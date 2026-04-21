Corporate News 21.04.2026

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας με μεγάλη δράση στην Πλατεία Συντάγματος

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, διοργανώνει δράση ενημέρωσης και πρόληψης, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, από τις 09:00 έως τις 13:00, στην Πλατεία Συντάγματος (στην αρχή του πεζόδρομου της Ερμού).
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, διοργανώνει δράση ενημέρωσης και πρόληψης, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, από τις 09:00 έως τις 13:00στην Πλατεία Συντάγματος (στην αρχή του πεζόδρομου της Ερμού). Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο κάλεσμα για ενίσχυση της δημόσιας υγείας, όπως αυτό αναδεικνύεται μέσα από το φετινό μήνυμα «Μαζί για την υγεία. Συμπαρασταθείτε στην επιστήμη». 

Η εκστρατεία υπογραμμίζει τη σημασία της επιστημονικής συνεργασίας και της συλλογικής δράσης για την προστασία της υγείας των ανθρώπων, των ζώων, των φυτών και του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της προσέγγισης «Ενιαία Υγεία» (One Health), που προωθεί μια ολιστική αντίληψη πρόληψης και ευεξίας. 

Στόχος της δράσης του Τομέα Υγείας ΕΕΣ, είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η ενίσχυση της πρόληψης, με έμφαση στα χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα όπως τα καρδιαγγειακά,  ο καρκίνος, ο διαβήτης και οι αναπνευστικές παθήσεις, καθώς και στην ψυχική υγεία, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί ένα κρίσιμο αλλά συχνά υποτιμημένο ζήτημα. Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση για  μεταδοτικά νοσήματα, όπως η φυματίωση, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού και για τις σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις από τον ιό HIV/ AIDS  και τη σύφιλη. 

Η Κινητή Ομάδα Υγείας του Τομέα Υγείας ΕΕΣ,  θα παρέχει δωρεάν προληπτικούς ελέγχους:

• Test ταχείας ανίχνευσης γλυκόζης αίματος (test σακχάρου)
• Έλεγχο αρτηριακής πίεσης
Διενέργεια δωρεάν rapid test ανίχνευσης HIV, HCV, HBsAg και Σύφιλης
Συνταγογράφηση εργαστηριακών εξετάσεων

Επιπλέον, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε διαδραστικές ενημερώσεις, για:

• βασικές πρώτες βοήθειες
• σωστή τεχνική μέτρησης αρτηριακής πίεσης στο σπίτι
αναγνώριση πρώιμων συμπτωμάτων αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Επίσης, θα διανεμηθεί έντυπο ενημερωτικό υλικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες διαφορετικών ομάδων πληθυσμού.

M·A·C VIVA GLAM: Ένα πρόγραμμα με παγκόσμια δράση που συνδέει την ομορφιά με την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα: «Πρόληψη και διαχείριση της φυματίωσης: Ο Ρόλος των Φροντιστών» (21/4)

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει χρήσιμες οδηγίες προστασίας ενόψει Πάσχα

«Why couldn’t you get a proper job?»: Η HUGO παρουσιάζει το Red Means Go

Το attica City Link ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή του στο OPEN HOUSE Athens 2026

Στον «θρόνο» του Δία η ελίτ των διασωστών: Η εντυπωσιακή εκπαίδευση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στον Όλυμπο

Motor Oil: Η ενέργεια που γίνεται προσφορά

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Παχυσαρκία στην Πλατεία Συντάγματος

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες

