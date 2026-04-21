Beauty 21.04.2026

Tightlining: Το beauty trick των celebrities για βλέμμα που μένει αξέχαστο

sarah_pidgeon
Η απλή τεχνική του «invisible eyeliner» που γεμίζει τις βλεφαρίδες και αλλάζει εντυπωσιακά το βλέμμα με φυσικό αποτέλεσμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Sarah Pidgeon έχει γίνει ένα από τα πιο συζητημένα πρόσωπα της νέας γενιάς ηθοποιών, με το στυλ της να ισορροπεί ανάμεσα στο ανεπιτήδευτο και το απόλυτα προσεγμένο. Οι εμφανίσεις της, είτε στο κόκκινο χαλί είτε στην καθημερινότητά της, ξεχωρίζουν κυρίως για ένα χαρακτηριστικό: το βλέμμα της δείχνει πάντα έντονο, φωτεινό και «ανοιχτό», χωρίς να βασίζεται σε υπερβολικό μακιγιάζ.

sarah_pidgeaon
https://www.instagram.com/sarah__pidgeon/

Πίσω από αυτό το αποτέλεσμα κρύβεται μια απλή αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική τεχνική: το tightlining, γνωστό και ως «invisible eyeliner».

Τι είναι το tightlining

Το tightlining είναι μια τεχνική μακιγιάζ όπου το eyeliner δεν εφαρμόζεται πάνω στο κινητό βλέφαρο, αλλά στην εσωτερική γραμμή του άνω βλεφάρου, ανάμεσα στις βλεφαρίδες. Στόχος δεν είναι να φαίνεται έντονη γραμμή, αλλά να «γεμίσουν» τα κενά, ώστε οι βλεφαρίδες να δείχνουν πιο πυκνές και το βλέμμα πιο ορισμένο. Το αποτέλεσμα είναι φυσικό, αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακό, καθώς τα μάτια δείχνουν πιο μεγάλα, πιο ξεκούραστα και πιο εκφραστικά, χωρίς την αίσθηση έντονου μακιγιάζ.

Πώς εφαρμόζεται σωστά βήμα-βήμα

1. Καθαρή βάση

Ξεκινάς με καθαρό, στεγνό βλέφαρο για να αποφύγεις ερεθισμούς και να «κάτσει» σωστά το προϊόν.

2. Σταθερό άνοιγμα του βλεφάρου

Με έναν καθρέφτη, σηκώνεις απαλά το άνω βλέφαρο ώστε να έχεις καθαρή πρόσβαση στη γραμμή των βλεφαρίδων.

3. Εφαρμογή στην εσωτερική γραμμή

Με ένα μαλακό μολύβι ή gel eyeliner, περνάς προσεκτικά ανάμεσα στις ρίζες των βλεφαρίδων με μικρές κινήσεις, χωρίς να δημιουργείς ορατή γραμμή.

sarah_pidgeon
https://www.instagram.com/sarah__pidgeon/

4. Σταθεροποίηση του αποτελέσματος

Προαιρετικά, μπορείς να «κλειδώσεις» το look με λίγη σκιά στην ίδια απόχρωση για μεγαλύτερη διάρκεια.

5. Τελικό καθάρισμα

Αν χρειαστεί, διορθώνεις τυχόν σημάδια με μια μπατονέτα για πιο καθαρό αποτέλεσμα.

https://www.instagram.com/sarah__pidgeon/

Τα σωστά προϊόντα κάνουν τη διαφορά

Για το tightlining, προτιμώνται προϊόντα με απαλή υφή και καλή σταθερότητα:

  • Κρεμώδη μολύβια eyeliner για εύκολη εφαρμογή
  • Gel liners για πιο έντονη διάρκεια
  • Αδιάβροχες συνθέσεις για σταθερό αποτέλεσμα όλη μέρα

Όσο για το χρώμα, το μαύρο δίνει πιο δραματικό look, ενώ οι καφέ αποχρώσεις προσφέρουν πιο φυσικό αποτέλεσμα. Για πιο σύγχρονο twist, αποχρώσεις όπως charcoal ή plum δίνουν διακριτική ένταση χωρίς υπερβολή.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty beauty trends μάτια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας με μεγάλη δράση στην Πλατεία Συντάγματος

Επόμενο
Η 2η σεζόν του «Dexter: Resurrection» – Οι νέες προσθήκες που αλλάζουν τα δεδομένα

