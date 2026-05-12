Έρχεται νέα ταινία για τον Alexander McQueen: Ξανά στο προσκήνιο ο θρύλος της μόδας

Μια νέα ταινία ετοιμάζεται να φέρει στη μεγάλη οθόνη τη θρυλική σχέση μεταξύ του Alexander McQueen και της Isabella Blow, δύο enfants terribles του κόσμου της μόδας των αρχών της δεκαετίας του ’90. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε την Olivia Colman και τον Russell Tovey, σε μια ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Wild Bird».

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του αναγνωρισμένου Βρετανού σκηνοθέτη Andrew Haigh, είναι μια παραγωγή της WePresent, της βραβευμένης με Όσκαρ πλατφόρμας τεχνών της WeTransfer, και της HATO Pictures. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την ανακοίνωση της παραγωγής να έχει γίνει στις 11 Μαΐου 2026.

Στην ταινία «Wild Bird», ο Russell Tovey θα υποδυθεί τον αείμνηστο σχεδιαστή μόδας Alexander McQueen, ενώ η Olivia Colman θα ενσαρκώσει την Isabella Blow, την εκδότρια μόδας στην οποία πιστώνεται η ανακάλυψη του McQueen. Ο Andrew Haigh, γνωστός για τις ταινίες του «All of Us Strangers», «45 Years» και «Weekend», αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία, δίνοντας μια νέα πνοή σε αυτή την πολυεπίπεδη ιστορία.

Η Isabella Blow υπήρξε μέντορας και μούσα για τον Alexander McQueen καθώς η καριέρα του εκτοξεύτηκε. Ωστόσο, η σχέση τους διαλύθηκε όταν ο McQueen έγινε επικεφαλής σχεδιαστής στον οίκο Givenchy και δεν της εξασφάλισε μια θέση εκεί. Μετά την αυτοκτονία της Blow το 2007, ο McQueen της αφιέρωσε την επόμενη συλλογή του. Η ταινία «Wild Bird» προσεγγίζει αυτή τη σχέση με έναν νέο, ερμηνευτικό τρόπο, παρουσιάζοντας την Blow (Colman) να οδηγεί τον McQueen (Tovey) σε ένα φανταστικό οδικό ταξίδι αναζήτησης συναισθηματικής εξιλέωσης.

Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο ίδιος ο Russell Tovey, ο οποίος δήλωσε σχετικά με το project: «Έχω μια δια βίου γοητεία με τον Alexander McQueen, την καλλιτεχνική του φύση και την προσωπικότητά του εντός και εκτός πασαρέλας, και ο τρόπος που έφερε τον εαυτό του ήταν ατελείωτα εμπνευσμένος. Ως ηθοποιός, είναι ένας άντρας που πάντα ήθελα να υποδυθώ, και ως συγγραφέας, είναι ένας χαρακτήρας στον οποίο λαχταρούσα να διεισδύσω. Η φιλία μεταξύ της Isabella και του Lee είναι όμορφα τραγική και ατελείωτα συναρπαστική. Είναι τιμή να γράφω για έναν από τους ήρωές μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για την ομάδα που συγκεντρώσαμε για να ζωντανέψουμε αυτή την ιστορία».

