Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Η πρόταση γάμου στο Παρίσι και η ανατροπή στον γάμο τους

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα συνεχίζουν να ζουν την πιο όμορφη περίοδο της σχέσης τους, καθώς ο έρωτάς τους όχι μόνο παραμένει δυνατός, αλλά φαίνεται πως οδηγείται πλέον στο επόμενο μεγάλο βήμα. Μετά την ρομαντική πρόταση γάμου που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, το ζευγάρι έχει μπει ήδη σε ρυθμούς προετοιμασιών, με τον γάμο τους να προγραμματίζεται για το ερχόμενο καλοκαίρι και τις λεπτομέρειες της τελετής να παίρνουν σταδιακά την τελική τους μορφή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα βρίσκονται στην τελική ευθεία των προετοιμασιών, έχοντας ήδη οργανώσει βασικά στοιχεία της μεγάλης ημέρας, όπως τα προσκλητήρια αλλά και τους χώρους όπου θα πραγματοποιηθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις. Το ζευγάρι φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη σημασία στη λεπτομέρεια, θέλοντας ο γάμος τους να αντικατοπτρίζει απόλυτα την προσωπική τους αισθητική και την κοινή τους πορεία, σε μια ημέρα που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή και φορτισμένη συναισθηματικά.

George και Amal Clooney: Eντυπωσίασαν στο Λονδίνο στο πλευρό του Βασιλιά Καρόλου

Η πρόταση γάμου στο Παρίσι

Η πρόταση γάμου που έκανε ο Μπρούνο Τσερέλα στην Αθηνά Οικονομάκου στο Παρίσι αποτέλεσε μια από τις πιο ρομαντικές στιγμές της σχέσης τους, με την ηθοποιό να μοιράζεται αργότερα στιγμιότυπα στα social media. Σε ανάρτησή της, η ίδια συνόδευσε τις εικόνες με μια χιουμοριστική και τρυφερή λεζάντα, γράφοντας «Ουπς, εμείς το ξανακάναμε», συνοδεύοντας τη φράση με emoji δαχτυλιδιού, επιβεβαιώνοντας με τον δικό της τρόπο το χαρμόσυνο γεγονός.

Η προαγγελία γάμου και η επιλογή της Χίου

Ένα ακόμη στοιχείο που τράβηξε την προσοχή ήταν η δημοσίευση της προαγγελίας γάμου του ζευγαριού στην εφημερίδα «Πολίτης» της Χίου, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα, καθώς η επιλογή φαίνεται να συνδέεται με την ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει η ηθοποιός με το νησί. Η Αθηνά Οικονομάκου είχε επισκεφθεί τη Χίο μαζί με τον σύντροφό της το καλοκαίρι του 2024, γεγονός που φαίνεται πως έπαιξε ρόλο στη συγκεκριμένη απόφαση.

Η τοποθεσία του γάμου και τα τελευταία σενάρια

Το επίσημο έγγραφο της προαγγελίας επιβεβαιώνει ότι ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στην Αττική, βάζοντας τέλος στα σενάρια που ήθελαν το ζευγάρι να επιλέγει την Πάρο ως τόπο τέλεσης της τελετής. Παρότι το ζευγάρι κρατά χαμηλούς τόνους σχετικά με τις τελικές λεπτομέρειες, όλα δείχνουν πως η μεγάλη ημέρα θα είναι προσεκτικά οργανωμένη και απολύτως προσωπική, με στόχο να αντικατοπτρίζει τη σχέση και τη διαδρομή τους μακριά από τα φώτα της υπερβολικής δημοσιότητας.

Lady Gaga x Doechii: Το fashion project που κάνει Los Angeles και Νέα Υόρκη να μοιάζουν με ταινία

«Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο»: Η συγκινητική αποκάλυψη της Sienna Miller για το τρίτο της παιδί