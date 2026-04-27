Bloody Hawk x Mythos: Επίσημη η νέα limited συνεργασία που «έριξε» τα social

Ο Bloody Hawk ενώνει δυνάμεις με τη Mythos σε μια limited edition σειρά που έγινε «viral»

Ο Bloody Hawk και η μπύρα Mythos ανακοίνωσαν με ένα επικό cinematic βίντεο την κοινή τους limited συλλεκτική σειρά συσκευασιών, μετά το πρόσφατο teasing που είχε ανάψει φωτιές στα social media.

Στο δυναμικό announcement video, ο Bloody Hawk εμφανίζεται σε ένα dark, street-aesthetic σκηνικό, αποκαλύπτοντας τις νέες συλλεκτικές συσκευασίες που φέρουν την υπογραφή και την αισθητική του. Η συνεργασία συνδυάζει τη street κουλτούρα, το urban vibe και τη μουσική ταυτότητα του καλλιτέχνη με τον σύγχρονο χαρακτήρα της Mythos, στοχεύοντας καθαρά το νεανικό κοινό.

Η limited edition σειρά αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα, με τους fans του καλλιτέχνη ήδη ενθουσιασμένους για το release, τόσο για τη συλλεκτική αξία, όσο και για το hype γύρω από αυτή την απρόσμενη αλλά απόλυτα ταιριαστή σύμπραξη.

