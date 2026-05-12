Mad TV News 12.05.2026

Ο Θανάσης Πάτρας στο OK!: «Η εκπομπή μας υπάρχει για να φτιάχνει τη διάθεση του κόσμου»

Στη στήλη «Themis is Calling» του OK!, ο Θέμης Γεωργαντάς επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Θανάση Πάτρα, σε μια συνέντευξη γεμάτη χιούμορ
Μια ιδιαίτερα ζεστή και γεμάτη χιούμορ τηλεφωνική συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην εκπομπή OK!, μέσα από τη δημοφιλή στήλη «Themis is Calling», όπου ο Θέμης Γεωργαντάς επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Θανάση Πάτρα, προσφέροντας στους τηλεθεατές μια ανάλαφρη και απολαυστική στιγμή τηλεοπτικής ψυχαγωγίας.

Στη συζήτηση έγινε αναφορά και στη νέα τηλεοπτική του παρουσία στο πρόγραμμα του Open TV, όπου πλέον βρίσκεται στην κυριακάτικη ζώνη με εκπομπή που, όπως είπε, έχει στόχο να προσφέρει ψυχαγωγία και να «φωτίζει» τα απογεύματα της Κυριακής, καθώς η μέρα εξελίσσεται από φως σε νύχτα.

Ο Θέμης Γεωργαντάς δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του και του είπε πως σύντομα θα υπάρξει συνεργασία και στην εκπομπή After Dark, κάτι που ο Θανάσης υποδέχθηκε με χαρά, λέγοντας ότι ανυπομονεί και ότι έχει ήδη περάσει όμορφα σε προηγούμενες εμφανίσεις του.

Η συνέντευξη συνέχισε με το γνωστό γρήγορο παιχνίδι των 60 δευτερολέπτων, όπου ο Θανάσης Πάτρας κλήθηκε να απαντήσει σε καταιγισμό ερωτήσεων. Περιέγραψε τον εαυτό του ως «αγαπησιάρη, υπομονετικό και αλτρουιστή», αποκάλυψε ότι το παιδικό του παρατσούκλι ήταν «Muchacho», ενώ δήλωσε ότι αγαπημένο του σημείο στο σπίτι είναι το γραφείο του. Σε πιο ανάλαφρες ερωτήσεις δεν δίστασε να πει ότι θεωρεί την πιο σέξι πλευρά του «τα χέρια του», ενώ για την πιο όμορφη Ελληνίδα ξεχώρισε τη Ζέτα Μακρυπούλια.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με ένα χιουμοριστικό δίλημμα ανάμεσα στον Γρηγόρης Αρναούτογλου και τον Φάνη Λαμπρόπουλο, με τον Θανάση να επιλέγει τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, εξηγώντας με γέλιο ότι η επιλογή έγινε «λόγω παλαιότητας», προκαλώντας αστεία αντίδραση στον αέρα.

