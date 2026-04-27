Streaming News 27.04.2026

Έρχεται το Emily in Mykonos; Όλα όσα ξέρουμε για την 6η σεζόν της σειράς

Η Emily in Paris φέρνει τη δράση στη Μύκονο, με τη Lily Collins να πρωταγωνιστεί σε γυρίσματα 2 εβδομάδων στο νησί
Η Μύκονος φαίνεται πως ετοιμάζεται να μπει δυναμικά στο τηλεοπτικό σύμπαν του Netflix, καθώς η δημοφιλής σειρά Emily in Paris σχεδιάζει γυρίσματα στο νησί μέσα στον Μάιο, σε μια παραγωγή που ήδη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στον χώρο της ψυχαγωγίας και του τουρισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραγωγή εξετάζει τη Μύκονο ως βασικό location για τον νέο κύκλο της σειράς, με τα γυρίσματα να αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 2 εβδομάδες. Στο επίκεντρο βρίσκεται φυσικά η πρωταγωνίστρια Lily Collins, η οποία έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον ρόλο της Emily Cooper, αλλά και ένα πολυπληθές συνεργείο περίπου 250 ατόμων.

Το «Michael» σπάει ρεκόρ παγκοσμίως, ξεπερνώντας τα «Bohemian Rhapsody» και «Elvis»

Η κινητικότητα στο νησί έχει ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες, καθώς στελέχη της παραγωγής πραγματοποιούν αυτοψίες σε βίλες, ξενοδοχεία και επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος, αναζητώντας τους ιδανικούς χώρους για τις σκηνές του νέου κύκλου. Παράλληλα, όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία καλούνται να υπογράφουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας, προκειμένου να διατηρηθεί μυστικό το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής.

Δεν αποκλείεται μάλιστα να δούμε γνωστές τοποθεσίες της Μυκόνου στην οθόνη, όπως παραλίες και γραφικά σοκάκια, με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες να αναφέρουν ακόμη και πιθανή χρήση του Scorpios Mykonos, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του νησιού.

Η πιθανή παρουσία της σειράς στο Αιγαίο δεν αποτελεί απλώς τηλεοπτική είδηση, αλλά και σημαντικό γεγονός για τον τουρισμό. Το Emily in Paris έχει χτίσει τη φήμη του ως μια παραγωγή που μετατρέπει κάθε προορισμό σε παγκόσμιο lifestyle trend, αναδεικνύοντας πόλεις και τοποθεσίες μέσα από ένα φίλτρο μόδας, πολυτέλειας και pop culture.


Η ιστορία της σειράς ακολουθεί την Emily Cooper, μια νεαρή Αμερικανίδα που εργάζεται στον χώρο του marketing και προσπαθεί να προσαρμοστεί στην ευρωπαϊκή καθημερινότητα, ανάμεσα σε επαγγελματικές προκλήσεις, πολιτισμικές διαφορές και έντονη προσωπική ζωή. Η Emily έχει ήδη «ταξιδέψει» τηλεοπτικά από το Παρίσι στη Ρώμη, με τη νέα πιθανή στάση της στη Μύκονο να ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ταξιδιωτικό χαρακτήρα της σειράς.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του project έχει και η Lily Collins, η οποία δεν είναι μόνο η πρωταγωνίστρια αλλά και εκ των παραγωγών της σειράς. Με καριέρα που ξεκίνησε από νεαρή ηλικία και συμμετοχές σε ταινίες όπως The Blind Side, Tolkien και Mank, η Collins έχει καταφέρει με το Emily in Paris να αποκτήσει παγκόσμια αναγνωρισιμότητα.

Στη Μύκονο αναμένεται επίσης συμμετοχή Ελλήνων ηθοποιών, αν και τα ονόματά τους δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά, ενώ το project χαρακτηρίζεται από απόλυτη μυστικότητα λόγω της διεθνούς του κλίμακας.

Αν τα γυρίσματα επιβεβαιωθούν πλήρως, η Μύκονος θα προστεθεί στη λίστα των ευρωπαϊκών προορισμών που έχουν μετατραπεί σε σκηνικά της σειράς, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εικόνα της ως παγκόσμιου lifestyle προορισμού.

Companion: Το sci-fi θρίλερ του Netflix που μετατρέπει τον έρωτα σε εφιάλτη

Clayface: Το πρώτο trailer φέρνει το καθαρό horror στον κόσμο της DC

Bloody Hawk x Mythos: Επίσημη η νέα limited συνεργασία που «έριξε» τα social

Ticketmaster: Δεύτερη ευκαιρία για φθηνά εισιτήρια στους fans του Harry Styles

Από την οικογένεια-θρύλο στο σινεμά: Ο Jaafar Jackson και ο ρόλος που αλλάζει τη ζωή του
Cinema

Από την οικογένεια-θρύλο στο σινεμά: Ο Jaafar Jackson και ο ρόλος που αλλάζει τη ζωή του

27.04.2026
Οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα: Το ντοκιμαντέρ που ζωντανεύει 50 χρόνια ιστορίας
Cinema

Οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα: Το ντοκιμαντέρ που ζωντανεύει 50 χρόνια ιστορίας

27.04.2026
Το «Michael» σπάει ρεκόρ παγκοσμίως, ξεπερνώντας τα «Bohemian Rhapsody» και «Elvis»
Cinema

Το «Michael» σπάει ρεκόρ παγκοσμίως, ξεπερνώντας τα «Bohemian Rhapsody» και «Elvis»

27.04.2026
Companion: Το sci-fi θρίλερ του Netflix που μετατρέπει τον έρωτα σε εφιάλτη
Cinema

Companion: Το sci-fi θρίλερ του Netflix που μετατρέπει τον έρωτα σε εφιάλτη

27.04.2026
Clayface: Το πρώτο trailer φέρνει το καθαρό horror στον κόσμο της DC
Cinema

Clayface: Το πρώτο trailer φέρνει το καθαρό horror στον κόσμο της DC

27.04.2026
Λατρεύεις το «Black Mirror»; Αυτό το K-drama του Netflix θα γίνει η νέα σου εμμονή
Cinema

Λατρεύεις το «Black Mirror»; Αυτό το K-drama του Netflix θα γίνει η νέα σου εμμονή

26.04.2026
Γυναίκες που «σπάνε» κανόνες και στερεότυπα – 10 ταινίες που αξίζει να δεις
Cinema

Γυναίκες που «σπάνε» κανόνες και στερεότυπα – 10 ταινίες που αξίζει να δεις

26.04.2026
Το «Toy Story 5» αποκτά τη πιο διαδραστική συλλογή παιχνιδιών μέχρι σήμερα
Cinema

Το «Toy Story 5» αποκτά τη πιο διαδραστική συλλογή παιχνιδιών μέχρι σήμερα

25.04.2026
Girls’ Night Edition: 4 ταινίες για να περάσεις το Σαββατόβραδο με τις φίλες σου
Cinema

Girls’ Night Edition: 4 ταινίες για να περάσεις το Σαββατόβραδο με τις φίλες σου

25.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας