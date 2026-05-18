Eurovision 2026: Η Delta Goodrem «έκλεψε την παράσταση» με Celia Kritharioti

Η Delta Goodrem εμφανίστηκε στην Eurovision με δημιουργία Celia Kritharioti και έκλεψε τις εντυπώσεις στη Flag Parade του μεγάλου τελικού

Η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Delta Goodrem, μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες της αυστραλιανής μουσικής σκηνής, έκανε ένα από τα πιο εντυπωσιακά και πολυσυζητημένα περάσματα του μεγάλου τελικού της Eurovision. Ως επίσημη εκπρόσωπος της Αυστραλίας, εμφανίστηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια της εντυπωσιακής Flag Parade, όπου οι καλλιτέχνες συστήνονται στο κοινό μέσα από ένα φαντασμαγορικό οπτικό θέαμα. Εκεί, η εμφάνισή της έκλεψε τα βλέμματα όχι μόνο για την αύρα και τη σκηνική της παρουσία, αλλά και για τη μοναδική haute couture δημιουργία που επέλεξε να φορέσει.

Η Delta Goodrem διάλεξε έναν ολόχρυσο αριστοτεχνικό σχεδιασμό από τον κορυφαίο ελληνικό οίκο Celia Kritharioti Haute Couture, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πως η ελληνική υψηλή ραπτική έχει κατακτήσει την παγκόσμια σκηνή. Το φόρεμα ήταν μια πραγματική ωδή στη λεπτομέρεια: μακριά μανίκια, δυναμική γραμμή και μία επιφάνεια ολόκληρη κεντημένη στο χέρι με λαμπερά κρύσταλλα Swarovski.

Πριν την Eurovision: Η πρώτη συνεργασία της Dara με Έλληνα καλλιτέχνη

Η πολυεπίπεδη λάμψη του υφάσματος, σε συνδυασμό με την αριστοτεχνική διακόσμηση, δημιούργησαν ένα αποτέλεσμα που ακτινοβολούσε πολυτέλεια, κομψότητα και δύναμη. Η εμφάνιση της τραγουδίστριας στη Eurovision αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς, όχι μόνο για τη μουσική της ιδιότητα, αλλά και για το στιλιστικό της αποτύπωμα.

Η σύνδεση της διεθνούς μουσικής βιομηχανίας με την ελληνική μόδα αποτυπώθηκε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, καθώς η δημιουργία της Celia Kritharioti Haute Couture ανέδειξε απόλυτα τη φυσική λάμψη, το στήσιμο και τη θεατρικότητα της Delta Goodrem.

Το αποτέλεσμα ήταν μια σκηνική παρουσία γεμάτη μεγαλοπρέπεια και λαμπερή ενέργεια, που άφησε ανεξίτηλη εντύπωση στο κοινό εντός και εκτός Ευρώπης.

