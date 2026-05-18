EUROVISION 18.05.2026

Πριν την Eurovision: Η πρώτη συνεργασία της Dara με Έλληνα καλλιτέχνη

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Όταν η Dara «ένωσε δυνάμεις» με τον Έλληνα μουσικό, DJ Living R για τα τραγούδι «BTW, BYE BYE»
Ειρήνη Στόφυλα

Η Dara ξεχώρισε στη φετινή Eurovision κατακτώντας την πρώτη θέση με το τραγούδι «Bangaranga». Το κομμάτι σημείωσε τεράστια επιτυχία, χάρη στη συνεργασία της με τον Δημήτρη Κοντόπουλο και τη Βικτώρια Χαλκίτη, και την καθιέρωσε ως μια από τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές της χρονιάς. Η Dara έχει ήδη χτίσει καριέρα με διεθνείς συνεργασίες και εμφανίσεις, ενώ το ελληνικό κοινό την αγάπησε για την ενέργειά της και τη σκηνική της παρουσία. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτή η νίκη στην Eurovision θα σηματοδοτήσει μια νέα, ακόμη μεγαλύτερη φάση για την καλλιτέχνιδα.

dara
https://www.instagram.com/darnadude/

Η σχέση της Dara με την Ελλάδα δεν είναι πρόσφατη, ανήκει στο παρελθόν και στις πρώτες σημαντικές συνεργασίες της. Το 2019 κυκλοφόρησε το κομμάτι «Bye Bye» μαζί με τον DJ Living R και τον Noisy, με το οποίο κέρδισε την προσοχή τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία. Πρόσφατα, ο DJ Living R μίλησε στην εκπομπή «Weekend Live» για τη συνεργασία τους και για το πόσο εντυπωσιάστηκε από το ταλέντο της. Οι δηλώσεις του ρίχνουν φως στην εξέλιξη της καριέρας της και στο πώς τον έχει επηρεάσει μουσικά η συνεργασία μαζί της.

Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία με το «Bangaranga» και ελληνική υπογραφή

Ο Livig R είναι γνωστός DJ και παραγωγός, με καριέρα σχεδόν 10 ετών, που έχει κάνει τραγούδια και remixes με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, όπως για παράδειγμα οι ΜΕΛΙSSES, Μελίνα Ασλανίδου και Leyla D.

Ο DJ Living R βρέθηκε την, Κυριακή 17/5, φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Weekend Live», όπου μίλησε εκτενώς για τη συνεργασία του με τη Dara και την επαγγελματική της στάση. Μεταξύ άλλων είπε:

«Είμαι πολύ περήφανος, πάρα πολύ περήφανος. Γιατί αυτό το κορίτσι μαζί με τον Παναγιώτη Λουλουργά, που είναι ο διευθυντής της Panik στο ξένο ρεπερτόριο, την είχαμε πιστέψει από την πρώτη στιγμή. Είναι ένα πλάσμα όπως το είδατε. Υπερβολικά ταλαντούχο. Η φωνή της θα έλεγα ότι πλησιάζει πάρα πολύ της Rihanna. Σαν χορεύτρια είναι εξαιρετική, είναι επαγγελματίας χορεύτρια και γι’ αυτό και φάνηκε και πιστεύω ότι ένα από τα σημεία που κέρδισε ήτανε γιατί μπορούσε και χόρευε και τραγουδούσε χωρίς να χάνει την ανάσα της.»

https://www.instagram.com/darnadude/
https://www.instagram.com/darnadude/

Όπως εξήγησε ακόμη:

«Το 2018 μάλλον που γνωριστήκαμε εμείς ήταν 19 χρονών. Ήταν πολύ μικρή ακόμα. Φαινόταν εν τω μεταξύ το πόσο αστέρι θα ‘τανε. Η κοπελιά δούλεψε πάρα πολύ, σκεφτείτε ότι το κομμάτι, το κυκλοφήσαμε το 2019 και απ’ το 2018 τον Γενάρη μέχρι το 2019 τον Φλεβάρη δουλεύαμε αυτό το κομμάτι. Ήθελε (σ.σ. να επιβλέπει) την κάθε λεπτομέρεια, να μην ξεφύγει τίποτα. Και αφού τελείωσε και το βίντεο κλιπ τότε κυκλοφόρησε το κομμάτι, σε Ελλάδα και Βουλγαρία.»

