«Τέλος εποχής» για τους Obama στο Netflix – Η Higher Ground γίνεται ανεξάρτητη

Η αποχώρηση της Higher Ground από την αποκλειστική συνεργασία με το Netflix σηματοδοτεί μια νέα στρατηγική εποχή στον τρόπο παραγωγής

Σε μια εποχή όπου το streaming έχει μεταμορφώσει πλήρως τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, κάθε στρατηγική κίνηση μεγάλων παραγωγικών σχημάτων αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Και όταν στο επίκεντρο βρίσκονται ο Barack Obama και η Michelle Obama, τότε η είδηση ξεπερνά τα όρια της τηλεοπτικής αγοράς και αγγίζει ευρύτερα το πολιτισμικό τοπίο. Η εταιρεία παραγωγής τους, Higher Ground Productions, ολοκληρώνει έναν σημαντικό κύκλο συνεργασίας με το Netflix και περνά σε μια νέα, πιο ανεξάρτητη εποχή. Μια εξέλιξη που δεν αφορά μόνο τα deals του Hollywood, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται πλέον η αφήγηση στο παγκόσμιο streaming οικοσύστημα.

Η Higher Ground Productions, η εταιρεία που ίδρυσαν ο Barack Obama και η Michelle Obama, ολοκληρώνει μια οκταετή περίοδο αποκλειστικής συνεργασίας με το Netflix και περνά πλέον σε ένα νέο, πιο ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο.

Η ανακοίνωση έγινε από τον ίδιο τον Barack Obama σε εκδήλωση στη Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ένα περιβάλλον γεμάτο πολιτικές και καλλιτεχνικές προσωπικότητες, η είδηση είχε σαφή συμβολικό βάρος, δείχνοντας πως μια από τις πιο αναγνωρίσιμες συνεργασίες της τελευταίας δεκαετίας φτάνει φυσικά σε ένα νέο στάδιο εξέλιξης.

Η συνεργασία της Higher Ground με το Netflix ξεκίνησε το 2018 και θεωρήθηκε από την αρχή μια ιδιαίτερη σύμπραξη, καθώς ένωσε την παγκόσμια επιρροή των Ομπάμα με μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες streaming στον κόσμο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η εταιρεία δεν αποχωρεί πλήρως από το Netflix, αλλά εγκαταλείπει το καθεστώς αποκλειστικότητας. Αυτό σημαίνει ότι πλέον μπορεί να συνεργάζεται με διαφορετικά στούντιο και δημιουργικούς εταίρους, διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο δράσης της.

Η ανακοίνωση δεν έγινε σε τυχαίο περιβάλλον. Η εκδήλωση στη Φιλαδέλφεια συγκέντρωσε σημαντικές προσωπικότητες από την πολιτική, τα media και τη showbiz, όπως τον Joe Biden, την Jill Biden, τον Bill Clinton και την Hillary Clinton, αλλά και καλλιτέχνες και celebrities όπως η Nicole Kidman και ο Tom Brady.

Το γεγονός αυτό υπογράμμισε ακόμη περισσότερο ότι η εξέλιξη της Higher Ground δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική είδηση, αλλά μια κίνηση με πολιτισμικό και συμβολικό βάρος.

