Πάνος Μουζουράκης: Έρχεται με νέα καλοκαιρινή περιοδεία και νέο τραγούδι

Με νέο τραγούδι και βαλίτσες έτοιμες για περιοδεία, ο Πάνος Μουζουράκης ετοιμάζει ένα καλοκαίρι γεμάτο εκπλήξεις
Ο Πάνος Μουζουράκης ξεκινάει την καλοκαιρινή περιοδεία του και έρχεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας, για δυο μοναδικές συναυλίες γεμάτες ενέργεια, συναίσθημα και καλοκαιρινή διάθεση. Ο Πάνος Μουζουράκης επιστρέφει το καλοκαίρι του 2026 με μια μουσική περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, παρουσιάζοντας ένα ζωντανό πρόγραμμα με τη σφραγίδα της αυθεντικής καλλιτεχνικής του ιδιοσυγκρασίας.

Προβοκατόρικος, ρομαντικός και ανατρεπτικός, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με τη μπάντα του και τον χρόνια συνοδοιπόρο του, τον πολυτάλαντο μουσικό, συνθέτη και τραγουδοποιό Αποστόλη Βαλαρούτσο («Ζήτημα Χρόνου», «Τριανταφυλλάκι», «Μέχρι το τέλος του κόσμου» κ.ά.), δημιουργώντας μια συναυλιακή εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και τη συγκίνηση.

Με την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία, παρασύρει το κοινό σε μια μουσική διαδρομή όπου αγαπημένα τραγούδια όπως «Μεγαλώνω», «Έπαθα Αγάπη», «Αυτή Είναι Η Ζωή», «Φίλα Με Ακόμα», «Μαντάμ» και πολλά ακόμη συναντούν διασκευές και στιγμές αυτοσχεδιασμού.

Στο πρόγραμμα της περιοδείας ξεχωρίζει και το νέο του single «Τι Ωραίο», ένα τραγούδι που γεννήθηκε μέσα σε μια παύση από τον θόρυβο της καθημερινότητας.

Ακούστε το τραγούδι στο YouTube: https://youtu.be/uwaVmb7fgro.

Βρείτε το τραγούδι «ΤΙ ΩΡΑΙΟ» σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες: https://PanosMouzourakis.lnk.to/TiOreo.

«Ωραίο είναι αυτό που ήρθε γιατί ήταν η ώρα του. Δεν είναι το επίκαιρο και το έγκαιρο. Ωραίο είναι αυτό που απλώς… ήρθε».

Τις δυο Δευτέρες του Ιουνίου, 15 & 22, η Τεχνόπολη και η Μονή Λαζαριστών θα μετατραπούν σε ζωντανούς μουσικούς προορισμούς, όπου η μουσική και η άμεση επικοινωνία με το κοινό θα δημιουργήσουν βραδιές που σίγουρα δεν θα μοιάζουν με άλλες.

Μουσικοί

Παύλος Καλτουρουμίδης – Πλήκτρα
Δημήτρης Καλονάρος – Τύμπανα
Δημήτρης Φροσύνης – Μπάσο
Αλέξανδρος Πουλιάσης – Κιθάρα
Δημήτρης Καραγιάννης – Σαξόφωνο
Διονύσης Κοκόλης – Τρομπέτα

Σχεδιασμός ήχου: Γιάννης Βενιός
Σχεδιασμός φώτων: Γιώργος Κλαδούρης
Ηχολήπτης σκηνής: Αντώνης Παραμύθης

Η νέα καλοκαιρινή περιοδεία του ΛΕΞ είναι γεγονός – Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναυλιών

«Καμπάνες»: Το νέο νησιώτικο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού κυκλοφορεί παγκοσμίως

Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις του Γιώργου Καπουτζίδη από το «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Κατερίνα Λιόλιου – Θάνος Πετρέλης: To απρόσμενο ντουέτο που μας ταξίδεψε στο 2005

Eurovision 2026: Το παρασκήνιο που προκαλεί ερωτήματα – Η κίνηση της EBU πριν καν εμφανιστεί η Dara στη Βιέννη

Eurovision 2026: Συγκινημένη επέστρεψε η Antigoni στην Κύπρο

Πριν την Eurovision: Η πρώτη συνεργασία της Dara με Έλληνα καλλιτέχνη

Eurovision 2026: Η επιστροφή του Ακύλα και της ελληνικής αποστολής στην Αθήνα

Καίτη Γαρμπή: Από την εποχή των Garbi Sisters στη χρυσή δεκαετία των 90s

