Beauty 26.04.2026

Τα αρώματα της άνοιξης 2026 που θα σε βάλουν σε mood καλοκαιριού

anixi_arwmata
Από φρουτώδεις συνθέσεις μέχρι floral και γήινες νότες, τα νέα αρώματα της άνοιξης αποτυπώνουν την αίσθηση ανανέωσης της εποχής
Μαρία Χατζηγιάννη

Η άνοιξη έχει πάντα έναν ιδιαίτερο τρόπο να αλλάζει τη διάθεση. Είναι η εποχή που όλα μοιάζουν να ξαναρχίζουν, οι μέρες μεγαλώνουν και η ανάγκη για φρεσκάδα γίνεται σχεδόν αυτονόητη. Μαζί με τη φύση που ανθίζει, αλλάζει και η διάθεση για πιο ανάλαφρες, φωτεινές και αισιόδοξες επιλογές, ακόμα και στα αρώματα.

Τα ανοιξιάτικα perfumes του 2026 κινούνται ακριβώς σε αυτή τη λογική: λουλουδένιες συνθέσεις, φρουτώδεις νότες και απαλές gourmand πινελιές που αποτυπώνουν τη μετάβαση από τον χειμώνα στη ζεστασιά της νέας εποχής. Κάθε άρωμα μοιάζει να αφηγείται μια διαφορετική στιγμή της άνοιξης, από έναν περίπατο στο φως μέχρι την πρώτη γλυκιά γεύση φρούτων της σεζόν.

anixi
H Fenty Beauty μόλις έκανε το WhatsApp τον προσωπικό σου beauty advisor

Η αίσθηση της ανθισμένης πόλης

Ορισμένα αρώματα αποτυπώνουν τη στιγμή που η πόλη γεμίζει λουλούδια και ο αέρας γίνεται πιο γλυκός. Φρουτώδεις νότες που θυμίζουν αχλάδι και ροδάκινο συναντούν απαλά λουλούδια, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα φωτεινό και ζεστό ταυτόχρονα. Είναι εκείνη η αίσθηση της επιστροφής στην εξωστρέφεια, όταν η καθημερινότητα αποκτά ξανά ρυθμό και ενέργεια.

Dolce & Gabbana Dolce Magnolia Eau de Parfum Donna

dolce_gabanna_arwma

Η γλυκιά πλευρά της άνοιξης

Άλλες συνθέσεις εστιάζουν στη φρουτώδη φρεσκάδα της εποχής. Ζουμερές νότες που θυμίζουν ώριμα φρούτα, συνδυάζονται με ροζ λουλούδια και δημιουργούν ένα άρωμα που «κολλάει» στο δέρμα με φυσικό τρόπο. Είναι η πιο παιχνιδιάρικη πλευρά της άνοιξης, αυτή που φέρνει μαζί της μια αίσθηση ανεμελιάς και γλυκιάς προσμονής για το καλοκαίρι.

Lancôme – Idôle Peach ’N Roses

arwma_anixi

Περπάτημα στη φύση και καθαρός αέρας

Υπάρχουν και αρώματα που μοιάζουν να έχουν βγει από μια βόλτα στη φύση. Εσπεριδοειδή, πράσινες νότες και απαλές βοτανικές πινελιές δημιουργούν την αίσθηση καθαρού αέρα και ανοιχτού τοπίου. Είναι πιο ήρεμες, σχεδόν «ανάσες» αρώματα, που θυμίζουν τη στιγμή που το σώμα χαλαρώνει και το μυαλό καθαρίζει.

Jo Malone – Wild Bluebell Cologne

jo_malone

Φρέσκο χώμα και φυσικότητα

Κάποια από τα πιο ιδιαίτερα αρώματα της σεζόν κινούνται προς πιο γήινες κατευθύνσεις. Πράσινες νότες, βότανα και ξυλώδεις βάσεις δημιουργούν ένα αποτέλεσμα πιο φυσικό και «ζωντανό». Θυμίζουν κήπο, φροντίδα, επαφή με τη γη και την απλότητα της φύσης που ξυπνά.

