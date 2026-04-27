Ο Θάνος Κιούσης απέρριψε πρόταση για το YFSF και εξηγεί γιατί

Ο Θάνος Κιούσης αποκάλυψε γιατί αρνήθηκε πρόταση να συμμετάσχει στο νέο κύκλο του «Your Face Sounds Familiar»

Ο Θάνος Κιούσης μίλησε ανοιχτά για πρόταση που δέχθηκε να συμμετάσχει στο νέο κύκλο του «Your Face Sounds Familiar».

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι του προτάθηκε να επιστρέψει στο show ως διαγωνιζόμενος, ωστόσο ο ίδιος αρνήθηκε, εξηγώντας πως κάτι τέτοιο δεν θα ταίριαζε με την τηλεοπτική του πορεία μέχρι σήμερα.

Όπως ανέφερε, έχοντας ήδη καθιερωθεί ως παρουσιαστής, θα προτιμούσε μια διαφορετική τηλεοπτική πρόταση, θεωρώντας τη συγκεκριμένη επιλογή ως «υποβάθμιση» της εικόνας του.

Παράλληλα, τόνισε πως η συνεργασία με το κανάλι δεν προχώρησε, καθώς υπήρχε διαφορετική οπτική για τον ρόλο του, ενώ ξεκαθάρισε ότι θα τον ενδιέφερε πολύ η παρουσίαση του show, αν του δινόταν αυτή η ευκαιρία.

Ο Θάνος Κιούσης μάλιστα κατέθεσε και τη δική του ιδέα για μια πιο ανανεωμένη προσέγγιση του format, προτείνοντας να υπάρχει δημιουργική αλληλεπίδραση ανάμεσα στον παρουσιαστή και τις μεταμορφώσεις των παικτών στη σκηνή, δίνοντας έτσι ένα πιο θεατρικό και τηλεοπτικά «ανατρεπτικό» αποτέλεσμα.

