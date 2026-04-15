Αυτή είναι η απόχρωση που θα σε κάνει να ξεχάσεις για πάντα το nude μανικιούρ

Η νέα τάση στο μανικιούρ προσφέρει μια σύγχρονη, minimal αισθητική με παστέλ λιλά αποχρώσεις που ταιριάζουν σε κάθε στυλ

Αν έχεις συνηθίσει να επιλέγεις nude ή milky αποχρώσεις γιατί πάνε με όλα, τότε αυτή την άνοιξη υπάρχει μια πιο ενδιαφέρουσα εναλλακτική. Τα lilac nails. Διακριτικά, καθαρά και ευέλικτα, αλλά σε καμία περίπτωση βαρετά.

Είναι από εκείνες τις αποχρώσεις που δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν με ένταση. Αντίθετα, κερδίζουν προσοχή με την απλότητα και την κομψότητά τους και αυτό τα κάνει τόσο σύγχρονα.

Η πιο κομψή εκδοχή του nude

Σκέψου το λιλά ως τη φυσική εξέλιξη του nude, με λίγο περισσότερο χαρακτήρα. Παραμένει κοντά στη minimal αισθητική που ήδη αγαπάς, αλλά προσθέτει μια πιο φρέσκια και σύγχρονη αίσθηση.

Σε πιο απαλές και ημιδιάφανες εκδοχές του θυμίζει ροζ με ψυχρούς υποτόνους, ενώ σε πιο έντονη εφαρμογή αποκτά βάθος και δείχνει πιο fashion, χωρίς ποτέ να χάνει τη λεπτότητά του. Είναι ένα χρώμα που δείχνει πάντα «σωστό», χωρίς προσπάθεια.

Ταιριάζει σε όλα τα σχήματα νυχιών

Ό,τι σχήμα κι αν προτιμάς, το λιλά προσαρμόζεται απόλυτα. Σε κοντά, τετράγωνα νύχια δείχνει καθαρό και μοντέρνο, ενώ σε πιο μακριά ή οβάλ χαρίζει μια πιο απαλή και κομψή εικόνα στα χέρια.

Το πιο ωραίο στοιχείο του είναι η ευελιξία του. Μπορεί να γίνει ultra glossy και minimal ή πιο έντονο και opaque, ανάλογα με το στιλ και τη διάθεσή σου κάθε φορά.

Αν θέλεις κάτι πιο διακριτικό

Αν δεν είσαι έτοιμη να αποχωριστείς τελείως τα nude, μπορείς να κάνεις την αρχή πιο ήπια. Ένα lilac French manicure είναι η ιδανική επιλογή. Αντί για το κλασικό λευκό στις άκρες, το λιλά δίνει μια μοντέρνα αλλά διακριτική ανανέωση. Εναλλακτικά, μπορείς να επιλέξεις πιο διάφανες στρώσεις χρώματος για ένα φυσικό, αέρινο αποτέλεσμα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση.