Penhaligon’s – Bold Blend Eau de Parfum

penhaligons_bold_blend_eau_de_parfum_1

Το φως της νέας ημέρας

Υπάρχουν επίσης συνθέσεις που αποτυπώνουν την αίσθηση του πρωινού φωτός. Απαλές γλυκές νότες, λουλούδια και ζεστές βάσεις συνθέτουν ένα άρωμα που μοιάζει με ήρεμο ξεκίνημα ημέρας. Είναι από εκείνες τις μυρωδιές που δεν επιβάλλονται, αλλά σε ακολουθούν διακριτικά.

Giardini di Toscana – Verde Respiro Eau de Parfum

arwma

Η άνοιξη σε μια σταγόνα

Ακόμα και η βροχή βρίσκει τη θέση της στη φετινή αρωματοποιία. Νότες που θυμίζουν φρεσκοβρεγμένη γη, ελαφριά λουλούδια και μια καθαρή υδάτινη αίσθηση αποτυπώνουν τη μεταβατική φύση της εποχής. Είναι η πιο απρόσμενη, αλλά ταυτόχρονα πιο ρομαντική πλευρά της άνοιξης.

Les Eaux Primordiales – Elevation Eau De Parfum

arwma_anixi

Τα αρώματα της άνοιξης 2026 δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν με υπερβολή. Αντίθετα, επενδύουν στη λεπτότητα, στη φρεσκάδα και στην αίσθηση μιας καθημερινότητας που ξαναβρίσκει το φως της.

Tightlining: Το beauty trick των celebrities για βλέμμα που μένει αξέχαστο

Μεταλλικές σκιές: Το Y2K beauty trend επιστρέφει πιο chic από ποτέ

Δες επίσης

Επίπεδη κοιλιά: 6 μικρές διατροφικές κινήσεις που αλλάζουν την εικόνα σου
Life

Επίπεδη κοιλιά: 6 μικρές διατροφικές κινήσεις που αλλάζουν την εικόνα σου

26.04.2026
Πώς να περιποιηθείς τα περβάζια και τα παράθυρά σου για να «πλαισιώσεις» τη θέα
Life

Πώς να περιποιηθείς τα περβάζια και τα παράθυρά σου για να «πλαισιώσεις» τη θέα

26.04.2026
Nail Trends 2026 και Ζώδια – Δες ποιο μανικιούρ να κάνεις ανάλογα με το ζώδιό σου
Life

Nail Trends 2026 και Ζώδια – Δες ποιο μανικιούρ να κάνεις ανάλογα με το ζώδιό σου

26.04.2026
5 σαλάτες ιδανικές για μεσημεριανό γεύμα
Food

5 σαλάτες ιδανικές για μεσημεριανό γεύμα

26.04.2026
Πέρα από τα όρια της φαντασίας: Τα πιο εκκεντρικά τακούνια στην ιστορία της μόδας
Fashion

Πέρα από τα όρια της φαντασίας: Τα πιο εκκεντρικά τακούνια στην ιστορία της μόδας

26.04.2026
Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο: Πείσε τον εργοδότη σου για περισσότερη τηλεργασία με αυτά τα 5 tips
Life

Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο: Πείσε τον εργοδότη σου για περισσότερη τηλεργασία με αυτά τα 5 tips

25.04.2026
Πώς να ανακαινίσεις την κρεβατοκάμαρά σου – 4 ιδέες που θα αλλάξουν τον χώρο σου
Life

Πώς να ανακαινίσεις την κρεβατοκάμαρά σου – 4 ιδέες που θα αλλάξουν τον χώρο σου

25.04.2026
Air fryer: 3 γρήγορες και οικονομικές συνταγές για κάθε μέρα
Food

Air fryer: 3 γρήγορες και οικονομικές συνταγές για κάθε μέρα

25.04.2026
5 ασκήσεις στην καρέκλα που θα «ξυπνήσουν» τους κοιλιακούς σου
Fitness

5 ασκήσεις στην καρέκλα που θα «ξυπνήσουν» τους κοιλιακούς σου

25.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)