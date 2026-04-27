Streaming News 27.04.2026

Companion: Το sci-fi θρίλερ του Netflix που μετατρέπει τον έρωτα σε εφιάλτη

Μια φαινομενικά ρομαντική ιστορία μετατρέπεται σε εφιάλτη τεχνολογίας και ανατροπών, αποκαλύπτοντας τη σκοτεινή πλευρά των σχέσεων
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο ελληνικό Netflix, το Companion (2025) έχει καταφέρει να μπει δυναμικά στη λίστα με τις πιο δημοφιλείς ταινίες, φτάνοντας ήδη στην 5η θέση των προτιμήσεων. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς το γιατί: πρόκειται για ένα φιλμ που μπλέκει το ψυχολογικό θρίλερ, την επιστημονική φαντασία και μια σκοτεινή, σχεδόν ειρωνική ματιά στις ανθρώπινες σχέσεις.

Screenshot 2026-04-22 170608

Η ιστορία ακολουθεί την Iris (Sophie Thatcher) και τον Josh (Jack Quaid), ένα ζευγάρι που ταξιδεύει σε ένα απομονωμένο, υπερπολυτελές κτήμα μαζί με φίλους. Όσο όμως η εκδρομή εξελίσσεται, η Iris αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι τίποτα γύρω της δεν είναι τόσο «αληθινό» όσο φαίνεται. Οι σχέσεις, οι προθέσεις και κυρίως η ίδια της η ταυτότητα αρχίζουν να ραγίζουν, οδηγώντας σε μια αποκάλυψη που αλλάζει τα πάντα: η Iris δεν είναι άνθρωπος, αλλά ένα προηγμένο «ρομπότ συντροφιάς» που βρίσκεται παγιδευμένο σε ένα επικίνδυνο σχέδιο.

Ένα θρίλερ που παίζει με την τεχνολογία και τις σχέσεις

Το Companion σκηνοθετεί και υπογράφει σε σενάριο ο Drew Hancock, δημιουργώντας μια ιστορία που δεν βασίζεται μόνο στο σασπένς, αλλά και στην ψυχολογική ένταση. Η ταινία εξερευνά τι σημαίνει “σχέση” σε έναν κόσμο όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντιγράψει την ανθρώπινη συναισθηματικότητα, και να την χειραγωγήσει.

Πλάι στους βασικούς πρωταγωνιστές εμφανίζονται επίσης οι Lukas Gage, Rupert Friend και Harvey Guillén, ενισχύοντας το σύνολο με χαρακτήρες που ανεβάζουν την ένταση και τις ανατροπές.

Screenshot 2026-04-22 170553

Γιατί έχει γίνει viral στο Netflix

Το Companion ξεχωρίζει γιατί δεν ακολουθεί την κλασική φόρμουλα των sci-fi ταινιών. Αντί να μένει στην τεχνολογία, τη χρησιμοποιεί ως καθρέφτη για τις ανθρώπινες σχέσεις, τη χειραγώγηση και την ανάγκη για έλεγχο. Το αποτέλεσμα είναι ένα φιλμ που ξεκινά σαν ρομαντικό story και καταλήγει σε ένα απρόβλεπτο, σχεδόν εφιαλτικό παιχνίδι επιβίωσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί το συγκρίνουν με ταινίες όπως το Ex Machina, όμως εδώ το ύφος είναι πιο γρήγορο, πιο αιχμηρό και με έντονα στοιχεία μαύρου χιούμορ και βίας.

Το Companion αποδεικνύει πως το κοινό εξακολουθεί να διψά για ιστορίες που συνδυάζουν την τεχνολογία με το ανθρώπινο σκοτάδι, και το Netflix φαίνεται να έχει βρει ένα από τα πιο δυνατά του χαρτιά.

Αόρατο γαλλικό μανικιούρ: Tο nail trend που δεν φαίνεται αλλά κάνει χαμό

Αόρατο γαλλικό μανικιούρ: Tο nail trend που δεν φαίνεται αλλά κάνει χαμό

