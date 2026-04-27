Έρχεται το Emily in Mykonos; Όλα όσα ξέρουμε για την 6η σεζόν της σειράς

Η Emily in Paris φέρνει τη δράση στη Μύκονο, με τη Lily Collins να πρωταγωνιστεί σε γυρίσματα 2 εβδομάδων στο νησί

Η Μύκονος φαίνεται πως ετοιμάζεται να μπει δυναμικά στο τηλεοπτικό σύμπαν του Netflix, καθώς η δημοφιλής σειρά Emily in Paris σχεδιάζει γυρίσματα στο νησί μέσα στον Μάιο, σε μια παραγωγή που ήδη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στον χώρο της ψυχαγωγίας και του τουρισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραγωγή εξετάζει τη Μύκονο ως βασικό location για τον νέο κύκλο της σειράς, με τα γυρίσματα να αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 2 εβδομάδες. Στο επίκεντρο βρίσκεται φυσικά η πρωταγωνίστρια Lily Collins, η οποία έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον ρόλο της Emily Cooper, αλλά και ένα πολυπληθές συνεργείο περίπου 250 ατόμων.

Η κινητικότητα στο νησί έχει ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες, καθώς στελέχη της παραγωγής πραγματοποιούν αυτοψίες σε βίλες, ξενοδοχεία και επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος, αναζητώντας τους ιδανικούς χώρους για τις σκηνές του νέου κύκλου. Παράλληλα, όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία καλούνται να υπογράφουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας, προκειμένου να διατηρηθεί μυστικό το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής.

Δεν αποκλείεται μάλιστα να δούμε γνωστές τοποθεσίες της Μυκόνου στην οθόνη, όπως παραλίες και γραφικά σοκάκια, με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες να αναφέρουν ακόμη και πιθανή χρήση του Scorpios Mykonos, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του νησιού.

Η πιθανή παρουσία της σειράς στο Αιγαίο δεν αποτελεί απλώς τηλεοπτική είδηση, αλλά και σημαντικό γεγονός για τον τουρισμό. Το Emily in Paris έχει χτίσει τη φήμη του ως μια παραγωγή που μετατρέπει κάθε προορισμό σε παγκόσμιο lifestyle trend, αναδεικνύοντας πόλεις και τοποθεσίες μέσα από ένα φίλτρο μόδας, πολυτέλειας και pop culture.





Η ιστορία της σειράς ακολουθεί την Emily Cooper, μια νεαρή Αμερικανίδα που εργάζεται στον χώρο του marketing και προσπαθεί να προσαρμοστεί στην ευρωπαϊκή καθημερινότητα, ανάμεσα σε επαγγελματικές προκλήσεις, πολιτισμικές διαφορές και έντονη προσωπική ζωή. Η Emily έχει ήδη «ταξιδέψει» τηλεοπτικά από το Παρίσι στη Ρώμη, με τη νέα πιθανή στάση της στη Μύκονο να ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ταξιδιωτικό χαρακτήρα της σειράς.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του project έχει και η Lily Collins, η οποία δεν είναι μόνο η πρωταγωνίστρια αλλά και εκ των παραγωγών της σειράς. Με καριέρα που ξεκίνησε από νεαρή ηλικία και συμμετοχές σε ταινίες όπως The Blind Side, Tolkien και Mank, η Collins έχει καταφέρει με το Emily in Paris να αποκτήσει παγκόσμια αναγνωρισιμότητα.

Στη Μύκονο αναμένεται επίσης συμμετοχή Ελλήνων ηθοποιών, αν και τα ονόματά τους δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά, ενώ το project χαρακτηρίζεται από απόλυτη μυστικότητα λόγω της διεθνούς του κλίμακας.

Αν τα γυρίσματα επιβεβαιωθούν πλήρως, η Μύκονος θα προστεθεί στη λίστα των ευρωπαϊκών προορισμών που έχουν μετατραπεί σε σκηνικά της σειράς, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εικόνα της ως παγκόσμιου lifestyle προορισμού.

