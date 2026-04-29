Μουσική 29.04.2026

MAD REWIND & MAD VIBES: Δύο νέα κανάλια που αλλάζουν τον τρόπο που ακούς μουσική

Δύο νέα μουσικά κανάλια που αλλάζουν το παιχνίδι στην τηλεόραση και ξυπνούν κάθε μουσική εποχή έρχονται στη Nova στις 28 Απριλίου 2026
Ο Όμιλος MAD επεκτείνει το τηλεοπτικό του portfolio και παρουσιάζει δύο νέα 24/7 θεματικά μουσικά κανάλια, σχεδιασμένα για διαφορετικές γενιές και μουσικά moods: MAD REWIND και MAD VIBES. Τα δύο νέα κανάλια ξεκινούν την προβολή τους στη Nova στις 28 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας των δύο πλευρών, ενισχύοντας τη στρατηγική του MAD για curated μουσικό περιεχόμενο με ξεκάθαρη ταυτότητα και premium τηλεοπτική εμπειρία, με προοπτική διεύρυνσης της παρουσίας τους σε επιλεγμένες πλατφόρμες.

MAD REWIND

MAD REWIND – Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ!

Το MAD REWIND είναι ένα θεματικό μουσικό κανάλι αφιερωμένο στα πιο εμβληματικά διεθνή και ελληνικά hits από τις δεκαετίες του 1980, 1990, 2000 και 2010. Με έμφαση στη διαχρονική αναγνωρισιμότητα και τη συναισθηματική σύνδεση με τη μουσική, το κανάλι προσφέρει ένα 24ωρο μουσικό flow που συνδυάζει νοσταλγία, ενέργεια και σύγχρονη αισθητική. Το περιεχόμενο περιλαμβάνει official music videos, remastered visuals, θεματικές ζώνες ανά δεκαετία, Artist Tributes και Charts, με αναλογία 80% διεθνές και 20% ελληνικό ρεπερτόριο. Το MAD REWIND απευθύνεται κυρίως σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 35-44 και 45-54, ενώ λειτουργεί και ως σημείο ανακάλυψης διαχρονικής μουσικής για νεότερα κοινά.

MAD VIBES – Ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα!

Το MAD VIBES είναι ένα μοντέρνο μουσικό κανάλι αφιερωμένο στο σημερινό mainstream ήχο, συνδυάζοντας τα πιο δυνατά current hits με αγαπημένα recurrent tracks της τελευταίας δεκαετίας. Σχεδιασμένο για να παραμένει φρέσκο και επίκαιρο, το MAD VIBES αποτυπώνει τον παλμό της σύγχρονης pop κουλτούρας και προσφέρει το κατάλληλο soundtrack για κάθε στιγμή. Το πρόγραμμα βασίζεται σε weekly updated music mixers και curated μουσικές ζώνες που κινούνται ανάμεσα σε dance-pop, electro-pop, R&B-infused pop, pop-rock και indie-pop, με δυνατότητα ενσωμάτωσης localized περιεχομένου. Κύριο target group είναι άνδρες και γυναίκες ηλικίας 25-34 και 35-44.

Τόσο το MAD REWIND όσο και το MAD VIBES, βασίζονται σε επιμελημένο 24ωρο μουσικό πρόγραμμα, με ειδικά σχεδιασμένη εικαστική/on-air ταυτότητα και θεματικές ενότητες μέσα στη χρονιά, προσφέροντας μια σταθερή, premium τηλεοπτική μουσική εμπειρία.

Με τα MAD REWIND και MAD VIBES, ο Όμιλος Mad επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο μουσικό περιεχόμενο και μουσικό entertainment κι επενδύει σε θεματικά μουσικά κανάλια με ξεκάθαρο positioning, ισχυρή ταυτότητα και ευελιξία για branded περιεχόμενο και συνεργασίες αξίας.

