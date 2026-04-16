Taylor Swift: Νίκη-ορόσημο απέναντι σε Live Nation και Ticketmaster

Η υπόθεση που ξεκίνησε με την καταγγελία της Taylor Swift για το «Eras Tour» κατέληξε σε απόφαση-ορόσημο για τη μουσική βιομηχανία

Ένα σημαντικό πλήγμα για τη βιομηχανία της ζωντανής ψυχαγωγίας συνδέεται πλέον άμεσα και με την Taylor Swift, καθώς δικαστήριο στη Νέα Υόρκη έκρινε ότι η Live Nation Entertainment και η θυγατρική της Ticketmaster λειτουργούσαν ως επιβλαβές μονοπώλιο στον χώρο των μεγάλων συναυλιακών venues και της διάθεσης εισιτηρίων.

Η ετυμηγορία ήρθε μετά από 4 ημέρες διαβουλεύσεων από σώμα ενόρκων στη Νέα Υόρκη και αποτελεί μία από τις πιο ηχηρές εξελίξεις των τελευταίων ετών στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας και των live events, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα των τιμών και της πρόσβασης των καταναλωτών σε δημοφιλείς συναυλίες.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει να απασχολεί έντονα το κοινό το 2022, όταν η Taylor Swift άσκησε δημόσια κριτική στην Ticketmaster για την προβληματική διάθεση εισιτηρίων της περιοδείας της «Eras Tour», γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και οδήγησε σε ευρύτερο έλεγχο των πρακτικών της εταιρείας.

Το 2024, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προχώρησε σε αγωγή κατά της Live Nation, με τη συμμετοχή δεκάδων πολιτειών, κατηγορώντας τον όμιλο για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές. Παρότι είχε προηγηθεί συμβιβασμός σε μέρος της υπόθεσης, αρκετές πολιτείες συνέχισαν τη δικαστική μάχη, η οποία κατέληξε στην απόφαση του δικαστηρίου.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι ενάγοντες υποστήριξαν ότι η εταιρεία αξιοποιούσε τη δεσπόζουσα θέση της για να επηρεάζει τις τιμές και τις χρεώσεις, επιβαρύνοντας συστηματικά τους καταναλωτές και περιορίζοντας τον ανταγωνισμό.

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν επίσης εσωτερικά μηνύματα στελεχών της εταιρείας, τα οποία αναφέρονταν σε αυξήσεις χρεώσεων και επιπλέον κόστη για τους θεατές, ενισχύοντας τη θέση των πολιτειών περί καταχρηστικών πρακτικών.

Μετά την απόφαση, νομικοί εκπρόσωποι έκαναν λόγο για «σημαντική νίκη για τους καταναλωτές και τους καλλιτέχνες», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ορόσημο στην αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.

Από την πλευρά της, η Live Nation δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αμφισβητεί την απόφαση, υποστηρίζοντας πως η υπόθεση δεν έχει ακόμη κλείσει οριστικά και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω νομικών ενεργειών.

