Celeb World 12.05.2026

Lady Gaga x Doechii: Το fashion project που κάνει Los Angeles και Νέα Υόρκη να μοιάζουν με ταινία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Οι Lady Gaga και Doechii μετατρέπουν τους δρόμους των δύο πόλεων σε μια τεράστια οπτική πασαρέλα, μέσα από τα εντυπωσιακά «Runway» projections
Πόπη Βασιλείου

Ένα εντυπωσιακό μουσικό και fashion project με τη Lady Gaga και τη Doechii να βρίσκονται στο επίκεντρο ενός υπερθεάματος που συνδυάζει μουσική, εικόνα και αστικό τοπίο, εξελίσσεται σε δύο από τις πιο εμβληματικές πόλεις του κόσμου.Τα μεγάλης κλίμακας «Runway» projections φωτίζουν luxury καταστήματα σε Λος Άντζελες και Νέα Υόρκη, μετατρέποντας τους δρόμους σε μια ανοιχτή πασαρέλα.

Το concept βασίζεται πλήρως στην υψηλή αισθητική του τραγουδιού «Runway», με εικόνες που αποτυπώνουν τη μόδα μέσα από κινηματογραφική προσέγγιση και έντονο visual impact. Οι προβολές πάνω σε βιτρίνες luxury designer brands δημιουργούν μια εμπειρία που δεν περιορίζεται στη μουσική προώθηση, αλλά επεκτείνεται στον δημόσιο χώρο και την καθημερινότητα της πόλης.

«MAYHEM Requiem»: Το νέο φαντασμαγορικό project της Lady Gaga έρχεται στις 15 Μαΐου

Το αποτέλεσμα έχει ήδη γίνει viral, με fans και χρήστες των social media να σχολιάζουν την εντυπωσιακή αισθητική και το scale της καμπάνιας, η οποία θυμίζει περισσότερο καλλιτεχνική εγκατάσταση παρά κλασική προωθητική ενέργεια. Η ένωση της Lady Gaga με τη Doechii προσθέτει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική, καθώς και οι δύο καλλιτέχνιδες είναι γνωστές για την έντονη οπτική ταυτότητα και την avant-garde προσέγγισή τους.

Η καμπάνια αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της χρονικής της συγκυρίας, καθώς συμπίπτει με την κυκλοφορία του The Devil Wears Prada 2, όπου το «Runway» έχει ήδη αναδειχθεί ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά anthemic tracks της ταινίας. Η σύνδεση αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο το fashion narrative γύρω από το τραγούδι, μετατρέποντάς το σε σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη pop και fashion κουλτούρα.

Με αυτό το project, η Lady Gaga και η Doechii δεν προωθούν απλώς ένα τραγούδι, αλλά δημιουργούν ένα πολυεπίπεδο καλλιτεχνικό γεγονός που ενώνει μουσική, μόδα και αστικό χώρο σε μια ενιαία εμπειρία.

Το music video του «Runway» είναι ένα fashion statement με την υπογραφή των Lady Gaga και Doechii

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Doechii Lady Gaga Λος Αντζελες Νέα Υόρκη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Να Μ’ Αγαπάς»: Το νέο τραγούδι της Δέσποινας Βανδή θα γίνει το απόλυτο καλοκαιρινό hit

«Να Μ’ Αγαπάς»: Το νέο τραγούδι της Δέσποινας Βανδή θα γίνει το απόλυτο καλοκαιρινό hit

12.05.2026
Επόμενο
MAD VMA Flashback: ΄Όταν η Τάμτα είχε υιοθετήσει το viral trend των «Milky Pink Lips» πριν το TikTok

MAD VMA Flashback: ΄Όταν η Τάμτα είχε υιοθετήσει το viral trend των «Milky Pink Lips» πριν το TikTok

12.05.2026

Δες επίσης

«Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο»: Η συγκινητική αποκάλυψη της Sienna Miller για το τρίτο της παιδί
Celeb News

«Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο»: Η συγκινητική αποκάλυψη της Sienna Miller για το τρίτο της παιδί

12.05.2026
«Δεν θα κρίνετε καμία γυναίκα»: Ξέσπασε η Κατερίνα Καινούργιου για την καισαρική τομή
Celeb News

«Δεν θα κρίνετε καμία γυναίκα»: Ξέσπασε η Κατερίνα Καινούργιου για την καισαρική τομή

12.05.2026
Το «The Rip» στο στόχαστρο αστυνομικών του Μαϊάμι – Αγωγή κατά Ben Affleck και Matt Damon
Celeb News

Το «The Rip» στο στόχαστρο αστυνομικών του Μαϊάμι – Αγωγή κατά Ben Affleck και Matt Damon

12.05.2026
Γιώργος Καρλαυτης: Ο παίκτης του NFL παντρεύτηκε στην Ελλάδα σε σκηνικό βγαλμένο από ταινία
Celeb News

Γιώργος Καρλαυτης: Ο παίκτης του NFL παντρεύτηκε στην Ελλάδα σε σκηνικό βγαλμένο από ταινία

12.05.2026
Δανάη Παππά και Πάνος Βλάχος: Βάφτισαν την κόρη στενών τους φίλων στο Καβούρι
Celeb News

Δανάη Παππά και Πάνος Βλάχος: Βάφτισαν την κόρη στενών τους φίλων στο Καβούρι

12.05.2026
Ο Daniel Craig στο ΟΑΚΑ για τους Metallica – Ο 007 στο πιο «δυνατό» live της χρονιάς
Celeb News

Ο Daniel Craig στο ΟΑΚΑ για τους Metallica – Ο 007 στο πιο «δυνατό» live της χρονιάς

12.05.2026
Ελένη Φουρέιρα: Ο τρίχρονος γιος της ακολουθεί τα χνάρια του μπαμπά του, Αλμπέρτο Μποτία
Celeb News

Ελένη Φουρέιρα: Ο τρίχρονος γιος της ακολουθεί τα χνάρια του μπαμπά του, Αλμπέρτο Μποτία

12.05.2026
Bonnie Tyler: Σε τεχνητό κώμα μετά από σοβαρή περιπέτεια υγείας
Celeb News

Bonnie Tyler: Σε τεχνητό κώμα μετά από σοβαρή περιπέτεια υγείας

12.05.2026
Η εξομολόγηση της Britney Spears για την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής της
Celeb News

Η εξομολόγηση της Britney Spears για την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής της

11.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!