Η ιστορία αγάπης του Jon Bon Jovi και της Dorothea που συγκινεί 46 χρόνια μετά

Ο Jon Bon Jovi γιόρτασε 37 χρόνια γάμου με την Dorothea Hurley και μίλησε ξανά για τη γυναίκα που βρέθηκε δίπλα του από τα σχολικά χρόνια

Με μια ματιά Ο Jon Bon Jovi και η Dorothea γιόρτασαν 37 χρόνια γάμου, με τη σχέση τους να μετρά 46 χρόνια.

Η Dorothea στάθηκε στο πλευρό του Bon Jovi σε επιτυχίες και δυσκολίες, όπως η επέμβαση στις φωνητικές του χορδές.

Ο Bon Jovi εκτιμά την ειλικρίνεια της Dorothea, η οποία τον βοήθησε στην ανάρρωσή του.

Μαζί ίδρυσαν το Jon Bon Jovi Soul Foundation και τα φιλανθρωπικά εστιατόρια JBJ Soul Kitchen. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Jon Bon Jovi και η σύζυγός του Dorothea Hurley γιόρτασαν φέτος μια ξεχωριστή επέτειο, συμπληρώνοντας 37 χρόνια γάμου. Η σχέση τους, ωστόσο, μετρά συνολικά 46 χρόνια, αποτελώντας μία από τις πιο σταθερές και μακροχρόνιες ιστορίες αγάπης στον χώρο της διεθνούς μουσικής σκηνής. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 1989, έπειτα από μια αυθόρμητη απόφαση που έμελλε να καθορίσει την κοινή τους πορεία.

Από τον γάμο τους έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, τη Stephanie Rose, τον Jesse Bongiovi, τον Jake Bongiovi και τον Romeo Jon Bongiovi. Ο 64χρονος ροκ σταρ, ο οποίος ετοιμάζεται να ξεκινήσει την περιοδεία «Forever» με τους Bon Jovi στις 7 Ιουλίου, δεν χάνει ευκαιρία να αναφερθεί στον καθοριστικό ρόλο που έχει παίξει η Dorothea στη ζωή του.

Ο Jon Bon Jovi ξανά στο προσκήνιο – Η συγκινητική επάνοδος μετά από 4 χρόνια σιωπής

Η Dorothea Hurley στάθηκε αδιάκοπα στο πλευρό του Jon Bon Jovi, τόσο στις θριαμβευτικές όσο και στις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας του. Από την εκτόξευση των Bon Jovi στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής με το εμβληματικό άλμπουμ «Slippery When Wet» το 1986 μέχρι τα προβλήματα με τις φωνητικές του χορδές το 2022, που οδήγησαν τον τραγουδιστή σε χειρουργική επέμβαση, η παρουσία της υπήρξε σταθερή και καθοριστική.

Ο Jon Bon Jovi έχει μιλήσει πολλές φορές με θαυμασμό για την ειλικρίνεια της συζύγου του. Όπως έχει δηλώσει χαρακτηριστικά, η Dorothea ήταν πάντα ο άνθρωπος που δεν δίσταζε να του πει την αλήθεια, ακόμη και όταν αυτή δεν ήταν ευχάριστη. Ιδιαίτερη σημασία είχε για τον ίδιο η αντίδρασή της όταν τον άκουσε να τραγουδά ξανά μετά την επέμβαση στις φωνητικές του χορδές. Το σχόλιό της, ότι η φωνή του ακουγόταν τόσο καλή ώστε «ο κόσμος θα νομίζει ότι το ηχογράφησες», αποτέλεσε για τον ίδιο μία από τις πιο σημαντικές επιβεβαιώσεις της προσπάθειάς του.

Πέρα από την οικογένεια και τη μουσική, ο Jon Bon Jovi και η Dorothea Hurley μοιράζονται και ένα ισχυρό φιλανθρωπικό όραμα. Το 2006 ίδρυσαν το Jon Bon Jovi Soul Foundation, έναν οργανισμό που στηρίζει ανθρώπους και οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Μάλιστα, η δράση τους τιμήθηκε πρόσφατα με το James Beard Foundation Impact Award, χάρη στα φιλανθρωπικά εστιατόρια JBJ Soul Kitchen, μια πρωτοβουλία που γεννήθηκε από ιδέα της Dorothea. Σήμερα λειτουργούν τέσσερα εστιατόρια, ενώ ένα πέμπτο βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή.

Η απόλυτη αποθέωση της Olivia Rodrigo από την Charli XCX – Το viral σχόλιο