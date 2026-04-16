Beauty 16.04.2026

Κόκκινο ρουζ: Το spring blush trend που θα κυριαρχήσει στο νεσεσέρ σου

Πώς να φορέσεις το κόκκινο ρουζ με φυσικό τρόπο και να πετύχεις ένα φρέσκο, σύγχρονο αποτέλεσμα που ταιριάζει σε κάθε επιδερμίδα
Μαρία Χατζηγιάννη

Το ρουζ έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο βασικά βήματα στο καθημερινό μακιγιάζ. Δεν είναι απλώς μια πινελιά χρώματος, αλλά το στοιχείο που δίνει ζωντάνια στην επιδερμίδα και κάνει το πρόσωπο να δείχνει πιο ξεκούραστο και φωτεινό.

Ανάμεσα σε όλες τις τάσεις που έχουμε δει τελευταία, μία ξεχωρίζει για τον τρόπο που μεταμορφώνει το αποτέλεσμα. Το κόκκινο ρουζ επιστρέφει δυναμικά και, παρότι αρχικά μπορεί να φαίνεται έντονο, στην πράξη χαρίζει ένα από τα πιο φυσικό και κομψό εφέ.

kokkino_rouz
Αυτή είναι η απόχρωση που θα σε κάνει να ξεχάσεις για πάντα το nude μανικιούρ

Γιατί το κόκκινο ρουζ γίνεται τάση

Με την πρώτη ματιά, ένα κόκκινο ρουζ μπορεί να δείχνει απαιτητικό. Στην πραγματικότητα όμως, όταν απλωθεί σωστά, «σβήνει» μέσα στην επιδερμίδα και προσαρμόζεται στον φυσικό τόνο του δέρματος. Το αποτέλεσμα θυμίζει εκείνη τη φυσική κοκκινίλα που αποκτάς από το κρύο ή μετά από μια στιγμή έντονου γέλιου. Δεν δείχνει βαρύ ή υπερβολικό, αλλά ζωντανό και αληθινό.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του είναι ότι δεν κάθεται πάνω στο δέρμα σαν ξεχωριστό χρώμα. Αντίθετα, ενισχύει τη φυσική απόχρωση της επιδερμίδας και δημιουργεί μια διακριτική θερμότητα που δείχνει σύγχρονη και ιδιαίτερη.

rouz_kokkino
Πώς να το φορέσεις σωστά

Το μυστικό βρίσκεται στην ποσότητα και στο σωστό blending. Ξεκινάς πάντα με πολύ μικρή ποσότητα και τη δουλεύεις σταδιακά. Τοποθετείς το προϊόν στα μήλα του προσώπου και το απλώνεις απαλά προς τα πάνω, προς τους κροτάφους. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνεις ένα πιο «lifted» αποτέλεσμα, που δείχνει φυσικό αλλά και περιποιημένο. Αν θέλεις ένα πιο φρέσκο, καθημερινό look, μπορείς να περάσεις ελαφρά το ίδιο χρώμα και πάνω από τη μύτη. Έτσι δένει όλο το αποτέλεσμα και δείχνει πιο ενιαίο.

kokkino_rouz
Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος

Ένα από τα πιο θετικά στοιχεία της τάσης είναι ότι προσαρμόζεται σε κάθε επιδερμίδα. Σε πιο ανοιχτούς τόνους δίνει μια απαλή, ροδαλή όψη, ενώ σε πιο θερμές ή σκούρες επιδερμίδες δημιουργεί βάθος και ένταση χωρίς να δείχνει βαρύ. Η ένταση εξαρτάται από το πόσο χρώμα θα προσθέσεις, κάτι που κάνει την τάση εύκολα προσαρμόσιμη στο προσωπικό σου στιλ.

makigiaz_pasxa
Το μυστικό για τέλειο αποτέλεσμα

Το κόκκινο ρουζ μπορεί να φαίνεται τολμηρό, αλλά στην πραγματικότητα είναι από τις πιο ευέλικτες επιλογές. Το μόνο που χρειάζεται είναι ελαφρύ χέρι και σωστό σβήσιμο. Μόλις το δοκιμάσεις, θα διαπιστώσεις ότι χαρίζει στο πρόσωπο μια φυσική ζωντάνια που δύσκολα πετυχαίνεται με άλλες αποχρώσεις.

Η Hailey Bieber υιοθετεί το απόλυτο anti-trend της άνοιξης και αλλάζει το μανικιούρ της σεζόν

Με άνοδο 38% στις online αναζητήσεις, τα lip stains κυριαρχούν στα beauty trends

10 fashion ταινίες που πρέπει να δεις τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου

10 fashion ταινίες που πρέπει να δεις τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου

Lunchbox στο γραφείο: 3 εύκολες και οικονομικές συνταγές

Lunchbox στο γραφείο: 3 εύκολες και οικονομικές συνταγές

Δες επίσης

H Cardi B μπαίνει στο beauty game με τη δική της σειρά περιποίησης μαλλιών
Beauty

H Cardi B μπαίνει στο beauty game με τη δική της σειρά περιποίησης μαλλιών

16.04.2026
Career Ghosting: Η μόδα του «ghosting» χτύπησε την πόρτα της καριέρας σου
Life

Career Ghosting: Η μόδα του «ghosting» χτύπησε την πόρτα της καριέρας σου

16.04.2026
Shopping therapy: Τα 3 πιο shopaholic ζώδια
Life

Shopping therapy: Τα 3 πιο shopaholic ζώδια

16.04.2026
Lunchbox στο γραφείο: 3 εύκολες και οικονομικές συνταγές
Food

Lunchbox στο γραφείο: 3 εύκολες και οικονομικές συνταγές

16.04.2026
Οι 5 τάσεις στα sneakers που θα σε κάνουν να ερωτευτείς μέσα στην άνοιξη
Fashion

Οι 5 τάσεις στα sneakers που θα σε κάνουν να ερωτευτείς μέσα στην άνοιξη

16.04.2026
Life

5 υγιεινά σνακ πριν το γυμναστήριο που θα αλλάξουν την ενέργειά σου

15.04.2026
Mason Jar Salads: Το trend που θα σε κάνει να ανυπομονείς για το lunch break στο γραφείο
Food

Mason Jar Salads: Το trend που θα σε κάνει να ανυπομονείς για το lunch break στο γραφείο

15.04.2026
5 προορισμοί κοντά στην Αθήνα για το Σαββατοκύριακο
Life

5 προορισμοί κοντά στην Αθήνα για το Σαββατοκύριακο

15.04.2026
Αυτοί οι χαρακτήρες ανθρώπων μπορεί να σε «γερνάνε» χωρίς να το καταλαβαίνεις
Life

Αυτοί οι χαρακτήρες ανθρώπων μπορεί να σε «γερνάνε» χωρίς να το καταλαβαίνεις

15.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη