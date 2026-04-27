Ο ΑΝΤ1 λανσάρει τα δύο νέα online κανάλια – ANT1 Comedy και ANT1 Drama

Ο ΑΝΤ1 κάνει το επόμενο βήμα στην ψηφιακή ψυχαγωγία, λανσάροντας δύο νέα online κανάλια μέσα από το antenna.gr, τα ANT1 Comedy & ANT1 Drama, που φέρνουν αγαπημένες ελληνικές σειρές διαθέσιμες 24 ώρες το 24ωρο.

Μέσα από το νέο FAST περιβάλλον, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν διαχρονικές κωμωδίες και δραματικές παραγωγές που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ελληνική τηλεόραση. Στο ANT1 Comedy προβάλλονται σειρές όπως «Οι Μεν και οι Δεν», «Άκρως Οικογενειακόν», «Εκείνες κι εγώ» και «Βότκα Πορτοκάλι», προσφέροντας ανάλαφρη διάθεση και συνεχές γέλιο.

Αντίστοιχα, στο ANT1 Drama φιλοξενούνται επιτυχημένες δραματικές σειρές όπως «Μπρούσκο», «Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά» και «Άγγιγμα Ψυχής», με έντονες ιστορίες και συναισθηματική φόρτιση που έχουν αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται και δύο νέες παραγωγές που κάνουν πρεμιέρα στις 27 Απριλίου, με την κωμική σειρά «VIΠ – Καλά Γεράματα» και τη δραματική «Ο Δικαστής», οι οποίες εμπλουτίζουν ακόμη περισσότερο το νέο ψηφιακό περιεχόμενο.

Παράλληλα, το antenna.gr συνεχίζει να προσφέρει δωρεάν live streaming των καναλιών ΑΝΤ1 και ΜΑΚ TV, καθώς και δυνατότητα catch-up για on-demand θέαση, μέσα από ένα ανανεωμένο και πιο φιλικό περιβάλλον χρήσης που στοχεύει σε ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας.

