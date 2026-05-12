5 ντουέτα της Έλενας Παπαρίζου στα Mad VMA που «έγραψαν ιστορία»

Τα Mad Video Music Awards (VMA) αποτελούν τον μακροβιότερο και πιο λαμπερό μουσικό θεσμό στην Ελλάδα, μια γιορτή της ποπ κουλτούρας που διοργανώνεται αδιάλειπτα από το 2004 από το μουσικό κανάλι MAD TV. Πρόκειται για μια βραδιά όπου η μουσική συναντά το υπερθέαμα, συγκεντρώνοντας τους δημοφιλέστερους καλλιτέχνες της εγχώριας σκηνής σε ανατρεπτικές συνεργασίες και εκρηκτικά live performances που συζητιούνται για καιρό. Με βασικό χαρακτηριστικό τη συμμετοχή του κοινού, το οποίο αναδεικνύει τους νικητές μέσω ψηφοφορίας, τα Mad VMA έχουν καταφέρει να γίνουν το απόλυτο σημείο συνάντησης της νεολαίας, συνδυάζοντας την απονομή βραβείων με την υψηλή αισθητική, τη μόδα και τις πιο viral στιγμές της χρονιάς.

Οι συνεργασίες της Έλενας Παπαρίζου στη σκηνή των Mad VMA έχουν γράψει ιστορία, καθώς πάντα επιλέγει ανατρεπτικά σχήματα που συνδυάζουν διαφορετικά είδη μουσικής ή φέρνουν κοντά τους μεγαλύτερους stars της pop.

Εδώ είναι τα πιο εμβληματικά ντουέτα της που άφησαν εποχή:

1. Έλενα Παπαρίζου & Ελένη Φουρέιρα (2023)

Ίσως το πιο «ιστορικό» ντουέτο στην ιστορία των βραβείων. Οι δύο «βασίλισσες» της Eurovision ενώθηκαν σε ένα εκρηκτικό medley των «My Number One» και «Fuego».

Γιατί ήταν top: Η χημεία τους ήταν απίστευτη, το φιλί στο τέλος έγινε viral και η στιγμή που τραγούδησαν η μία το κομμάτι της άλλης αποθέωσε το «girl power» στην ελληνική pop.

2. Έλενα Παπαρίζου & Stavento: «Μέσα Σου» (2008)

Μια από τις πιο αγαπημένες συνεργασίες που ακούγεται μέχρι σήμερα.

Γιατί ήταν top: Η φωνή της Έλενας έδεσε τέλεια με το hip-hop στυλ των Stavento. Η εμφάνισή τους είχε μια φρεσκάδα που καθόρισε τον ήχο εκείνης της περιόδου και το «Μέσα Σου» έγινε αμέσως το hit του καλοκαιριού.

3. Έλενα Παπαρίζου, Onirama & Playmen: «Φυσικά Μαζί» (2010)

Ένα πολυεπίπεδο act που ένωσε την pop, το rock και την dance μουσική.

Γιατί ήταν top: Το «Φυσικά Μαζί» ήταν το απόλυτο anthem της χρονιάς. Η ενέργεια των Onirama μαζί με το sexiness της Έλενας και τα beats των Playmen δημιούργησαν ένα από τα πιο «ανεβαστικά» acts που έχουμε δει στη σκηνή των VMA.

4. Έλενα Παπαρίζου & Τάμτα: «Τώρα ή Ποτέ» (2017)

Όταν οι δύο πιο καλοντυμένες γυναίκες της ελληνικής σκηνής συναντιούνται, το αποτέλεσμα είναι στυλιστική και μουσική πανδαισία.

Γιατί ήταν top: Διασκεύασαν το «Ora O Mai Piú» με μια άκρως καλοκαιρινή διάθεση. Η κοινή τους εμφάνιση ήταν ο ορισμός του «classy and sexy», με εξαιρετική σκηνική παρουσία και από τις δύο.

5. Έλενα Παπαρίζου & Sergey Lazarev: «You Are The Only One» (2016)

Μια διεθνής σύμπραξη που έφερε άρωμα Eurovision στα βραβεία.

Γιατί ήταν top: Ο Ρώσος superstar και η Έλενα ερμήνευσαν τη συμμετοχή του Sergey στη Eurovision εκείνης της χρονιάς. Ήταν μια από τις πιο «φωτεινές» και επαγγελματικές στιγμές, με δύο performers που ξέρουν πώς να μαγνητίζουν το κοινό.

Fun Fact: Η Έλενα έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις της ότι ένα από τα δικά της αγαπημένα acts στα Mad VMA (πέρα από τα δικά της) είναι σχεδόν όλα όσα έχει κάνει η Τάμτα, λόγω της πρωτοποριακής αισθητικής τους.

