδο μεταμορφώσεων και πολλές ανατροπές στη βαθμολογία. Η ατμόσφαιρα ήταν ενθουσιώδης, αφού κάθε παίκτης φάνηκε να ξεπερνά τον εαυτό του για να εντυπωσιάσει την κριτική επιτροπή και να κερδίσει ψήφους.

Ωστόσο, ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης. Με μια εξαιρετική μεταμόρφωση στον αξέχαστο Γιώργο Νταλάρα, κατάφερε όχι απλώς να πείσει, αλλά να καθηλώσει κοινό και κριτές. Η σκηνική του παρουσία, η προσεγμένη ερμηνεία και η συγκλονιστική ομοιότητα με τον θρυλικό καλλιτέχνη τον ανέδειξαν δίκαια σε μεγάλο νικητή του επεισοδίου.

«Your Face Sounds Familiar»: Όσα θα δούμε την Κυριακή, 17 Μαΐου

Την ανακοίνωση έκανε ο Σάκης Ρουβάς, μετά τη συνδυασμένη βαθμολόγηση της επιτροπής, Ρένος Χαραλαμπίδης, Ρένα Μόρφη, Κατερίνα Παπουτσάκη και Γιώργος Θεοφάνους αλλά και την κρίσιμη ψήφο του κοινού και την ανταλλαγή βαθμών μεταξύ των παικτών.

Και ενώ το επεισόδιο ολοκληρωνόταν, το γνωστό buzzer αποκάλυψε ποιες μεταμορφώσεις θα δούμε την επόμενη εβδομάδα κι εδώ οι επιλογές είναι πραγματικά συναρπαστικές.

Μεταμορφώσεις επόμενης εβδομάδας

Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Φιλιώ Πυργάκη

Μέμος Μπεγνής – Coldplay (επίσημο site)

Biased Beast – Macklemore (επίσημο site)

Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Άλκηστις Πρωτοψάλτη

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – Νίκος Οικονομόπουλος

Αφροδίτη Χατζημηνά – Βασίλης Τερλέγκας

Μαριάντα Πιερίδη – Δέσποινα Βανδή

Μαριλού Κατσαφάδου – Lola Young

Ίντρα Κέιν – Janet Jackson (official)

Δωροθέα Μερκούρη – Culture Club (official)

Η νίκη του Παναγιώτη Ραφαηλίδη δεν ήταν απλώς μια ακόμη διάκριση, αλλά μια στιγμή-ορόσημο για το φετινό YFSF, αφού κατάφερε να προσφέρει μια από τις πιο ακριβείς και συγκινητικές μεταμορφώσεις της σεζόν. Το κοινό ήδη ανυπομονεί να δει τι θα παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα, τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι παίκτες.

Με τις νέες μεταμορφώσεις να καλύπτουν από ελληνικό ρεπερτόριο μέχρι κορυφαίους διεθνείς stars, το επεισόδιο της Κυριακής προβλέπεται καθηλωτικό. Αν κάτι είναι σίγουρο, είναι ότι το YFSF συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη και να μας χαρίζει μοναδική τηλεοπτική διασκέδαση.

