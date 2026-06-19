Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 19.06.2026

Tay Keith: Θρήνος στη hip-hop σκηνή μετά τον ξαφνικό θάνατο του παραγωγού των Drake και Travis Scott

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Από τη συνεργασία με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap μέχρι τη λίστα Forbes «30 Under 30», η πορεία του Tay Keith αφήνει πίσω της μια βαριά μουσική κληρονομιά
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο βραβευμένος μουσικός παραγωγός Tay Keith, 29 ετών, βρέθηκε νεκρός στο Νάσβιλ.
  • Είχε συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως οι Drake και Travis Scott.
  • Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, αναμένονται τα αίτια του θανάτου.
  • Θεωρούνταν επιδραστική μορφή της σύγχρονης hip-hop και trap σκηνής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σοκ έχει προκαλέσει στη διεθνή μουσική βιομηχανία η είδηση του θανάτου του βραβευμένου μουσικού παραγωγού

“>Tay Keith, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της σύγχρονης hip-hop και trap σκηνής. Ο 29χρονος δημιουργός, που είχε συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως οι Drake και Travis Scott, βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Νάσβιλ του Τενεσί, βυθίζοντας στο πένθος τον χώρο της παγκόσμιας μουσικής.

https://www.instagram.com/taykeith/
https://www.instagram.com/taykeith/

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις τοπικές Αρχές, αστυνομικοί έφτασαν στην κατοικία του Tay Keith έπειτα από αίτημα για έλεγχο της κατάστασής του. Εκεί τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του, με την είδηση να προκαλεί άμεση κινητοποίηση και έντονη ανησυχία στον μουσικό κόσμο.

Η ιστορία αγάπης του Jon Bon Jovi και της Dorothea που συγκινεί 46 χρόνια μετά

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Ο Tay Keith θεωρούνταν μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της νέας γενιάς μουσικών παραγωγών. Με καταγωγή από το Μέμφις, είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό ηχητικό στίγμα, επηρεασμένο από τη μουσική παράδοση της πόλης του.

Η καριέρα του εκτοξεύτηκε μέσα από τη συνεργασία του με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως οι Drake, Travis Scott, Beyoncé, Eminem, Lil Baby, J. Cole και 21 Savage. Οι παραγωγές του ξεχώριζαν για τον δυναμισμό τους και συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου ήχου της rap.

Ο Jon Bon Jovi ξανά στο προσκήνιο – Η συγκινητική επάνοδος μετά από 4 χρόνια σιωπής

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Tay Keith
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Antigoni αποκάλυψε σε ποιον αφιερώνει το τελευταίο της τραγούδι

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Antigoni αποκάλυψε σε ποιον αφιερώνει το τελευταίο της τραγούδι

19.06.2026
Επόμενο
Bad Bunny: Το ασύλληπτο ρεκόρ του ενός δισεκατομμυρίου χωρίς ούτε μία συναυλία στις ΗΠΑ

Bad Bunny: Το ασύλληπτο ρεκόρ του ενός δισεκατομμυρίου χωρίς ούτε μία συναυλία στις ΗΠΑ

19.06.2026

Δες επίσης

Taylor Swift: Έγραψε το νέο της hit σε χρόνο-ρεκόρ
Μουσικά Νέα

Taylor Swift: Έγραψε το νέο της hit σε χρόνο-ρεκόρ

19.06.2026
Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Όλες οι δηλώσεις από το λαμπερό red carpet!
Mad Video Music Awards

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Όλες οι δηλώσεις από το λαμπερό red carpet!

19.06.2026
«Θα ήθελα να συμμετέχω και εγώ του χρόνου» – Η Έλενα Τσαγκρινού αποθεώνει τα MAD VMA 2026
Mad Events

«Θα ήθελα να συμμετέχω και εγώ του χρόνου» – Η Έλενα Τσαγκρινού αποθεώνει τα MAD VMA 2026

19.06.2026
Bad Bunny: Το ασύλληπτο ρεκόρ του ενός δισεκατομμυρίου χωρίς ούτε μία συναυλία στις ΗΠΑ
Μουσικά Νέα

Bad Bunny: Το ασύλληπτο ρεκόρ του ενός δισεκατομμυρίου χωρίς ούτε μία συναυλία στις ΗΠΑ

19.06.2026
Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Antigoni αποκάλυψε σε ποιον αφιερώνει το τελευταίο της τραγούδι
MAD VMA 2026

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Antigoni αποκάλυψε σε ποιον αφιερώνει το τελευταίο της τραγούδι

19.06.2026
Η ιστορία αγάπης του Jon Bon Jovi και της Dorothea που συγκινεί 46 χρόνια μετά
Μουσικά Νέα

Η ιστορία αγάπης του Jon Bon Jovi και της Dorothea που συγκινεί 46 χρόνια μετά

19.06.2026
To «Granita Lemoni» της Marseaux μόλις κυκλοφόρησε και είναι έτοιμο να το «πιεις» στο ποτήρι
Μουσικά Νέα

To «Granita Lemoni» της Marseaux μόλις κυκλοφόρησε και είναι έτοιμο να το «πιεις» στο ποτήρι

19.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival
Mad Events

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

19.06.2026
Η απόλυτη αποθέωση της Olivia Rodrigo από την Charli XCX – Το viral σχόλιο
Μουσικά Νέα

Η απόλυτη αποθέωση της Olivia Rodrigo από την Charli XCX – Το viral σχόλιο

18.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila με ένα act γεμάτο ενέργεια με «Poios na sou to pei» και «Dopamini»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila με ένα act γεμάτο ενέργεια με «Poios na sou to pei» και «Dopamini»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί – Κρυφοί παράδεισοι μία ανάσα από την Αθήνα

5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί – Κρυφοί παράδεισοι μία ανάσα από την Αθήνα

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Κώστας Καραμανλής: Πρώτα και πάνω απ’ όλα είμαστε Έλληνες – Μήνυμα στη νέα γενιά

Κώστας Καραμανλής: Πρώτα και πάνω απ’ όλα είμαστε Έλληνες – Μήνυμα στη νέα γενιά