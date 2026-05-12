Μουσική 12.05.2026

«Να Μ’ Αγαπάς»: Το νέο τραγούδι της Δέσποινας Βανδή θα γίνει το απόλυτο καλοκαιρινό hit

Με έντονο ρυθμό και βαλκανική αισθητική το «Να Μ’ Αγαπάς» φέρνει τη Δέσποινα Βανδή σε μια από τις πιο ανατρεπτικές στιγμές της καριέρας της
Πόπη Βασιλείου

Η Δέσποινα Βανδή επιστρέφει με νέο τραγούδι και αυτή τη φορά κάνει μια μουσική στροφή που έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού. Το νέο single με τίτλο «Να Μ’ Αγαπάς» αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες ημέρες από την Panik Records και φιλοδοξεί να γίνει ένα από τα πιο δυνατά hits του φετινού καλοκαιριού.

Η Δέσποινα Βανδή στο σαλόνι της με τον λευκό oversized καναπέ που αποτελεί trend στο interior design.
Το τραγούδι συνδυάζει έντονο ρυθμό, δυναμική ενέργεια και balkan επιρροές, σηματοδοτώντας μια νέα μουσική πρόταση για τη γνωστή τραγουδίστρια. Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη φορά στη μακρόχρονη καριέρα της που η Δέσποινα Βανδή επιλέγει να κινηθεί σε ένα τόσο έντονα balkan μουσικό ύφος, κάτι που κάνει την κυκλοφορία ακόμη πιο πολυσυζητημένη.

Το «Να Μ’ Αγαπάς» υπογράφει ο Λευτέρης Κιντάτος σε μουσική και στίχους, δημιουργώντας ένα κομμάτι που φαίνεται να συνδυάζει το λαϊκό στοιχείο με μοντέρνα pop και βαλκανικά ακούσματα. Ήδη αρκετοί κάνουν λόγο για ένα τραγούδι που έχει τις προδιαγραφές να κυριαρχήσει στα clubs, στα καλοκαιρινά parties αλλά και στα social media.

Η επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού στις streaming πλατφόρμες έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 22 Μαΐου, ενώ λίγες ημέρες αργότερα θα παρουσιαστεί και το music video στο YouTube. Παράλληλα, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου το νέο single θα αρχίσει να μεταδίδεται από επιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την προσμονή του κοινού.

Με το «Να Μ’ Αγαπάς», η Δέσποινα Βανδή δείχνει πως συνεχίζει να ανανεώνεται μουσικά και να πειραματίζεται με νέους ήχους, χωρίς να χάνει τη χαρακτηριστική ένταση και τη σκηνική ταυτότητα που τη συνοδεύουν εδώ και χρόνια.

