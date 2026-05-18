Πριν την Eurovision: Η πρώτη συνεργασία της Dara με Έλληνα καλλιτέχνη

Η Dara ξεχώρισε στη φετινή Eurovision κατακτώντας την πρώτη θέση με το τραγούδι «Bangaranga». Το κομμάτι σημείωσε τεράστια επιτυχία, χάρη στη συνεργασία της με τον Δημήτρη Κοντόπουλο και τη Βικτώρια Χαλκίτη, και την καθιέρωσε ως μια από τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές της χρονιάς. Η Dara έχει ήδη χτίσει καριέρα με διεθνείς συνεργασίες και εμφανίσεις, ενώ το ελληνικό κοινό την αγάπησε για την ενέργειά της και τη σκηνική της παρουσία. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτή η νίκη στην Eurovision θα σηματοδοτήσει μια νέα, ακόμη μεγαλύτερη φάση για την καλλιτέχνιδα.

Η σχέση της Dara με την Ελλάδα δεν είναι πρόσφατη, ανήκει στο παρελθόν και στις πρώτες σημαντικές συνεργασίες της. Το 2019 κυκλοφόρησε το κομμάτι «Bye Bye» μαζί με τον DJ Living R και τον Noisy, με το οποίο κέρδισε την προσοχή τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία. Πρόσφατα, ο DJ Living R μίλησε στην εκπομπή «Weekend Live» για τη συνεργασία τους και για το πόσο εντυπωσιάστηκε από το ταλέντο της. Οι δηλώσεις του ρίχνουν φως στην εξέλιξη της καριέρας της και στο πώς τον έχει επηρεάσει μουσικά η συνεργασία μαζί της.

Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία με το «Bangaranga» και ελληνική υπογραφή

Ο Livig R είναι γνωστός DJ και παραγωγός, με καριέρα σχεδόν 10 ετών, που έχει κάνει τραγούδια και remixes με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, όπως για παράδειγμα οι ΜΕΛΙSSES, Μελίνα Ασλανίδου και Leyla D.

Ο DJ Living R βρέθηκε την, Κυριακή 17/5, φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Weekend Live», όπου μίλησε εκτενώς για τη συνεργασία του με τη Dara και την επαγγελματική της στάση. Μεταξύ άλλων είπε:

«Είμαι πολύ περήφανος, πάρα πολύ περήφανος. Γιατί αυτό το κορίτσι μαζί με τον Παναγιώτη Λουλουργά, που είναι ο διευθυντής της Panik στο ξένο ρεπερτόριο, την είχαμε πιστέψει από την πρώτη στιγμή. Είναι ένα πλάσμα όπως το είδατε. Υπερβολικά ταλαντούχο. Η φωνή της θα έλεγα ότι πλησιάζει πάρα πολύ της Rihanna. Σαν χορεύτρια είναι εξαιρετική, είναι επαγγελματίας χορεύτρια και γι’ αυτό και φάνηκε και πιστεύω ότι ένα από τα σημεία που κέρδισε ήτανε γιατί μπορούσε και χόρευε και τραγουδούσε χωρίς να χάνει την ανάσα της.»

Όπως εξήγησε ακόμη:

«Το 2018 μάλλον που γνωριστήκαμε εμείς ήταν 19 χρονών. Ήταν πολύ μικρή ακόμα. Φαινόταν εν τω μεταξύ το πόσο αστέρι θα ‘τανε. Η κοπελιά δούλεψε πάρα πολύ, σκεφτείτε ότι το κομμάτι, το κυκλοφήσαμε το 2019 και απ’ το 2018 τον Γενάρη μέχρι το 2019 τον Φλεβάρη δουλεύαμε αυτό το κομμάτι. Ήθελε (σ.σ. να επιβλέπει) την κάθε λεπτομέρεια, να μην ξεφύγει τίποτα. Και αφού τελείωσε και το βίντεο κλιπ τότε κυκλοφόρησε το κομμάτι, σε Ελλάδα και Βουλγαρία.»

Και για την προσωπικότητά της πρόσθεσε:

«Της έστειλα συγχαρητήρια και το αστείο της υπόθεσης, αυτό που λέγαμε τώρα και με τον μάνατζερ, με τον Παναγιώτη Λουλουργά – ήταν ότι φέτος κατέθεσα κομμάτι πέρασε στη δεκάδα στον εθνικό τελικό και με έψαχνε. Είχε έρθει στην Ελλάδα και με έψαχνε να συναντηθούμε. Σαν προσωπικότητα είναι “don’t worry, be happy”. Πάντα χαρούμενη. Πάντα χαρούμενη, δεν μπορείς να το πιστέψεις αυτό το πράγμα, πάντα χαρούμενη. Πάντα με το χαμόγελο.»

Στο τέλος, ο DJ Living R δεν έκρυψε το ενδιαφέρον του για μελλοντική συνεργασία:

«Θα ήθελα να ξανασυνεργαστούμε, δεν το συζητάμε. Γιατί είναι επαγγελματίας, έχει υπέροχη φωνή και υποστηρίζει αυτό που κάνει.»

