Μουσικά Νέα 17.04.2026

Οι Oasis θριάμβευσαν στα Pollstar Awards 2026 με την «Περιοδεία της Χρονιάς»

Η επιτυχημένη επανένωση των Oasis το 2025 τους χάρισε το βραβείο «Major Tour of the Year» στα φετινά Pollstar Awards, τιμώντας την επίδρασή τους στη ζωντανή μουσική σκηνή
Μαρία Χατζηγιάννη

Η θρυλική βρετανική μπάντα Oasis απέσπασε την κορυφαία διάκριση «Major Tour of the Year» στα Pollstar Awards του 2026. Η τιμητική αυτή βράβευση αφορούσε την επιτυχημένη περιοδεία επανένωσής τους το 2025, η οποία ενθουσίασε χιλιάδες θαυμαστές παγκοσμίως. Τα βραβεία Pollstar, που διοργανώθηκαν σε εκδήλωση στο Χόλιγουντ την περασμένη Τετάρτη, αποτελούν το κεντρικό γεγονός της ετήσιας διάσκεψης Pollstar Live!, του κορυφαίου περιοδικού για τον κλάδο της ζωντανής μουσικής.

Πέρα από τους Oasis, πολλοί άλλοι κορυφαίοι καλλιτέχνες διακρίθηκαν σε διάφορες κατηγορίες. Οι Metallica αναδείχθηκαν νικητές στην κατηγορία «Rock Tour of the Year», ενώ οι Kendrick Lamar και SZA κέρδισαν το βραβείο για την «Hip-Hop Tour of the Year». Ο The Weeknd τιμήθηκε με το «R&B Tour of the Year», ο Benson Boone με το «Pop Tour of the Year» και ο Bad Bunny με το «Latin Tour of the Year». Στην κατηγορία της κωμωδίας, ο Adam Sandler απέσπασε το βραβείο «Comedy Tour of the Year». Τέλος, στην κάντρι μουσική, οι Chris Stapleton και Lainey Wilson μοιράστηκαν την τιμητική διάκριση «Country Tour of the Year».

Ξεχωριστές διακρίσεις και νέα ταλέντα

Η Olivia Dean συνέχισε το πρόσφατο σερί επιτυχιών της, κερδίζοντας το βραβείο «Support/Special Guest of the Year» για τη συμμετοχή της ως support act στην περιοδεία «Short n’ Sweet Tour» της Sabrina Carpenter. Με μια sold-out αρένα περιοδεία να ξεκινά τον Μάιο, είναι βέβαιο ότι η Dean δεν θα είναι πλέον επιλέξιμη για επανάληψη αυτής της διάκρισης. Επιπλέον, οι Eagles τιμήθηκαν με το βραβείο «Residency of the Year» για τις εμφανίσεις τους στο Sphere του Λας Βέγκας, ενώ ο Teddy Swims αναδείχθηκε «New Headliner of the Year».

Βραβεία για χώρους και φεστιβάλ

Πολλές κατηγορίες των Pollstar Awards ήταν αφιερωμένες σε χώρους και φεστιβάλ. Τα φεστιβάλ Austin City Limits και Ohana ανακηρύχθηκαν «Festivals of the Year» στις κατηγορίες άνω και κάτω των 30.000 θεατών αντίστοιχα. Το Λος Άντζελες επικράτησε με νίκες για το «Nightclub of the Year», το Troubadour, και το «Outdoor Venue of the Year», το Hollywood Bowl. Οι χώροι του Λας Βέγκας κυριάρχησαν επίσης, με το Sphere να κερδίζει το «Arena of the Year» και το Allegiant Stadium να λαμβάνει το βραβείο «U.S. Stadium of the Year». Τέλος, το Pinnacle του Νάσβιλ απέσπασε το βραβείο για τον «New Concert Venue of the Year».

Αναγνώριση επαγγελματιών του κλάδου

Ανάμεσα στις διακρίσεις που απονεμήθηκαν σε άτομα, ο Arthur Fogel της Live Nation τιμήθηκε ως «Promoter of the Year». Η Laurie Jacoby του Barclay Center αναγνωρίστηκε ως «Venue Executive of the Year», ενώ ο Coran Capshaw της Red Light κέρδισε το βραβείο «Personal Manager of the Year».

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
