Music Alert! Ο Akylas έρχεται στην Αθήνα στις 30/06 με την μεγαλύτερη συναυλία του

Ανακοινώθηκε η συναυλία του Ακύλα στην Αθήνα - Δες τις λεπτομέρειες για τα εισιτήρια και το σχετικό post στο Instagram

Μια ανακοίνωση που περίμεναν καιρό οι fans του Akyla ήρθε μέσα από το Instagram και ήδη έχει δημιουργήσει έντονο buzz. Ο Akylas αποκάλυψε πως ετοιμάζει τη μεγαλύτερη συναυλία της μέχρι τώρα πορείας του, βάζοντας την Αθήνα στο επίκεντρο του φετινού καλοκαιριού.

Με ένα νέο post ο Akylas ανακοίνωσε: «Athens!!! 30/6 Ticket sales open tomorrow at 15:00…Press Start : THE TOUR», δίνοντας το στίγμα για ένα show που αναμένεται πιο εντυπωσιακό από ποτέ.

Η ημερομηνία – κλειδί είναι η 30ή Ιουνίου, ενώ τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από αύριο στις 28/4 στις 15:00, κάτι που έχει ήδη κινητοποιήσει το κοινό του στα social media.

Με τη δυναμική που έχει χτίσει το τελευταίο διάστημα, η συγκεκριμένη συναυλία δεν μοιάζει απλώς με ένα ακόμα live, αλλά με ένα μεγάλο event που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει το κοινό του σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, visuals και… «extra» vibes, όπως υπόσχεται και ο ίδιος.

