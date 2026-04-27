TV & Media 27.04.2026

Ο ΑΝΤ1 λανσάρει τα δύο νέα online κανάλια – ANT1 Comedy και ANT1 Drama

Ο ΑΝΤ1 λανσάρει τα νέα online κανάλια ANT1 Comedy & ANT1 Drama με ελληνικές σειρές 24/7
Ο ΑΝΤ1 κάνει το επόμενο βήμα στην ψηφιακή ψυχαγωγία, λανσάροντας δύο νέα online κανάλια μέσα από το antenna.gr, τα ANT1 Comedy & ANT1 Drama, που φέρνουν αγαπημένες ελληνικές σειρές διαθέσιμες 24 ώρες το 24ωρο.

Μέσα από το νέο FAST περιβάλλον, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν διαχρονικές κωμωδίες και δραματικές παραγωγές που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ελληνική τηλεόραση. Στο ANT1 Comedy προβάλλονται σειρές όπως «Οι Μεν και οι Δεν», «Άκρως Οικογενειακόν», «Εκείνες κι εγώ» και «Βότκα Πορτοκάλι», προσφέροντας ανάλαφρη διάθεση και συνεχές γέλιο.

Αντίστοιχα, στο ANT1 Drama φιλοξενούνται επιτυχημένες δραματικές σειρές όπως «Μπρούσκο», «Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά» και «Άγγιγμα Ψυχής», με έντονες ιστορίες και συναισθηματική φόρτιση που έχουν αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται και δύο νέες παραγωγές που κάνουν πρεμιέρα στις 27 Απριλίου, με την κωμική σειρά «VIΠ – Καλά Γεράματα» και τη δραματική «Ο Δικαστής», οι οποίες εμπλουτίζουν ακόμη περισσότερο το νέο ψηφιακό περιεχόμενο.

Παράλληλα, το antenna.gr συνεχίζει να προσφέρει δωρεάν live streaming των καναλιών ΑΝΤ1 και ΜΑΚ TV, καθώς και δυνατότητα catch-up για on-demand θέαση, μέσα από ένα ανανεωμένο και πιο φιλικό περιβάλλον χρήσης που στοχεύει σε ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Music Alert! Ο Akylas έρχεται στην Αθήνα στις 30/06 με την μεγαλύτερη συναυλία του

27.04.2026
Η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιβεβαίωσε επίσημα την επιστροφή της στο GNTM

27.04.2026

Διαγωνιζόμενη στο Your Face Sounds Familiar Κροατίας έγινε Άννα Βίσση και έκλεψε την παράσταση
Your Face Sounds Familiar: Ο νικητής της βραδιάς και οι 10 μεταμορφώσεις που έρχονται
«Your Face Sounds Familiar»: Όλες οι μεταμορφώσεις που θα «συζητηθούν» στο επεισόδιο της Κυριακής, 26 Απριλίου
«Ακυβέρνητο καράβι η πατρίδα μας»: Η νέα παράσταση του Μάρκου Σεφερλή στο MEGA το Σάββατο 25/4
«Nike x BRICK AFTER BRICK»: Ένας δρόμος της Νέας Υόρκης μετατρέπεται σε statement τέχνης
«Το Σόι σου» απόψε: Ο Βαγγέλης Χαμπέας σε προεκλογική μάχη
Grand Hotel: Μυστικά, απαγωγή και ένας γάμος που προκαλεί σκάνδαλο στα νέα επεισόδια
«Το Σόι σου» απόψε: Όταν το ΑΙ μπαίνει στις σχέσεις και τα κάνει «άνω-κάτω»
«Στην αγκαλιά του Φάνη» – Νέο επεισόδιο την Παρασκευή, 24 Απριλίου με τους Σάκη Κατσούλη, Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Ευαγγελία Πλατανιώτη
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας