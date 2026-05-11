Mad TV News 11.05.2026

Konnie Metaxa στο OK!: «Χτίζω το brand μου με βάση το ποια είμαι πραγματικά»

Η Konnie Metaxa μιλά για την εξέλιξη της καριέρας της, τη μουσική της ταυτότητα και το πώς χτίζει το προσωπικό της brand
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Konnie Metaxa μπήκε στη γραμμή του «Themis is calling» της εκπομπής OK! και από τα πρώτα δευτερόλεπτα έγινε ξεκάθαρο ότι η συζήτηση δεν θα είναι μια τυπική συνέντευξη. Με τον γνωστό της αυθορμητισμό, το χιούμορ και τις συνεχείς ατάκες της, η ίδια δημιούργησε μια τηλεφωνική κουβέντα που έμοιαζε περισσότερο με χαλαρή παρέα παρά με κλασική media εμφάνιση. Ο Θέμης Γεωργαντάς την υποδέχτηκε με διάθεση παιχνιδιού, με τη μεταξύ τους χημεία να δίνει τον ρυθμό σε όλη τη συζήτηση.

Από την αρχή, έδειξε ότι βρίσκεται σε έντονα δημιουργική φάση, μιλώντας για τα live της στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για το brand ομορφιάς της, το οποίο ανανεώνεται και εξελίσσεται συνεχώς. Όπως ανέφερε, στόχος της είναι προϊόντα που απευθύνονται «for all», για όλους, χωρίς διαχωρισμούς, με έμφαση στην απλότητα και τη λειτουργικότητα στην καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς.

Στη συζήτηση, δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για τη φιλοσοφία πίσω από τη δουλειά της, τονίζοντας πως θέλει να δημιουργεί πράγματα που λείπουν από την ίδια ως καταναλώτρια. «Θέλω αντί να χρησιμοποιώ δέκα προϊόντα για ένα πράγμα, να βρίσκω το ένα τέλειο προϊόν», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας τη λογική πίσω από τη σειρά της.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ετοιμάζει νέα μουσική κυκλοφορία με τίτλο «Λεφτά», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο καλοκαίρι, ενώ δεν έκρυψε πως θα ήθελε να συνεχίσει με ένα ολοκληρωμένο EP. Όπως είπε, η μουσική παραμένει σημαντικό κομμάτι της ζωής της, ακόμη κι αν δεν είναι η μοναδική της επαγγελματική ενασχόληση.

Η πιο διασκεδαστική στιγμή της συνέντευξης ήρθε στο γρήγορο παιχνίδι των 60 δευτερολέπτων, όπου απάντησε με ειλικρίνεια και χιούμορ σε ερωτήσεις για τον εαυτό της. Από το χαρακτηριστικό της χιούμορ μέχρι τις πιο προσωπικές της συνήθειες, δεν δίστασε να αυτοσαρκαστεί, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι δεν παίρνει τον εαυτό της υπερβολικά σοβαρά.

Στο φινάλε της επικοινωνίας, μίλησε για την ανάγκη της αυθεντικότητας και της δημιουργικής ελευθερίας, ενώ έκλεισε τη συζήτηση σε πολύ θετική διάθεση, δηλώνοντας πως αυτή την περίοδο νιώθει χαρούμενη και γεμάτη ενέργεια. Μια τηλεφωνική εμφάνιση που, όπως και η ίδια, δεν άφησε τίποτα… συμβατικό.

Mad Tech News: Apple, OpenAI και Meta αλλάζουν το παιχνίδι

11.05.2026

Mad TV News

Mad for Greekz

Mad TV News

Mad TV News

Mad TV News

Mad TV News

Mad TV News

Mad TV News

Mad TV News

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!

