Μουσική 29.04.2026

Πάνος Μουζουράκης: Το καλοκαίρι του ξεκινά – Περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο με νέο τραγούδι

Δύο μεγάλες στάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ανοίγουν μια περιοδεία που υπόσχεται να ενώσει συναίσθημα, χιούμορ και μουσική ένταση σε κάθε της στιγμή
Mad.gr

Υπάρχουν καλοκαίρια που δεν τα θυμάσαι απλώς για τις διακοπές, αλλά για εκείνες τις συναυλίες που σε κάνουν να νιώθεις ξανά ελεύθερος. Κι αν υπάρχει ένας καλλιτέχνης που ξέρει να μετατρέπει κάθε live σε εμπειρία, αυτός είναι ο Πάνος Μουζουράκης. Το καλοκαίρι του 2026 δεν έρχεται απλώς με μουσική – έρχεται με διάθεση, ενέργεια και εκείνη τη χαρακτηριστική του τρέλα που σε παρασύρει χωρίς δεύτερη σκέψη. Ετοιμάσου, γιατί αυτή η περιοδεία δεν είναι άλλη μια σειρά συναυλιών. Είναι ένα ταξίδι σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, με στάσεις που υπόσχονται να σου μείνουν αξέχαστες. Και κάπου ανάμεσα σε γνώριμες μελωδίες και ανατρεπτικές στιγμές, έρχεται και κάτι καινούργιο – ένα τραγούδι που γεννήθηκε όταν όλα γύρω ησύχασαν.

Αν ψάχνεις την αφορμή για να γεμίσεις το καλοκαίρι σου με μουσική, μόλις τη βρήκες. Ο Πάνος Μουζουράκης ξεκινά την καλοκαιρινή του περιοδεία και σε καλεί να τον ακολουθήσεις σε μια σειρά συναυλιών που απλώνονται σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Οι πρώτες στάσεις είναι ήδη προγραμματισμένες και ξεχωρίζουν. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα τον δεις στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και μία εβδομάδα αργότερα, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Δύο βραδιές που δεν έχουν στόχο απλώς να σε διασκεδάσουν, αλλά να σου δημιουργήσουν αναμνήσεις.

Θα ακούσεις τραγούδια που ήδη αγαπάς, όπως «Μεγαλώνω», «Έπαθα Αγάπη», «Αυτή Είναι Η Ζωή», «Φίλα Με Ακόμα» και «Μαντάμ», αλλά και διασκευές και αυτοσχεδιασμούς που κάνουν κάθε live διαφορετικό. Κάθε στιγμή μοιάζει αυθόρμητη, σαν να γεννιέται εκείνη την ώρα μπροστά σου.

Ανάμεσα στα γνωστά τραγούδια, υπάρχει και κάτι καινούργιο που ήδη τραβά την προσοχή. Το νέο single «Τι Ωραίο» δεν είναι απλώς μια ακόμα κυκλοφορία. Είναι ένα τραγούδι που, όπως λέει και ο ίδιος, ήρθε την κατάλληλη στιγμή.

«Ωραίο είναι αυτό που ήρθε γιατί ήταν η ώρα του. Δεν είναι το επίκαιρο και το έγκαιρο. Ωραίο είναι αυτό που απλώς… ήρθε

Και ίσως αυτή η φράση να περιγράφει ολόκληρη τη φιλοσοφία της φετινής περιοδείας. Αν κάτι χαρακτηρίζει τις συναυλίες του Πάνου Μουζουράκη, είναι η αίσθηση ότι συμμετέχεις σε κάτι ζωντανό. Δεν είσαι απλώς θεατής. Είσαι μέρος μιας εμπειρίας που εξελίσσεται μπροστά σου.

Υπερθέαμα στον ουρανό της Βιέννης – Το μαγευτικό drone show για τη Eurovision

29.04.2026
Ηλίας Μπόγδανος: «Δε θα γίνει φέτος» – Όλα όσα είπε για το γάμο του

29.04.2026

