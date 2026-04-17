Beauty 17.04.2026

Less effort, more glam: Έτσι θα πετύχεις το τέλειο eye look

Τα πιο απλά αλλά game-changing tips για μακιγιάζ ματιών που θα απογειώσουν κάθε look, από φυσικό μέχρι full glam
Μαρία Χατζηγιάννη

Το μακιγιάζ ματιών είναι ίσως το πιο δυνατό «εργαλείο» που έχεις για να αλλάξεις όλο το vibe του look σου. Από ένα απλό, φυσικό αποτέλεσμα μέχρι ένα πιο έντονο και dramatic αποτέλεσμα, τα μάτια είναι αυτά που τραβούν την προσοχή, αρκεί να ξέρεις πώς να τα δουλέψεις σωστά. Και όχι, δεν χρειάζεσαι επαγγελματικές γνώσεις. Μερικά σωστά tips αρκούν για να κάνουν τεράστια διαφορά.

Αν νιώθεις ότι κάτι «λείπει» από το eye look σου ή ότι δεν σου βγαίνει όπως το φαντάζεσαι, πιθανότατα δεν φταίνε τα προϊόντα σου, αλλά η τεχνική. Δες παρακάτω μικρές αλλαγές που μπορούν να αναβαθμίσουν το μακιγιάζ σου instantly.

Ξεκίνα με μια σωστή βάση

Ένα καλό eye look δεν ξεκινάει από τις σκιές, ξεκινάει από τη βάση. Ένα μαλακό μολύβι ματιών μπορεί να λειτουργήσει σαν οδηγός, δίνοντάς σου έλεγχο και ευκολία στο blending. Είναι ιδανικό αν θέλεις ένα πιο σβησμένο αποτέλεσμα χωρίς έντονες γραμμές.

Το σημείο που ξεκινάς κάνει τη διαφορά

Αν θέλεις κάτι πιο φυσικό, δούλεψε κοντά στη γραμμή των βλεφαρίδων και κράτα τη γραμμή λεπτή από την εσωτερική γωνία προς τα έξω. Αν πάλι θέλεις ένταση, εστίασε στην εξωτερική γωνία και δημιούργησε ένα πιο καθαρό wing. Μικρή αλλαγή, τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα.

Η μάσκαρα δεν είναι το τελευταίο βήμα (πάντα)

Ένα από τα πιο underrated tricks είναι να βάλεις μάσκαρα πριν το eyeliner. Έτσι βλέπεις καλύτερα το φυσικό σχήμα των βλεφαρίδων σου και μπορείς να «χτίσεις» το eyeliner πιο σωστά, ειδικά αν προσπαθείς να πετύχεις cat-eye.

Παίξε με χρώμα χωρίς υπερβολές

Δεν χρειάζεται να γεμίσεις όλο το βλέφαρο με έντονα χρώματα για να κάνεις τη διαφορά. Μια λεπτή γραμμή σε καφέ, πράσινο ή bronze κατά μήκος των βλεφαρίδων μπορεί να δώσει χαρακτήρα χωρίς να δείχνει υπερβολικό. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να κάνεις upgrade στο καθημερινό σου look.

Κράτα τα μάτια σου ανοιχτά όταν σχεδιάζεις

Αν δυσκολεύεσαι με το eyeliner, ειδικά αν έχεις hooded μάτια, αυτό το tip θα σε σώσει. Δούλεψε με τα μάτια ανοιχτά και κοιτάζοντας ευθεία στον καθρέφτη. Έτσι βλέπεις πώς «κάθεται» πραγματικά η γραμμή και αποφεύγεις τα περίεργα σχήματα όταν ανοίγεις το μάτι.

Μην ξεχνάς το blending

Το πιο συχνό λάθος είναι οι «σκληρές» γραμμές. Ακόμα και το πιο απλό look δείχνει πιο προσεγμένο όταν οι γραμμές είναι σωστά σβησμένες. Ένα μικρό πινέλο ή ακόμα και το δάχτυλό σου μπορεί να κάνει τη δουλειά.

Η Raye τιμάται από το Songwriters Hall of Fame το 2026

