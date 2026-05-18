EUROVISION 18.05.2026

Eurovision 2026: Η επιστροφή του Ακύλα και της ελληνικής αποστολής στην Αθήνα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Οι πρώτες δηλώσεις της ελληνικής αποστολής με τον Ακύλα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μετά τον τελικό της Eurovision 2026
Mad.gr

Ο Akylas, ο Φωκάς Ευαγγελινός και οι τέσσερις χαρακτήρες που πλαισίωσαν τον καλλιτέχνη στη σκηνή, η Παρθένα Χοροζίδου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρίστος Νικολάου και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, καθώς και οι σχολιαστές της ΕΡΤ, Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης, επέστρεψαν στην Αθήνα σήμερα το μεσημέρι (Κυριακή 17.05.2026), μετά την εμφάνιση στην 70ή Eurovision, η οποία έφερε την Ελλάδα τη 10η θέση.

akylas

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τούς υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό και χειροκροτήματα θαυμαστές, φίλοι και εκπρόσωποι των ΜΜΕ. Η υποδοχή ήταν ιδιαίτερα θερμή, με μικρούς και μεγάλους να κρατούν δώρα και να φωνάζουν το όνομά του.

Akylas: Επέστρεψε στην Ελλάδα – «Η ουσία είναι ότι το απόλαυσα»

Ο Akylas ευχαρίστησε, για ακόμη μία φορά, τον κόσμο για τη στήριξη που του προσέφερε όλο αυτό το διάστημα. «Ήταν απίστευτο, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα, ευχαριστώ όλους εσάς που κάνατε το όνειρό μου πραγματικότητα», δήλωσε, εμφανώς συγκινημένος και πρόσθεσε: «Έδωσα το 100% του εαυτού μου. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό που κάναμε. Η ομάδα μας δούλεψε πάρα πολύ σκληρά, δεν καταλαβαίνετε. Δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά. Δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες. Είμαι παρά πολύ χαρούμενος και ευγνώμων που είχα την τιμή να συνεργαστώ με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, με τον Φωκά Ευαγγελινό, την ΕΡΤ, τα παιδιά πάνω στο stage, με την ομάδα μου».

akylas___

Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία με το «Bangaranga» και ελληνική υπογραφή

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision 2026 Ακύλας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

18.05.2026
Επόμενο
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

18.05.2026

Δες επίσης

Η νέα καλοκαιρινή περιοδεία του ΛΕΞ είναι γεγονός – Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναυλιών
Μουσικά Νέα

Η νέα καλοκαιρινή περιοδεία του ΛΕΞ είναι γεγονός – Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναυλιών

18.05.2026
«Καμπάνες»: Το νέο νησιώτικο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού κυκλοφορεί παγκοσμίως
Μουσικά Νέα

«Καμπάνες»: Το νέο νησιώτικο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού κυκλοφορεί παγκοσμίως

18.05.2026
Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις του Γιώργου Καπουτζίδη από το «Ελευθέριος Βενιζέλος»
EUROVISION

Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις του Γιώργου Καπουτζίδη από το «Ελευθέριος Βενιζέλος»

18.05.2026
Κατερίνα Λιόλιου – Θάνος Πετρέλης: To απρόσμενο ντουέτο που μας ταξίδεψε στο 2005
Μουσικά Νέα

Κατερίνα Λιόλιου – Θάνος Πετρέλης: To απρόσμενο ντουέτο που μας ταξίδεψε στο 2005

18.05.2026
Eurovision 2026: Το παρασκήνιο που προκαλεί ερωτήματα – Η κίνηση της EBU πριν καν εμφανιστεί η Dara στη Βιέννη
EUROVISION

Eurovision 2026: Το παρασκήνιο που προκαλεί ερωτήματα – Η κίνηση της EBU πριν καν εμφανιστεί η Dara στη Βιέννη

18.05.2026
Eurovision 2026: Συγκινημένη επέστρεψε η Antigoni στην Κύπρο
EUROVISION

Eurovision 2026: Συγκινημένη επέστρεψε η Antigoni στην Κύπρο

18.05.2026
Πάνος Μουζουράκης: Έρχεται με νέα καλοκαιρινή περιοδεία και νέο τραγούδι
Μουσικά Νέα

Πάνος Μουζουράκης: Έρχεται με νέα καλοκαιρινή περιοδεία και νέο τραγούδι

18.05.2026
Eurovision 2026: Η Delta Goodrem «έκλεψε την παράσταση» με Celia Kritharioti
EUROVISION

Eurovision 2026: Η Delta Goodrem «έκλεψε την παράσταση» με Celia Kritharioti

18.05.2026
Πριν την Eurovision: Η πρώτη συνεργασία της Dara με Έλληνα καλλιτέχνη
EUROVISION

Πριν την Eurovision: Η πρώτη συνεργασία της Dara με Έλληνα καλλιτέχνη

18.05.2026
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία