Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα – Όλες οι λεπτομέρειες

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella κράτησαν την πιο σημαντική στιγμή της ζωής τους μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, το Σάββατο 16 Μαΐου

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella επέλεξαν να κρατήσουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφεύγοντας τις κοσμικές εμφανίσεις, τις τηλεοπτικές κάμερες και τις μεγάλες αποκαλύψεις στα social media. Παρότι το τελευταίο διάστημα είχαν ακουστεί αρκετές φήμες γύρω από τον γάμο τους, το ζευγάρι κατάφερε να προστατεύσει την προσωπική του ευτυχία μέχρι την τελευταία στιγμή, αιφνιδιάζοντας ακόμη και ανθρώπους του χώρου της showbiz που περίμεναν πως η τελετή θα πραγματοποιούνταν εκτός Αθηνών.

Τελικά, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella παντρεύτηκαν το Σάββατο 16 Μαΐου στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Αθήνα, έχοντας στο πλευρό τους μόνο λίγους συγγενείς και στενούς φίλους. Η επιλογή τους να κρατήσουν τον γάμο σε τόσο κλειστό κύκλο σχολιάστηκε έντονα, καθώς μέχρι και λίγες ώρες πριν από το μυστήριο κυκλοφορούσαν πληροφορίες ότι ο γάμος θα γινόταν στην Πάρο.

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Η πρόταση γάμου στο Παρίσι και η ανατροπή στον γάμο τους

Το θέμα συζητήθηκε και στην εκπομπή «Happy Day», με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να μεταφέρει πληροφορίες και φήμες που ακούγονται τις τελευταίες ώρες γύρω από το παρασκήνιο της τελετής. Η παρουσιάστρια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ίσως επειδή φήμες λένε – δεν ξέρω αν επιβεβαιώνονται – λίγο πριν την τελετή ο Bruno Cerella βαφτίστηκε χριστιανός ορθόδοξος. Ενδεχομένως επειδή υπήρχε και αυτή η διαδικασία πριν δεν ήθελαν να υπάρχουν τα φώτα».





Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε αμέσως νέο κύκλο σχολίων στα social media και στις ψυχαγωγικές εκπομπές, καθώς πολλοί αναρωτήθηκαν αν αυτός ήταν ο βασικός λόγος που το ζευγάρι αποφάσισε να κινηθεί με απόλυτη διακριτικότητα και χωρίς διαρροές.

Την ίδια ώρα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή τοποθετήθηκε και σχετικά με τα σενάρια περί εγκυμοσύνης της Αθηνάς Οικονομάκου, τα οποία κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα. Όπως ανέφερε, από τις πρόσφατες εμφανίσεις της ηθοποιού δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο, βάζοντας προσωρινά «φρένο» στις σχετικές φήμες που είχαν φουντώσει μετά τον γάμο.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella φαίνεται πως επέλεξαν συνειδητά να ζήσουν αυτή τη νέα σελίδα της ζωής τους προστατεύοντας την ιδιωτικότητά τους. Και μπορεί ο γάμος τους να έγινε μακριά από τη δημοσιότητα, όμως οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται μετά την τελετή συνεχίζουν να κρατούν το ενδιαφέρον του κοινού αμείωτο.

Αθηνά Οικονομάκου: Η ανοιξιάτικη λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά στο σαλόνι της