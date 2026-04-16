Μουσικά Νέα 16.04.2026

Taylor Swift: Νίκη-ορόσημο απέναντι σε Live Nation και Ticketmaster

Η υπόθεση που ξεκίνησε με την καταγγελία της Taylor Swift για το «Eras Tour» κατέληξε σε απόφαση-ορόσημο για τη μουσική βιομηχανία
Μαρία Χατζηγιάννη

Ένα σημαντικό πλήγμα για τη βιομηχανία της ζωντανής ψυχαγωγίας συνδέεται πλέον άμεσα και με την Taylor Swift, καθώς δικαστήριο στη Νέα Υόρκη έκρινε ότι η Live Nation Entertainment και η θυγατρική της Ticketmaster λειτουργούσαν ως επιβλαβές μονοπώλιο στον χώρο των μεγάλων συναυλιακών venues και της διάθεσης εισιτηρίων.

Η ετυμηγορία ήρθε μετά από 4 ημέρες διαβουλεύσεων από σώμα ενόρκων στη Νέα Υόρκη και αποτελεί μία από τις πιο ηχηρές εξελίξεις των τελευταίων ετών στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας και των live events, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα των τιμών και της πρόσβασης των καταναλωτών σε δημοφιλείς συναυλίες.

Rihanna: Γίνεται η πρώτη γυναίκα με πάνω από 200 εκατ. πιστοποιημένα singles

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει να απασχολεί έντονα το κοινό το 2022, όταν η Taylor Swift άσκησε δημόσια κριτική στην Ticketmaster για την προβληματική διάθεση εισιτηρίων της περιοδείας της «Eras Tour», γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και οδήγησε σε ευρύτερο έλεγχο των πρακτικών της εταιρείας.

Το 2024, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προχώρησε σε αγωγή κατά της Live Nation, με τη συμμετοχή δεκάδων πολιτειών, κατηγορώντας τον όμιλο για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές. Παρότι είχε προηγηθεί συμβιβασμός σε μέρος της υπόθεσης, αρκετές πολιτείες συνέχισαν τη δικαστική μάχη, η οποία κατέληξε στην απόφαση του δικαστηρίου.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι ενάγοντες υποστήριξαν ότι η εταιρεία αξιοποιούσε τη δεσπόζουσα θέση της για να επηρεάζει τις τιμές και τις χρεώσεις, επιβαρύνοντας συστηματικά τους καταναλωτές και περιορίζοντας τον ανταγωνισμό.

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν επίσης εσωτερικά μηνύματα στελεχών της εταιρείας, τα οποία αναφέρονταν σε αυξήσεις χρεώσεων και επιπλέον κόστη για τους θεατές, ενισχύοντας τη θέση των πολιτειών περί καταχρηστικών πρακτικών.

Μετά την απόφαση, νομικοί εκπρόσωποι έκαναν λόγο για «σημαντική νίκη για τους καταναλωτές και τους καλλιτέχνες», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ορόσημο στην αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από την πλευρά της, η Live Nation δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αμφισβητεί την απόφαση, υποστηρίζοντας πως η υπόθεση δεν έχει ακόμη κλείσει οριστικά και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω νομικών ενεργειών.

Ο Jin των BTS αποκαλύπτει την πιο ροκ πλευρά του και τη σχέση του με τους Coldplay

Η Madonna ξαναμπαίνει στην πίστα με το «Confessions on a Dance Floor Part II» μετά από 7 χρόνια

 

H Cardi B μπαίνει στο beauty game με τη δική της σειρά περιποίησης μαλλιών

Σοκάρει ο Νίκος Χατζηνικολάου: «Έβγαινα στον αέρα με κολλημένα ψεύτικα μαλλιά για να κρύψω την επέμβαση»

Rihanna: Γίνεται η πρώτη γυναίκα με πάνω από 200 εκατ. πιστοποιημένα singles
Άννα Βίσση: Η εξωτική απόδραση στο Μπόρα Μπόρα
Ο Akylas κατακτά την Ευρώπη: Tο promo tour πριν την Eurovision
Ο Jin των BTS αποκαλύπτει την πιο ροκ πλευρά του και τη σχέση του με τους Coldplay
Η Madonna ξαναμπαίνει στην πίστα με το «Confessions on a Dance Floor Part II» μετά από 7 χρόνια
Ο John Legend στο Ηρώδειο στις 30 Ιουνίου
Ο Κώστας Μαρτάκης παρουσιάζει νέα εκτέλεση του «Σ’ αγαπώ»
Flashback στον 16χρονο Μιχάλη Χατζηγιάννη – Σε κυπριακό talent show
Madonna: Καθαρίζει το Instagram της και μπαίνει στην εποχή «Confessions II»
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη

