Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Antigoni αποκάλυψε σε ποιον αφιερώνει το τελευταίο της τραγούδι

Λίγο πριν την εμφάνισή της στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Antigoni αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του εαυτού της

Με μια ματιά Η Antigoni μίλησε στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.

Ένα ιδανικό επαγγελματικό "Plan B" για την Antigoni θα ήταν food blogger.

Το "guilty pleasure" τραγούδι της είναι το "What dreams are made of".

Το πιο πρόσφατο τραγούδι της είναι αφιερωμένο στον σύντροφό της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγο πριν το stage των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ πάρει «φωτιά» από την εμφάνισή της, η Antigoni βρήκε την ευκαιρία να απαντήσει σε μερικές γρήγορες ερωτήσεις. Σε μια κουβέντα με τη Σοφία Θεοδώρα Γυλτίζη, η γνωστή ερμηνεύτρια άφησε για λίγο στην άκρη τις μουσικές της υποχρεώσεις και άνοιξε τα χαρτιά της, αποκαλύπτοντας πλευρές του χαρακτήρα της που σπάνια βγαίνουν στο φως.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στα επαγγελματικά της σχέδια εκτός μουσικής, η Antigoni αιφνιδίασε με την επιλογή της. Αν δεν βρισκόταν στο προσκήνιο της δισκογραφίας, θα αναζητούσε μια καριέρα που θα συνδύαζε δύο μεγάλα της πάθη: την εξερεύνηση και τη γαστρονομία. Όπως αποκάλυψε, ένα ιδανικό «Plan B» θα ήταν κάτι που θα της επέτρεπε να ταξιδεύει συνεχώς σε ολόκληρο τον κόσμο, δοκιμάζοντας διαφορετικές κουζίνες, ίσως και μια καριέρα ως επιτυχημένη food blogger.

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Στο κομμάτι των προσωπικών της προτιμήσεων, η Antigoni δεν δίστασε να αποκαλύψει το δικό της «guilty pleasure» τραγούδι, το οποίο δεν είναι άλλο από το κλασικό «What dreams are made of» από τον κόσμο της Disney. Μια επιλογή που δείχνει την πιο ανάλαφρη και παιχνιδιάρικη πλευρά της.

Τέλος, η συζήτηση πήρε μια πιο συναισθηματική τροπή όταν ρωτήθηκε για το σε ποιον θα αφιέρωνε το πιο πρόσφατο τραγούδι της. Η απάντησή της ήταν άμεση και τρυφερή: το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο στον σύντροφό της. Όπως εξήγησε η ίδια, το κομμάτι γράφτηκε ακριβώς την περίοδο που γνωρίστηκαν, με εκείνον να αποτελεί την κύρια πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία του.