Το edgy μανικιούρ της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη που φέρνει νέα τάση στα νύχια

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη επανέρχεται στο beauty radar με ένα μανικιούρ που δύσκολα περνά απαρατήρητο, μέσα από πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, επιβεβαιώνοντας πως τα νύχια πλέον είναι statement και όχι απλώς λεπτομέρεια.

Αυτή τη φορά, κινήθηκε σε ένα ανατρεπτικό twist του κλασικού γαλλικού μανικιούρ. Η βάση παραμένει γνώριμη, όμως το αποτέλεσμα απέχει πολύ από το «safe» look που έχουμε συνηθίσει. Το τελείωμα στα νύχια της διαμορφώνεται σε μια βαθιά, σκούρα απόχρωση καφέ που γέρνει προς το βυσσινί, ενώ η γραμμή του french είναι πιο έντονη και πιο βαριά, δίνοντας μια σχεδόν sculptural αίσθηση στο σύνολο.

Το ενδιαφέρον όμως κρύβεται στη λεπτομέρεια: πάνω στην επιφάνεια των νυχιών εμφανίζονται λεπτές γραμμικές πινελιές σε έντονο γαλάζιο. Ένα unexpected color clash που «σπάει» τη σκοτεινή βάση και δημιουργεί ένα αποτέλεσμα με ένταση, κίνηση και καλλιτεχνική διάθεση.

Το συγκεκριμένο nail look έρχεται να επιβεβαιώσει πως τα γραμμικά μανικιούρ συνεχίζουν δυναμικά την πορεία τους και για τη σεζόν καλοκαίρι 2026, εξελισσόμενα σε πιο τολμηρές και δημιουργικές εκδοχές. Δεν πρόκειται πλέον μόνο για minimal αισθητική, αλλά για μικρούς καμβάδες έκφρασης.

