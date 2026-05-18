Eurovision 2026: Συγκινημένη επέστρεψε η Antigoni στην Κύπρο

Η Antigoni Buxton μοιράζεται τα συναισθήματά της μετά την 19η θέση στη Eurovision 2026 και τη στήριξη του κόσμου
Ειρήνη Στόφυλα

Με έντονη συναισθηματική φόρτιση επέστρεψε στην Κύπρο η Antigoni Buxton μετά τη συμμετοχή της στη Eurovision 2026. Η τραγουδίστρια εκπροσώπησε τη χώρα στη Βιέννη, στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision, κατακτώντας την 19η θέση στον μεγάλο τελικό. Παρά την απογοήτευση για το αποτέλεσμα, η επιστροφή της στο αεροδρόμιο Λάρνακας ήταν γεμάτη αγάπη, σημαίες και θερμή υποδοχή από τον κόσμο. Η ίδια δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή της, μιλώντας για μια εμπειρία ζωής αλλά και για την πίεση του αποτελέσματος.

Η Antigoni εμφανίζεται με χρυσό φόρεμα στην πρόβα της για τον Β' Ημιτελικό της Eurovision 2026.
Η συμμετοχή της στο τραγούδι «Jalla» ήταν για εκείνη ένα μεγάλο προσωπικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Παρά το γεγονός ότι δεν έφερε την υψηλή θέση που θα ήθελε, η Antigoni Buxton δήλωσε ευγνώμων για το ταξίδι και τη στήριξη που δέχτηκε από την ομάδα της και το κοινό. Η στιγμή της επιστροφής της στην Κύπρο αποκάλυψε τη συναισθηματική πλευρά της εμπειρίας, με δάκρυα, αγκαλιές και έντονη συγκίνηση.

Η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τα συναισθήματά της, περιγράφοντας την εμπειρία της στη σκηνή της Βιέννης και την πίεση που ένιωσε από το αποτέλεσμα.

«Ήταν κάτι crazy. Η αλήθεια είναι ότι ήταν το όνειρό μου να εκπροσωπήσω την Κύπρο και αυτό έχω κάνει. Ήταν κάτι πολύ φανταστικό. Όταν τελείωσα από τη σκηνή ένιωθα ότι «I was flying», ήταν υπέροχο. Ήθελα πάρα πολύ να δώσω πιο δυνατή θέση για την Κύπρο μας, ήθελα πάρα πολύ, έτσι συγγνώμη που δεν έγινε αυτό. Είμαι ευχαριστημένη, είμαι ευγνώμων για το ταξίδι. Έζησα το όνειρό μου εκεί στη σκηνή. Αγαπάω το τραγούδι, αγαπάω τις χορεύτριές μου, και όλη την ομάδα, και όλο τον κόσμο που με στηρίζει. Αλλά ναι, εντάξει, ήθελα κάτι πιο δυνατό, αλλά είναι η αρχή. Το νιώθω λίγο ως αποτυχία. Μόνο γιατί ήθελα πάρα πολύ να φέρω πιο δυνατή θέση για την Κύπρο. Ό,τι μπορούσα εγώ, έκανα. Το performance μου, πιστεύω ότι πήγε πολύ καλά. Με το voting, δεν είναι στα χέρια μας, είναι στα χέρια του Θεού»


Παρά τη στενοχώρια της για την 19η θέση, η Antigoni Buxton στάθηκε ιδιαίτερα στο ανθρώπινο και συναισθηματικό κομμάτι της εμπειρίας της. Όπως είπε, αυτό που θα κρατήσει περισσότερο είναι η αγάπη του κόσμου και η διαδρομή μέχρι τη σκηνή της Eurovision.

«Νομίζω… κέρδισα το ταξίδι. Κέρδισα να γνωρίσω όλο τον κόσμο στην Κύπρο, που μου έχουν δείξει τόσο πολλή αγάπη και στήριξη. Και είναι κάτι που ποτέ δεν θα ξεχάσω. Η αλήθεια είναι ότι είμαι περήφανη για αυτό που έχουμε κάνει… η ομάδα μου έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Και περάσαμε τέλεια! Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε τέλεια και ήμουν πολύ χαρούμενη όταν τελείωσα από τη σκηνή. Τώρα, εντάξει, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Το νιώθω, γιατί είμαι καλλιτέχνης, και δουλεύω πολύ σκληρά. Και έχω βάλει όλη την καρδιά μου και όλη την ψυχή μου σε αυτό. Έτσι, με νοιάζει λίγο. Και λέμε, «άσ’ τους να λαλούν», αλλά κάποτε όσα λαλούν, πονάει»

Στο αεροδρόμιο Λάρνακας την υποδέχτηκαν φίλοι, θαυμαστές και συγγενείς με κυπριακές σημαίες και έντονη συγκίνηση, δείχνοντας τη στήριξή τους ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

Η επιστροφή της Antigoni Buxton στην Κύπρο έδειξε ξεκάθαρα πως, πέρα από τη βαθμολογία, αυτό που μετρά περισσότερο είναι η εμπειρία και η σύνδεση με τον κόσμο. Η τραγουδίστρια μπορεί να μην πέτυχε την υψηλή θέση που ήθελε, όμως κέρδισε την αγάπη και την αποδοχή του κοινού. Η ίδια μίλησε με ειλικρίνεια για την απογοήτευσή της, αλλά και για την ευγνωμοσύνη της απέναντι σε όλους όσους τη στήριξαν. Το ταξίδι της στη Eurovision 2026 μπορεί να έκλεισε, αλλά σίγουρα άφησε έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα.

Antigoni Buxton Eurovision 2026 Αντιγόνη ΚΥΠΡΟΣ
