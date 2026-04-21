Celeb News 21.04.2026

Συνεχίζεται η νομική διαμάχη για την Angelina Jolie και τον Brad Pitt για το Château Miraval – Nέα παράταση στη δίκη

Η Angelina Jolie ζητά νέα αναβολή στη δικαστική διαμάχη με τον Brad Pitt για το Château Miraval, με τη δίκη να μετατίθεται
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Angelina Jolie φαίνεται διατεθειμένη να δώσει νέα παράταση στη μακροχρόνια νομική διαμάχη της με τον πρώην σύζυγό της Brad Pitt σχετικά με το γαλλικό οινοποιείο Château Miraval.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με νέα δικαστική κατάθεση, η 50χρονη ηθοποιός θεωρεί ότι μια δίκη που θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο του 2027 είναι αποδεκτή, παρά το αίτημα του Pitt να επισπευσθεί η διαδικασία για τον Απρίλιο του ίδιου έτους.

Η υπόθεση, που έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο πολύκροτες νομικές αντιπαραθέσεις του πρώην ζευγαριού, αφορά την ιδιοκτησία και τη διαχείριση του διάσημου κτήματος στη Γαλλία, το οποίο αποτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Ο Pitt υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη διαμάχη τον έχει στερήσει από χρόνια «ήρεμης απόλαυσης» του ακινήτου, ενώ τονίζει ότι η καθυστέρηση επηρεάζει σημαντικά τη διαδικασία, καθώς βασικοί μάρτυρες γερνούν ή δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή.

Από την πλευρά της, η Jolie απαντά ότι η μετάθεση της δίκης κατά λίγους μήνες δεν θα έχει ουσιαστική επίδραση στην υπόθεση και ότι δεν έχει παρουσιαστεί αποδεικτικό στοιχείο πως η ίδια ενέργεια της προκάλεσε ζημιά στη χρήση ή τη λειτουργία του οινοποιείου.


Στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης, ο Pitt έχει επίσης αναφερθεί σε διαδικαστικά ζητήματα, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση δεν εξυπηρετεί τη δικαιοσύνη, ενώ έχει επισημάνει και τη διάρκεια εμπλοκής της νομικής ομάδας της Jolie στην υπόθεση.

Η Jolie, απαντώντας σε σχετικούς ισχυρισμούς, έχει σημειώσει ότι ακόμη και ενδεχόμενες συγκρούσεις με ημερομηνίες ή εορταστικές περιόδους δεν αποτελούν επαρκή λόγο για επίσπευση της δίκης, ενώ αφήνει να εννοηθεί ότι οι ενστάσεις της αντίπαλης πλευράς δεν επηρεάζουν ουσιαστικά την πορεία της υπόθεσης.

Το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας Mr. & Mrs. Smith και απέκτησε μαζί 6 παιδιά. Ο χωρισμός τους το 2016 οδήγησε σε μια μακρά περίοδο νομικών αντιπαραθέσεων, με τη διαμάχη για το Château Miraval να παραμένει μέχρι σήμερα ανοιχτή και χωρίς οριστική λύση.