Και για την προσωπικότητά της πρόσθεσε:

«Της έστειλα συγχαρητήρια και το αστείο της υπόθεσης, αυτό που λέγαμε τώρα και με τον μάνατζερ, με τον Παναγιώτη Λουλουργά – ήταν ότι φέτος κατέθεσα κομμάτι πέρασε στη δεκάδα στον εθνικό τελικό και με έψαχνε. Είχε έρθει στην Ελλάδα και με έψαχνε να συναντηθούμε. Σαν προσωπικότητα είναι “don’t worry, be happy”. Πάντα χαρούμενη. Πάντα χαρούμενη, δεν μπορείς να το πιστέψεις αυτό το πράγμα, πάντα χαρούμενη. Πάντα με το χαμόγελο.»

https://www.instagram.com/darnadude/
https://www.instagram.com/darnadude/

Στο τέλος, ο DJ Living R δεν έκρυψε το ενδιαφέρον του για μελλοντική συνεργασία:

«Θα ήθελα να ξανασυνεργαστούμε, δεν το συζητάμε. Γιατί είναι επαγγελματίας, έχει υπέροχη φωνή και υποστηρίζει αυτό που κάνει.»

Δείτε το video clip:

Τι σημαίνει το «Bangaranga» που τραγούδησε η Dara στη Eurovision 2026

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

DARA Eurovision 2026 ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

18.05.2026
Επόμενο
Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα – Όλες οι λεπτομέρειες

Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα – Όλες οι λεπτομέρειες

18.05.2026

Δες επίσης

Η νέα καλοκαιρινή περιοδεία του ΛΕΞ είναι γεγονός – Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναυλιών
Μουσικά Νέα

Η νέα καλοκαιρινή περιοδεία του ΛΕΞ είναι γεγονός – Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναυλιών

18.05.2026
«Καμπάνες»: Το νέο νησιώτικο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού κυκλοφορεί παγκοσμίως
Μουσικά Νέα

«Καμπάνες»: Το νέο νησιώτικο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού κυκλοφορεί παγκοσμίως

18.05.2026
Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις του Γιώργου Καπουτζίδη από το «Ελευθέριος Βενιζέλος»
EUROVISION

Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις του Γιώργου Καπουτζίδη από το «Ελευθέριος Βενιζέλος»

18.05.2026
Κατερίνα Λιόλιου – Θάνος Πετρέλης: To απρόσμενο ντουέτο που μας ταξίδεψε στο 2005
Μουσικά Νέα

Κατερίνα Λιόλιου – Θάνος Πετρέλης: To απρόσμενο ντουέτο που μας ταξίδεψε στο 2005

18.05.2026
Eurovision 2026: Το παρασκήνιο που προκαλεί ερωτήματα – Η κίνηση της EBU πριν καν εμφανιστεί η Dara στη Βιέννη
EUROVISION

Eurovision 2026: Το παρασκήνιο που προκαλεί ερωτήματα – Η κίνηση της EBU πριν καν εμφανιστεί η Dara στη Βιέννη

18.05.2026
Eurovision 2026: Συγκινημένη επέστρεψε η Antigoni στην Κύπρο
EUROVISION

Eurovision 2026: Συγκινημένη επέστρεψε η Antigoni στην Κύπρο

18.05.2026
Πάνος Μουζουράκης: Έρχεται με νέα καλοκαιρινή περιοδεία και νέο τραγούδι
Μουσικά Νέα

Πάνος Μουζουράκης: Έρχεται με νέα καλοκαιρινή περιοδεία και νέο τραγούδι

18.05.2026
Eurovision 2026: Η Delta Goodrem «έκλεψε την παράσταση» με Celia Kritharioti
EUROVISION

Eurovision 2026: Η Delta Goodrem «έκλεψε την παράσταση» με Celia Kritharioti

18.05.2026
Eurovision 2026: Η επιστροφή του Ακύλα και της ελληνικής αποστολής στην Αθήνα
EUROVISION

Eurovision 2026: Η επιστροφή του Ακύλα και της ελληνικής αποστολής στην Αθήνα

18.05.2026
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία