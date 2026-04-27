Cinema 27.04.2026

Το «Michael» σπάει ρεκόρ παγκοσμίως, ξεπερνώντας τα «Bohemian Rhapsody» και «Elvis»

Ο ηθοποιός Jaafar Jackson ως Michael Jackson στην επερχόμενη βιογραφική ταινία, με αλλαγές στο σενάριο.
Η ταινία για τον Michael Jackson σημειώνει ιστορική πορεία, γράφοντας το μεγαλύτερο opening biopic στην ιστορία
Ειρήνη Στόφυλα

Η ταινία «Michael», που αφηγείται τη ζωή και την κληρονομιά του Michael Jackson, έκανε ιστορικό ντεμπούτο στους κινηματογράφους, σημειώνοντας το μεγαλύτερο παγκόσμιο άνοιγμα όλων των εποχών για βιογραφική ταινία.

Η ταινία άγγιξε τα 97 εκατ. δολάρια στο εγχώριο box office και πρόσθεσε άλλα 120 εκατ. δολάρια από τις διεθνείς αγορές, φτάνοντας σε ένα εντυπωσιακό σύνολο 217 εκατ. δολαρίων στο πρώτο της παγκόσμιο Σαββατοκύριακο.

Το κοινό σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο και Ασία «χόρεψε» ξανά στις επιτυχίες του King of Pop, γεμίζοντας αίθουσες και IMAX σε 82 αγορές. Η ταινία με πρωταγωνιστή τονJaafar Jackson ξεπέρασε τις διεθνείς εκκινήσεις μεγάλων επιτυχιών όπως το «Bohemian Rhapsody» και το «Elvis», αποδεικνύοντας ότι η μουσική και το μύθο του Michael Jackson εξακολουθούν να ενώνουν γενιές.

Με το buzz να ανεβαίνει καθημερινά και εξαιρετικές κριτικές από θεατές διεθνώς, το «Michael» δείχνει ήδη τάσεις για εισπρακτικό «φαινόμενο» που ενδέχεται να γράψει ιστορία στα παγκόσμια box office charts.

