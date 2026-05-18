TV & Media 18.05.2026

Your Face Sounds Familiar: Η μεταμόρφωση του Παναγιώτη Ραφαηλίδη σε Γιώργο Νταλάρα που «κέρδισε» το κοινό

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης νίκησε στο χθεσινό επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar, την Κυριακή 17 Μαΐου , ως Γιώργος Νταλάρας
Ειρήνη Στόφυλα

Το «Your Face Sounds Familiar» του ΑΝΤ1 χάρισε ακόμη μία εκρηκτική τηλεοπτική βραδιά, με τους δέκα διαγωνιζόμενους να γεμίζουν τη σκηνή με ενέργεια, χιούμορ και εντυπωσιακές ερμηνείες. Το κοινό στο πλατό, αλλά και οι τηλεθεατές από το σπίτι, απόλαυσαν ένα επεισόδιο με υψηλό επίπεδο μεταμορφώσεων και πολλές ανατροπές στη βαθμολογία. Η ατμόσφαιρα ήταν ενθουσιώδης, αφού κάθε παίκτης φάνηκε να ξεπερνά τον εαυτό του για να εντυπωσιάσει την κριτική επιτροπή και να κερδίσει ψήφους.

Ωστόσο, ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης. Με μια εξαιρετική μεταμόρφωση στον αξέχαστο Γιώργο Νταλάρα, κατάφερε όχι απλώς να πείσει, αλλά να καθηλώσει κοινό και κριτές. Η σκηνική του παρουσία, η προσεγμένη ερμηνεία και η συγκλονιστική ομοιότητα με τον θρυλικό καλλιτέχνη τον ανέδειξαν δίκαια σε μεγάλο νικητή του επεισοδίου.

Την ανακοίνωση έκανε ο Σάκης Ρουβάς, μετά τη συνδυασμένη βαθμολόγηση της επιτροπής, Ρένος Χαραλαμπίδης, Ρένα Μόρφη, Κατερίνα Παπουτσάκη και Γιώργος Θεοφάνους αλλά και την κρίσιμη ψήφο του κοινού και την ανταλλαγή βαθμών μεταξύ των παικτών.

Και ενώ το επεισόδιο ολοκληρωνόταν, το γνωστό buzzer αποκάλυψε ποιες μεταμορφώσεις θα δούμε την επόμενη εβδομάδα  κι εδώ οι επιλογές είναι πραγματικά συναρπαστικές.

Μεταμορφώσεις επόμενης εβδομάδας

  • Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Φιλιώ Πυργάκη
  • Μέμος Μπεγνής – Coldplay (επίσημο site)
  • Biased Beast – Macklemore (επίσημο site)
  • Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Άλκηστις Πρωτοψάλτη
  • Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – Νίκος Οικονομόπουλος
  • Αφροδίτη Χατζημηνά – Βασίλης Τερλέγκας
  • Μαριάντα Πιερίδη – Δέσποινα Βανδή
  • Μαριλού Κατσαφάδου – Lola Young
  • Ίντρα Κέιν – Janet Jackson (official)
  • Δωροθέα Μερκούρη – Culture Club (official)

Η νίκη του Παναγιώτη Ραφαηλίδη δεν ήταν απλώς μια ακόμη διάκριση, αλλά μια στιγμή-ορόσημο για το φετινό YFSF, αφού κατάφερε να προσφέρει μια από τις πιο ακριβείς και συγκινητικές μεταμορφώσεις της σεζόν. Το κοινό ήδη ανυπομονεί να δει τι θα παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα, τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι παίκτες.

Με τις νέες μεταμορφώσεις να καλύπτουν από ελληνικό ρεπερτόριο μέχρι κορυφαίους διεθνείς stars, το επεισόδιο της Κυριακής προβλέπεται καθηλωτικό. Αν κάτι είναι σίγουρο, είναι ότι το YFSF συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη και να μας χαρίζει μοναδική τηλεοπτική διασκέδαση.

Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα – Όλες οι λεπτομέρειες

Maestro: Το συγκινητικό «αντίο» της Κλέλιας Ανδριολάτου στους Παξούς

«Πάμε μια βολτα;» | Καλεσμένη η Ελένη Ράντου_ Απόψε στις 17:20

«Το Σόι σου»: Η Αλίνα, το λάθος mail και η απόλυτη παρεξήγηση

«Your Face Sounds Familiar»: Όσα θα δούμε την Κυριακή, 17 Μαΐου

«Grand Hotel»: Μυστικά που αποκαλύπτονται και εξελίξεις που ανατρέπουν ζωές στα νέα επεισόδια

«Το Σόι Σου»: Το προξενιό της Φωτούλας φέρνει ανατροπές για τη Σάντρα

«Μπαμπά, σ' αγαπώ»: Μια κρέπα φέρνει χάος στο επεισόδιο της Τετάρτης 13/5

Ο Όμιλος Antenna ανακοίνωσε τη λήξη συνεργασίας τους με τον Στρατή Λιαρέλλη

8 στιγμές από το GNTM που θα ζουν για πάντα rent-free στο μυαλό μας

«Μπαμπά, σ' αγαπώ»: Ο Δημήτρης χάνει την Ελένη την τελευταία στιγμή και όλα αλλάζουν

