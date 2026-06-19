Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 19.06.2026

Bad Bunny: Το ασύλληπτο ρεκόρ του ενός δισεκατομμυρίου χωρίς ούτε μία συναυλία στις ΗΠΑ

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Έγινε ο πρώτος Λατινοαμερικανός καλλιτέχνης και ο πρώτος μη αγγλόφωνος μουσικός που ξεπέρασε το ένα δις δολάρια σε εισπράξεις από συναυλίες
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Bad Bunny έσπασε το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων σε συνολικές εισπράξεις από συναυλίες.
  • Αυτό το επίτευγμα επιτεύχθηκε χωρίς καμία προγραμματισμένη συναυλία στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Ο Bad Bunny είναι ο πρώτος Latin artist και ο πρώτος μη αγγλόφωνος καλλιτέχνης που ξεπερνά αυτό το οικονομικό ορόσημο.
  • Η περιοδεία «Debí Tirar Más Fotos World Tour» απέφερε περίπου 360 εκατομμύρια δολάρια και πούλησε πάνω από 2,4 εκατομμύρια εισιτήρια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Bad Bunny δεν είναι απλώς ένας από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες της γενιάς του. Τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο που επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα της βιομηχανίας και αποδεικνύει ότι η επιτυχία δεν γνωρίζει σύνορα, γλώσσες ή παραδοσιακούς κανόνες. Και αν μέχρι σήμερα θεωρούσες ότι για να κατακτήσει κάποιος την κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής πρέπει απαραίτητα να κυριαρχήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πορτορικανός σούπερ σταρ μόλις απέδειξε το ακριβώς αντίθετο.

bad_bunny
https://www.instagram.com/zara/

Με την περιοδεία «Debí Tirar Más Fotos World Tour» να σαρώνει σε κάθε στάση της, ο Bad Bunny κατάφερε να πετύχει ένα ιστορικό επίτευγμα που κανένας άλλος Λατινοαμερικανός ή μη αγγλόφωνος καλλιτέχνης δεν είχε καταφέρει μέχρι σήμερα. Χωρίς ούτε μία προγραμματισμένη συναυλία στις ΗΠΑ, έσπασε το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων σε συνολικές εισπράξεις από συναυλίες κατά τη διάρκεια της καριέρας του, γράφοντας το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής.

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Ο Bad Bunny έγινε επίσημα ο πρώτος Latin artist αλλά και ο πρώτος μη αγγλόφωνος καλλιτέχνης που ξεπερνά το ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων σε συνολικά έσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων.

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https://www.instagram.com/badbunnyybenito/

Πρόκειται για ένα επίτευγμα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια φάνταζε αδιανόητο, καθώς η παγκόσμια μουσική βιομηχανία θεωρούσε σχεδόν απαραίτητη την αμερικανική αγορά για την επίτευξη τόσο μεγάλων οικονομικών αποτελεσμάτων. Ωστόσο, ο Bad Bunny απέδειξε ότι η δύναμη της λατινικής μουσικής μπορεί να ξεπεράσει κάθε γεωγραφικό περιορισμό και να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο κοινό με εκατομμύρια πιστούς θαυμαστές.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ιστορικής επιτυχίας οφείλεται στην περιοδεία «Debí Tirar Más Fotos World Tour», η οποία εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της δεκαετίας. Μέχρι στιγμής, η περιοδεία έχει αποφέρει έσοδα που αγγίζουν τα 360 εκατομμύρια δολάρια, ενώ έχουν πουληθεί περισσότερα από 2,4 εκατομμύρια εισιτήρια στις πρώτες 41 συναυλίες.

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Bad Bunny μουσική
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