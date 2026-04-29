EUROVISION 29.04.2026

Υπερθέαμα στον ουρανό της Βιέννης – Το μαγευτικό drone show για τη Eurovision

Η Βιέννη έζησε ένα μαγικό drone show με 3.000 drones λίγο πριν τη Eurovision 2026. Μάθε όλες τις λεπτομέρειες
Ειρήνη Στόφυλα

Η Βιέννη έζησε μια από τις πιο μαγικές νύχτες της στις 27/04, λίγο πριν το ξεκίνημα της Eurovision, όταν 3.000 drones μετέτρεψαν τον ουρανό πάνω από το Ανάκτορο Σένμπρουν σε ένα ζωντανό, φωτεινό καμβά.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να δουν το εντυπωσιακό θέαμα, το οποίο θεωρείται πλέον το μεγαλύτερο drone show που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Αυστρία.

Eurovision 2026: Η σκηνή της Βιέννης που αλλάζει όσα ήξερες για τον διαγωνισμό

Τα drones «ζωγράφισαν» στον ουρανό τα πορτρέτα των τριών Αυστριακών που έχουν φέρει τη χώρα στην κορυφή της Eurovision, του Udo Jürgens, της θρυλικής Conchita Wurst και της περσινής νικήτριας JJ,  δημιουργώντας μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία. Το show ήταν μια παραγωγή της Cyberdrone, που έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη χώρα, συνεχίζοντας την παράδοση των εντυπωσιακών ευρωπαϊκών drone events.

Η είσοδος ήταν ελεύθερη και το πλήθος απόλαυσε όχι μόνο τα φωτεινά πορτρέτα, αλλά και μια σειρά animations που «έντυσε» μουσικά η Ντοροτέ Φράιμπεργκερ. Η συνθέτρια παρουσίασε κομμάτια που έχουν σημαδέψει την ιστορία της Eurovision, αλλά και μια ειδικά γραμμένη μουσική σύνθεση για τη διοργάνωση του 2026.

Ο εκτελεστικός παραγωγός της Eurovision, δήλωσε πως το show αυτό ήταν «ο ιδανικός τρόπος να φωτίσουμε την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού πάνω από την πόλη». Και πράγματι, η Βιέννη έλαμψε πιο πολύ από ποτέ.

Eurovision 2026: Οι stand-in πρόβες που ξεχώρισαν και η θέση της Ελλάδας

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

drone - show Eurovision 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2026: Οι stand-in πρόβες που ξεχώρισαν και η θέση της Ελλάδας

Eurovision 2026: Οι stand-in πρόβες που ξεχώρισαν και η θέση της Ελλάδας

29.04.2026
Επόμενο
Πάνος Μουζουράκης: Το καλοκαίρι του ξεκινά – Περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο με νέο τραγούδι

Πάνος Μουζουράκης: Το καλοκαίρι του ξεκινά – Περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο με νέο τραγούδι

29.04.2026

