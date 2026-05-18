Celeb World 18.05.2026

Maestro: Το συγκινητικό «αντίο» της Κλέλιας Ανδριολάτου στους Παξούς

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με μία ανάρτηση γεμάτη συναίσθημα και εικόνες από το τελευταίο γύρισμα στους Παξούς, η Κλέλια Ανδριολάτου έκλεισε ένα ακόμη κεφάλαιο του «Maestro»
Πόπη Βασιλείου

Η 4η season του «Maestro» ολοκλήρωσε τα γυρίσματά της στους Παξούς και η ατμόσφαιρα για τους συντελεστές μόνο εύκολη δεν ήταν. Η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, που κατάφερε να ξεχωρίσει τόσο στην ελληνική τηλεόραση όσο και στο εξωτερικό, έχει δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο συναισθηματικό δεσμό ανάμεσα στους πρωταγωνιστές, αλλά και με το κοινό που παρακολουθεί κάθε εξέλιξη με αμείωτο ενδιαφέρον. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Κλέλια Ανδριολάτου θέλησε να μοιραστεί δημόσια τη συγκίνησή της για το τέλος των γυρισμάτων, δημοσιεύοντας μία σειρά φωτογραφιών που μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσαν χιλιάδες αντιδράσεις στα social media.

https://www.instagram.com/klelia_andriolatou/
https://www.instagram.com/klelia_andriolatou/

Η ηθοποιός αποχαιρέτησε τους Παξούς και το «Maestro» με μία ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ξεχώρισε εκείνη όπου ποζάρει χαμογελαστή μαζί με τη Μαρία Καβογιάννη και τον Ορέστη Χαλκιά, δύο από τα πρόσωπα που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με τη μεγάλη επιτυχία της σειράς.

Σχεδόν έτοιμη η 4η season του Maestro – Νέο πλάνο από τα γυρίσματα στα social media

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Κλέλια Ανδριολάτου έγραψε: «Για πάντα στο πιο ζεστό κομμάτι της καρδιάς μας. Αντίο νησάκι μας», εκφράζοντας με λίγες λέξεις όλα όσα ένιωσε μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων στους Παξούς.

https://www.instagram.com/klelia_andriolatou/
https://www.instagram.com/klelia_andriolatou/

Η νέα season του «Maestro» αναμένεται να φέρει σημαντικές εξελίξεις στην πλοκή, αλλά και νέα πρόσωπα που θα αλλάξουν τις ισορροπίες. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Ανθή Ευστρατιάδου μπαίνουν στη σειρά με ρόλους που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στις ζωές των πρωταγωνιστών και θα δημιουργήσουν νέες εντάσεις και ανατροπές.

https://www.instagram.com/klelia_andriolatou/
https://www.instagram.com/klelia_andriolatou/

Αξίζει να θυμηθείς ότι μετά το τέλος της 3ης season, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ολοκληρωθεί εκεί η ιστορία του «Maestro». Ο ίδιος είχε δηλώσει πως δεν ήθελε να πάρει αποφάσεις εν θερμώ και πως χρειαζόταν χρόνο για να σκεφτεί το μέλλον της σειράς.

Κλέλια Ανδριολάτου: Το viral βίντεο στο TikTok με cha cha cha που αποκαλύπτει μια άλλη πλευρά της

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Maestro Κλέλια Ανδριολάτου Παξοί Χριστόφορος Παπακαλιάτης
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Your Face Sounds Familiar: Η μεταμόρφωση του Παναγιώτη Ραφαηλίδη σε Γιώργο Νταλάρα που «κέρδισε» το κοινό

Your Face Sounds Familiar: Η μεταμόρφωση του Παναγιώτη Ραφαηλίδη σε Γιώργο Νταλάρα που «κέρδισε» το κοινό

18.05.2026
Επόμενο
Eurovision 2026: Η Delta Goodrem «έκλεψε την παράσταση» με Celia Kritharioti

Eurovision 2026: Η Delta Goodrem «έκλεψε την παράσταση» με Celia Kritharioti

18.05.2026

Δες επίσης

«Σε θαυμάζω και σε καμαρώνω»: Η συγκινητική ανάρτηση της Έλλης Κοκκίνου για τα γενέθλια του γιου της
Celeb News

«Σε θαυμάζω και σε καμαρώνω»: Η συγκινητική ανάρτηση της Έλλης Κοκκίνου για τα γενέθλια του γιου της

18.05.2026
«Charlie’s Angels»: Η θρυλική επανένωση των Jaclyn Smith και Kate Jackson που συγκίνησε το Hollywood
Celeb News

«Charlie’s Angels»: Η θρυλική επανένωση των Jaclyn Smith και Kate Jackson που συγκίνησε το Hollywood

18.05.2026
«Call Her Daddy»: Η μεγάλη αποκάλυψη της Alex Cooper – Έγκυος στο πρώτο της παιδί
Celeb News

«Call Her Daddy»: Η μεγάλη αποκάλυψη της Alex Cooper – Έγκυος στο πρώτο της παιδί

18.05.2026
Survivor: Συγκινεί ο Σταύρος Φλώρος μέσα από το νοσοκομείο – Οι πρώτες δηλώσεις μετά το ατύχημα
Celeb News

Survivor: Συγκινεί ο Σταύρος Φλώρος μέσα από το νοσοκομείο – Οι πρώτες δηλώσεις μετά το ατύχημα

18.05.2026
Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα – Όλες οι λεπτομέρειες
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα – Όλες οι λεπτομέρειες

18.05.2026
Βρήκαν το ελιξίριο της νεότητας; 7 Έλληνες stars που δε λένε να μεγαλώσουν
Celeb News

Βρήκαν το ελιξίριο της νεότητας; 7 Έλληνες stars που δε λένε να μεγαλώσουν

18.05.2026
YFSF: Ο viral χορός της Μαρίας Μπεκατώρου που έγινε σήμα-κατατεθέν στη βαθμολογία
Celeb News

YFSF: Ο viral χορός της Μαρίας Μπεκατώρου που έγινε σήμα-κατατεθέν στη βαθμολογία

17.05.2026
Η Άννα Βίσση στην Ίμπιζα: Δίπλα σε ARGY και Anyma σε ένα DJ set που έγινε viral
Celeb News

Η Άννα Βίσση στην Ίμπιζα: Δίπλα σε ARGY και Anyma σε ένα DJ set που έγινε viral

15.05.2026
Throwback στη Eurovision 2006: Ένα συγκινητικό στιγμιότυπο της Άννας Βίσση πριν το «Everything»
Celeb News

Throwback στη Eurovision 2006: Ένα συγκινητικό στιγμιότυπο της Άννας Βίσση πριν το «Everything»

15.05.2026
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία